La presidenta del Partido Popular de Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha trasladado hoy su preocupación por los problemas que han provocado que haya quedado en el aire la celebración del concierto de Guns N' Roses en Balaídos (12 de junio). "Asistimos a noticias preocupantes y espero que se pueda solucionar, porque sería gravísimo para las 25.000 personas que han comprado una entrada y para la imagen internacional de Vigo", lamenta la popular.

Tapias asegura que "es otro fracaso más del gobierno socialista en la gestión de los fondos públicos" y teme que pueda traer más problemas. "Habrá que ver si no tiene consecuencias legales", anota.

La presidenta del PP olívico ha hecho hincapié en que fue la Xunta le Galicia la que el año pasado recuperó Balaídos como espacio de grandes conciertos y rememoró la postura que entonces adoptó el alcalde, Abel Caballero: "Prefiero no recordar lo que entonces dijo sobre aquel concierto: desde que no era cierto, que nos lo íbamos a llevar a A Coruña, a que no sabíamos organizarlos o que las entradas eran muy caras. El tiempo, como siempre, pone a cada uno en su sitio y ahora asistimos a un desastre que se veía venir por la falta de capacidad del gobierno local para gestionar grandes eventos internacionales", critica la presidenta de los populares de Vigo.

Pide una retahíla de explicaciones

Ante las dudas sobre qué pasará con el concierto de Guns N' Roses en Vigo, Marta Fernández-Tapias ha lanzado una batería de preguntas con las que reclama explicaciones al regidor olívico sobre los problemas de documentación en el proceso de contratación del patrocinio municipal del espectáculo que han provocado que a diez días de su celebración haya quedado en el aire.

"El alcalde debería antes de nada resolver el problema, pero también aclarar muchas cosas. Primero, por qué se utilizó un procedimiento administrativo inadecuado para la contratación del concierto; por qué no cumplió su palabra y puso en marcha el mismo modelo que el de los conciertos de Castrelos; dónde están esos seis grandes concierto que anunció para Balaídos y por qué no hizo caso a la Asociación de Empresas Gallegas Musicales cuando alertaron de que el procedimiento era irregular; por qué convocó un concurso público cuando lo que tenía que haber hecho era iniciar un procedimiento negociado con la promotora", cuestiona.

"¿Guetta es real o está en el aire?"

Marta Fernández-Tapias también ha deslizado sus dudas sobre el momento en el que el Concello era conocedor de que la celebración del concierto de Guns N' Roses en Vigo estaba en peligro. "¿Desde cuándo sabe que la promotora no podría cumplir esas exigencias que marcó en el pliego? ¿Por qué ocultó en plena campaña desde el 11 de mayo que el concurso iba a quedar desierto y estaba en peligro la actuación?. Las preguntas son muchas, pero la principal es la siguiente: ¿Qué va a hacer ahora ante el riesgo de que se cancele esta actuación?", se pregunta la máxima responsable del PP vigués.

Ante esta situación, Tapias también ha deslizado sus dudas sobre que otro de los grandes conciertos de este año en Vigo, pueda no estar cerrado: "¿El anuncio de David Guetta es real o también está en el aire?", pregunta Tapias. Queda claro que empezamos pronto con las chapuzas. A ver si alguien se va a quedar sin hacer de telonero en Balaídos...".

Federación de Vecinos Eduardo Chao

También la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao ha emitido un comunicado exigiendo explicaciones al Concello sobre la posible cancelación del concierto de Guns N' Roses en Vigo.

La entidad vecinal presidida por María Pérez tahca de "indamisible que el alcalde, Abel Caballero, se mantenga en el silencio" en una cuestión que —remarca— afecta a miles de vigueses que han comprado la entrada y a sectores económicos clave en la ciudad como la hostelería, el comercio o los taxis. "Un gobierno local en mayoría no solo debe presumir o sacar adelante medidas propias, sino también para responder de forma ágil a estos contratiempos tan serios", subraya la presidenta de la Favec.