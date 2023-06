Regades y Silva apuntan a cabezas de lista del PSdeG para Congreso y Senado el 23-J

Todavía sin digerir el varapalo de las elecciones municipales del pasado domingo, el PSdeG tiene ya sobre la mesa la necesidad de abordar la confección de las candidaturas a las elecciones generales del 23 de julio, adelanto con el que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, pretende reaccionar a la ola de crecimiento conservador. En las filas gallegas ya se barajan posibles cabezas de cartel, con David Regades, delegado de la Zona Franca de Vigo, como posible número 1 por Pontevedra al Congreso y Carmela Silva, que abandona la Presidencia de la Diputación provincial que logra el PP, al Senado.

Los plazos legales establecen el próximo día 10, sábado, como fecha límite para sellar las candidaturas, un asunto que se abordó de manera informal en el seno del partido, aunque no se plasmó durante las intervenciones ante la ejecutiva gallega celebrada ayer en un hotel de Teo, a las afueras de Santiago.

Las opciones de Regades, cuyo puesto en la Zona Franca depende de que la izquierda mantenga la Presidencia del Gobierno, y Silva son bien vistas por el partido, al representar al principal baluarte electoral del puño y la rosa en la comunidad: la ciudad de Vigo. Allí, el PSOE perdió ocho puntos y un edil, pero salió del 28-M con el 60% de votos. Ningún alcalde de ciudades de más de 200.000 habitantes en España supera ese porcentaje.

A esos nombres, se une el del ministro de Sanidad, José Miñones, como opción a liderar la lista a la Cámara Baja por A Coruña, mientras que el resto de puestos no están definidos. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, se refirió a ese nombre a preguntas de la prensa. “Es tradición que los ministros del Gobierno de España tengan la opción [de ir en las listas], no sería extraño, pero no hay ninguna comunicación de él ni del presidente del Gobierno, ni de la dirección federal Será él el que tenga que desvelar [su voluntad]”, indicó.

Misma postura adoptó sobre la posibilidad de que José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno y la opción favorita de la dirección gallega para ser el candidato a la Presidencia de la Xunta en las autonómicas previstas para el verano de 2024, sea número 1 al Congreso por Lugo, si bien ello lo obligaría a tener una gran presencia en Madrid debido a un escenario sin claras mayorías.

En el partido se analiza la posibilidad de que sea senador por designación autonómica, opción que el PP bloqueó en su día. Luego, dimitió por sus imputaciones judiciales de las que ha quedado exonerado.