La falta de camareros, cocineros y personal de limpieza amenaza un verano de récord en Vigo

“Buscamos camarero. Jornada completa, 40 horas semanales. No se hacen horas de más. Horario continuo de tarde. Es necesaria experiencia. Para incorporación inmediata”. “Buscamos a una persona responsable, con ganas de trabajar. Persona seria con don de gentes y con ganas de implicarse en un proyecto a largo plazo. Ofrecemos buen ambiente laboral, contrato jornada completa. Sueldo según convenio”. “Seleccionamos para incorporación inmediata, camarero/a. Imprescindible experiencia previa. Posibilidad de jornada completa o media jornada (solo tardes)”. “Camarero/a, 40 horas semanales, turno continuo. Plaza de garaje para los meses de julio y agosto”. Y la larga lista continúa.

Estas son tan solo algunas de las ofertas laborales que fácilmente pueden encontrarse buceando en las plataformas de búsqueda de empleo en Vigo y su área de influencia. A las puertas de un verano que anticipaban de récord, los sectores turístico y hostelero acusan la escasez de perfiles profesionales vinculados a los servicios de camarero, cocina y limpieza, y ya avanzan que las dificultades de contratación en esta temporada estival serán mucho mayores que las del año pasado.

Desde el sector estiman que serían necesarios 6.000 profesionales

El pasado mes de febrero, la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de la provincia de Pontevedra estimaba que para dar cobertura a las necesidades de los hosteleros vigueses de cara al verano serían necesarios unos 6.000 profesionales, una cifra que, según el presidente de la entidad, César Sánchez-Ballesteros, puede que haya aumentado ligeramente en los últimos meses.

A la hora de analizar esta situación que ha lastrado al sector en los últimos años, el responsable indica que “existen varios factores detrás de esta realidad” y, en primer lugar, hace referencia a la falta del relevo generacional: “El envejecimiento de la pirámide poblacional es uno de los condicionantes más importantes, ya que cada vez las plantillas cuentan con más personas mayores y la gente joven ahora ya no apuesta tanto por estos trabajos. Las prioridades han cambiado, los jóvenes tienen otra mentalidad y otras necesidades con respecto a los de hace 20 años, para los que la hostelería era un recurso bastante cómodo con el que obtener un complemento económico durante la época de verano para poder comprarse, por ejemplo, una moto o tener dinero para sacar el carné de conducir, con el objetivo de tener su propio medio de transporte”.

La segunda causa que refiere el presidente de la federación es la pandemia. Para César Sánchez-Ballesteros, la irrupción del COVID y las restricciones que conllevó en los bares y restaurantes, “provocó que muchas personas terminaran en paro y lo que se produjo fue un trasvase de la mano de obra a otros sectores, como el del transporte. Los supermercados fueron la estrella de las contrataciones en su momento, pero también hubo mucho movimiento hacia las empresas de transportes, absorbiendo a muchos trabajadores que originariamente eran de la hostelería. Esto realmente dificulta conseguir personal, porque los horarios del sector no son especialmente un foco de atracción”.

LAS CLAVES 1-Mano de obra absorbida por otros sectores La pandemia marcó un punto de inflexión en la hostelería, provocando un trasvase de mano de obra a sectores como el del transporte. 2-Adaptación de la oferta a la falta de personal La carencia de profesionales lleva a los locales a asumir más carga y, en el caso de los hoteles, a adaptar su oferta a esta realidad. 3-Garaje y alojamiento como reclamo En los puntos más turísticos como Baiona, los locales hasta ofrecen plazas de garaje y alojamiento en verano como reclamo para los profesionales.

Esta realidad se extiende desde Vigo hasta el área metropolitana y, en los puntos más turísticos de la zona, como Baiona, los responsables de los establecimientos hosteleros se encuentran tan desesperados que ya lanzan en sus ofertas laborales reclamos como la cobertura del alojamiento para los meses de verano, así como la de la plaza de garaje.

La presidenta de la asociación Vigo Gastronómico, Elena Garmendia, coincide con Sánchez-Ballesteros en que la pandemia ha agravado la falta de personal y señala que “estamos teniendo dificultades, no solo para la temporada de verano, sino para el resto del año. Sobre todo, desde la pandemia, hemos notado que cada vez menos gente quiere trabajar en la hostelería, porque muchos han dejado la profesión directamente, y otros han encontrado otras actividades que les permiten una mayor conciliación familiar, que al final la hostelería no deja de ser un sector un poco esclavo”.

Asimismo, Elena Garmendia reconoce que, “aunque es cierto que sale gente de las escuelas, todavía tienen que formarse, y nos cuesta bastante encontrar a gente con ganas. Otras veces ocurre que nos llegan currículums que no se corresponden con el perfil que buscamos, desde ingenieros a torneros, por ejemplo, pero la hostelería tampoco puede ser una bolsa de trabajo en la que quepa todo, es necesaria formación”. Ante la época exigente que se presenta, la responsable de la asociación Vigo Gastronómico comenta con resignación que con “imaginación y horas” es como se puede salvar la temporada, añadiendo también que “hay que intentar contratar si puedes y si no tirar de jóvenes que estén estudiando y a los que les venga bien ganarse un dinero en verano”.

Si bien el personal de sala y de cocina suponen los perfiles en los que mayor escasez se detecta, desde el sector turístico también apuntan que la carencia se extiende al personal de limpieza. Así lo indica el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi) y director del NH, Iván Sánchez, quien afirma que “hay problema a la hora de encontrar personal tanto en cantidad como en calidad, y con esto quiero decir que detectamos un gran salto generacional, porque falta relevo, no hay repuesto entre la gente joven en estos sectores”.

Si bien la carencia de estos profesionales de cara a la inminente temporada de verano no supone para los hoteles una escabechina tan grande como en bares y restaurantes, Iván Sánchez asegura que “en el caso de los hoteles que se dedican a albergar bodas u otras celebraciones, que es un mercado muy exigente, notarán picos de demanda importantes y puede ser problemático, al igual que en los hoteles vacacionales”. Por último, el presidente de Ahosvi hace referencia que “el problema fundamental ya no es tanto de costes laborales como de falta de disponibilidad de personal”. Para salvar este delicado escenario, Sánchez dice que “la sobrecarga de trabajo para el personal no es conveniente, por lo que un ejercicio muy claro de análisis del negocio en el sector será clave, así como adaptar la oferta”.