“Falta un poco de relevo a esos grandes cantautores que siempre ha habido aquí”

Caracterizados por un enérgico directo y tras haber llevado a cabo una revisión de los grandes éxitos que escribió con Joaquín Sabina, el compositor y músico Pancho Varona actuará mañana en el Festival TerraCeo y estará acompañado de La Banda del Pirata Cojo.

–Llega mañana a Vigo con La Banda del Pirata Cojo, además, a un espacio muy propicio para ese viaje emocional que prometen en la gira, ¿con qué sorprenderán a los vigueses?

–Sí, estoy deseando poder verlo, porque guardo con especial cariño mis viajes a Vigo y tengo ganas de repetir. Tengo el recuerdo de los grandes conciertos en Castrelos y de todas las cosas maravillosas que he vivido allí, así que estoy deseando que llegue mañana. Por otra parte, este tipo de actuaciones me gustan mucho, porque somos un trío eléctrico y aquí no hay trampa ni cartón. Somos tres personas tocando la batería, bajo y guitarra y me gusta mucho ese concepto. Hemos estado arreglando ese repertorio que hemos tocado tantas veces y ahora suena diferente. Estoy muy ilusionado con La Banda del Pirata Cojo y tengo muchas ganas de enseñar en Vigo el trabajo que hemos estado haciendo. Llevaremos un resumen de lo mejor del repertorio de Joaquín Sabina, para el que he compuesto muchos temas, además de tocar 40 años en directo con él. Hemos seleccionado aquello que a la gente le apetece oír y están los fuegos artificiales, esas grandes canciones, y luego varias que tocamos porque nos encantan a nosotros.

–Hace referencia a esos temas manidos, pero después de tanto tiempo tocándolos, ¿cuál es la clave para su renovación y no perder su esencia?

–Cuando te acostumbras a una serie de dinámicas, corres el riesgo de acomodarte. Yo pienso que las canciones no deben acomodarse nunca, siempre tienen que ir creciendo y volviendo a ilusionar al público. Para mí, de repente cambiarle los arreglos a una canción implica retroceder y es como si estuviera recién compuesta, recién grabada, recién hecha. Me gusta que pasen cosas en las canciones y en este formato suceden, hemos cambiado los arreglos con respecto a como los hacíamos siempre y, de repente encontramos algo nuevo.

–La escena musical ha cambiado mucho en España en los últimos años. Desde su veteranía, ¿cómo valora el momento que atraviesa en la actualidad el sector?

–Creo que tenemos grandes grupos, hay mucho movimiento y muchos festivales, algo que para mí está favoreciendo a la música de banda. Es cierto que a nivel solista echo de menos que pasen más cosas, para mí falta un poco de relevo a esos grandes cantantes o cantautores que ha habido siempre en este país. En cuanto a bandas no, porque hay muchas, cada día salen más y me parece muy positivo, al igual que los festivales, aunque también perjudica a las salas. Al final, nunca llueve a gusto de todos, pero creo que es bonito lo que está sucediendo con la música a nivel nacional. Y volviendo a la canción de autor, insisto en que no ha habido un gran relevo a Sabina, a Serrat, a Aute, a Víctor Manuel... Todavía no han salido grandes estrellas que tomen el mando, al contrario de lo que sí ha sucedido con las bandas, como es el caso de Vetusta Morla o Love of Lesbian.

–Y si falta la canción de autor, se pierde parte de la canción protesta... ¿cuál es para usted la importancia del mensaje?

–Cualquiera que tenga un micrófono en la mano debe decir lo que piensa, lo que siente, y no debe callarse, sinceramente. Es fundamental que la música cante las verdades del barquero.

–Mencionaba antes a Sabina, ¿cómo siguió su camino después de que no hubiera contado con usted para su última gira?

–Tengo un proyecto de vida y profesional maravilloso. Acabo de girar por México, dentro de diez días estaré en Argentina, Chile y Uruguay. Es un camino de rosas, en solitario y con la banda. Por supuesto, me chocó que me dejara al margen y, especialmente las formas, porque me enteré por correo electrónico. Me dejó un pequeño poso de amargura, porque sí que me habría gustado estar en esa gira, pero al mismo tiempo me reactivó, ahora tengo la agenda llena de conciertos, sigo componiendo y grabando nuevas canciones, sigo hacia adelante. Punto y seguido.