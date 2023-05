El Vigo Seafest cancela su quinta edición

Vigo se queda este año sin el SeaFest. El Festival ARVI do Peixe, creado en 2017 por la Cooperativa de Armadores de la ciudad, no se celebrará en As Avenidas los días 6, 7, 8 y 9 de julio, tal y como estaba previsto. Fuentes consultadas por este medio han explicado que se debe a “razones técnicas”. En concreto, a la ausencia de una empresa organizadora después de que la licitación lanzada el pasado marzo por 300.000 euros (sin IVA) finalizase sin un vencedor. “O hacemos las cosas bien o no las hacemos”, resumen. Eso sí, la intención de los armadores es que la cita, que ya se había consolidado entre las de referencia del verano olívico, vuelva para 2024: “Estamos trabajando ya en la edición del año que viene”.

El SeaFest nació en 2017 con la idea de dar a conocer a la ciudad las capturas de la flota viguesa de una forma diferente, con elaboraciones a cargo de chefs de la ciudad, y aunando en un mesmo evento gastronomía, showcookings, deporte, talleres infantiles y música. Tras dos años de parón debido a la pandemia, el certamen se consolidó el pasado año en su cuarta edición bajo la organización de la portuguesa OFFE, vencedora en el concurso de entonces. Tras volver a llenar los Jardines de Elduayen y el Paseo de As Avenidas, desde ARVI ya empezaron a pensar en la quinta. Con ese objetivo, el pasado 29 de marzo la cooperativa publicó en su página web el concurso para localizar a una empresa que le ayudase a organizar el evento. El límite para recibir propuestas se fijó el pasado 21 de abril y, según las fuentes consultadas, se resolvió sin una empresa ganadora, por lo que ARVI se ha visto obligada a cancelar el ya tradicional festival. La Xunta amplía la agenda de concierto de verano en Vigo: Duki actuará en el puerto La caída del Vigo SeaFest de la agenda veraniega se suma a la del festival Latitudes, que llegó el pasado año al calor del Xacobeo con artistas como Iggy Pop, Quevedo o Two Door Cinema Club y que no se repetirá este año. Su hueco en el muelle de trasatlánticos lo ocuparán el cantante argentino Duki, el granadino Saiko, el madrileño Reality y el DJ Tony Grox en una misma jornada el próximo 26 de agosto. O Marisquiño As Avenidas tampoco verá este año otro de sus clásicos, la prueba de Dirt Jump de O Marisquiño, la más multitudinaria del festival. La organización ya anunció su traslado a otro punto de la ciudad después de que la Autoridad Portuaria de Vigo no enviase respuesta alguna a los dos requerimientos para el uso de los terrenos de durante la próxima edición. Nuevo lío en O Marisquiño: El ‘Dirt Jump’ se va del paseo de As Avenidas Como denunció O Marisquiño, vencido el plazo legal de 90 días que el Puerto tenía para responder, “la ley establece que el silencio de la Autoridad Portuaria debe entenderse como una denegación del permiso pertinente”.