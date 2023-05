Vigo necesitaría otros cinco juzgados civiles para cumplir los módulos que aconseja el CGPJ

La sobrecarga de los juzgados civiles ya ha dejado de ser un problema puntual. La litigiosidad se disparó un 70% en solo una década, un aumento que ha ido fraguándose año tras año de forma sostenida y prácticamente sin descanso. Y son varias las claves que explican el escenario actual. Una de ellas son las demandas hipotecarias, que llegaron para quedarse. Cierto que el gran aluvión de casos se produjo en 2017 y en 2018, con la entrada en masa de las demandas que siguieron la estela de la histórica sentencia sobre cláusulas suelo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero ese fenómeno –y el que ya se había producido con anterioridad a raíz del escándalo de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas– dio lugar a que miles de afectados por todo tipo de cláusulas declaradas abusivas en los préstamos hipotecarios, que no fueron pocas, se animasen a acudir a la vía judicial. “Sí, siguen entrando muchos hipotecarios, sobre todo de los de gastos”, afirman en uno de los juzgados de Primera Instancia. Desde el pasado año estos pleitos se reparten entre todos los órganos judiciales civiles tras cesar el reparto exclusivo a la sala que se había especializado en la materia.

Hay otro fenómeno nacido también hace varios años que continúa inundando de trabajo a estos juzgados. Los fondos buitre –las sociedades extranjeras que compran grandes paquetes de deudas a los bancos para después ir contra los deudores en la vía judicial– no dejan de pleitear, despertando incluso asuntos que llevaban décadas archivados. “Una gran parte de los monitorios que recibimos son de estas sociedades, dándose además la circunstancia de que son procedimientos de tramitación compleja ya que, al tratarse de una cesión de créditos, hay que verificar que dicha cesión se hizo correctamente, que existe el testimonio notarial...”, explica una letrada de la Administración de Justicia.

Tampoco se agotan las demandas presentadas por afectados por tarjetas revolving o por microcréditos. Los intereses de bastantes de estos productos son desmesurados, lo que ha dado lugar a que los jueces, en muchos casos, los hayan declarado incluso usurarios. Los abogados indican que se puede reclamar por abusividad en una tarjeta de estas características aunque la misma ya esté cancelada.

Y junto a la avalancha que suponen todos esos litigios de cariz hipotecario o financiero, en estos órganos se resuelven muchos más procedimientos, como los que presentan los caseros contra sus inquilinos por el impago del alquiler, los derivados de las deudas en las comunidades de vecinos o los de accidentes de tráfico, por poner solo algunos ejemplos. En relación con la vivienda y concretamente con los desahucios que ordenan los jueces sobre todo en materia de arrendamientos pero también por impagos hipotecarios, en uno de los juzgados resaltan que la Ley de Vivienda que acaba de entrar en vigor introduce “nuevos requisitos” que afectarán a la tramitación judicial de estos procedimientos.

Lo cierto es que la gran cantidad de pleitos y la complejidad de muchos de ellos –a la hora de analizar por ejemplo si hay situaciones de vulnerabilidad tras los desahucios o de hacer un control de las cláusulas abusivas existentes en todo tipo de contratos de consumo– ha llevado a los tribunales civiles de Vigo al límite. Y eso que con el arranque de este 2023, concretamente el 2 de enero, empezó a funcionar el Juzgado de Primera Instancia 16 y que a día de hoy todos ellos cuentan con el apoyo de una sala de refuerzo. “Pero no es suficiente; el volumen de trabajo es horrible y la realidad es que no notamos nada ese nuevo juzgado”, confiesan.

Con este panorama, la demanda de los jueces de que se cree un nuevo juzgado civil y de que el de refuerzo se mantenga ya fue abordada la pasada semana en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta reivindicación se une a la realizada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la única sala viguesa especializada en recursos de apelación civiles, que ha vuelto a poner sobre la mesa la eterna solicitud del quinto magistrado. Pese a que las estadísticas avalan ambas peticiones, difícilmente podrán ser abordadas de forma inminente, ya que la Comisión Mixta formada por el TSXG y la Xunta ya elevó en marzo la lista de los nuevos órganos judiciales que reclaman al Gobierno central para este año, entre los que no se encuentra ninguno para Vigo.

“Entra mucho de todo, es una bestialidad”

