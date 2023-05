“Busco transmitir emociones, hay frases, palabras, que te acompañarán toda la vida”

El cantautor Paco Ibáñez se convierte en protagonista de lo que canta y convierte en protagonistas a los que escuchan. Y en esta ocasión vuelve protagonista a Carlos Oroza, el poeta gallego fallecido en Vigo en 2015 e íntimo amigo de Ibáñez, quien musicaliza sus poemas y homenajea en el concierto que acogerá el próximo 9 de junio el Auditorio Mar de Vigo.

–¿Cómo ha enfocado este concierto? ¿Qué busca mostrar, transmitir en él?

–Mostrar nada, transmitir emociones, una sensación de que no solo hemos venido a este mundo a consumir sino a pensar también, y a disfrutar de las cosas bellas de este mundo.

–¿Qué resaltaría de la figura de Carlos Oroza?

–Era un poeta, para mí, surrealista. Yo lo conocí e hicimos varios conciertos juntos. Me acuerdo que siempre cuando llegaba, con esa voz seria, decía “prohibido el paso”. Tenía una poesía muy tajante, éramos amigos y yo guardo un muy buen recuerdo de él. Incluso me gustaría poder tener una foto de él.

–Es un buen escenario el de Vigo para este homenaje.

–Me siento hasta culpable de ello. He musicalizado poemas de Antonio García Teijeiro también; me mandó uno de sus poemas llamado “Si falases de min” y a partir de ahí me dijo de hacer un concierto en Vigo y empezó la cosa a crecer y a crecer hasta que hemos llegado a la conclusión de que no puedo estar más contento de poder venir a Vigo.

–Hablaba de estos conciertos, ¿cómo llevó todos estos años sin poder dirigirse directamente a su público?

–En 2014 hicimos un concierto en el Liceo de Barcelona y se transmitió vía internet y en ese momento era algo muy especial porque casi no se hacían y ese convierto tuvo más de un millón de personas que lo siguieron. En directo o transmitido por esta vía, lo importante es que se llegue al que quiera escucharla.

–Sin duda esta reconversión de las artes, la poesía en música, ha definido su carrera. ¿Qué representa para usted la poesía? ¿Ha sido su gran pasión después de la música?

–La poesía y los poetas son los que encuentran las frases que no mueren; nacen y están ahí para siempre. Por ejemplo, el poeta francés que escribió “Oh sol, sin ti las cosas solo sería lo que son”, solo esa frase te acompaña toda la vida. Hay frases, palabras que durarán toda la vida. Ya puede haber terremotos y volcanes que eso quedará para siempre.

–¿Qué busca en un poema para que decida ponerle voz?

–Por ejemplo, en el caso de Teijeiro sus poemas vienen acompañados de una simpatía por un pueblo, una lengua, una vivencias. Si a mí me ha gustado un poema, si te lo canto igual a ti también te puede gustar. Busco transmitir algo que tu también vas a poder reproducir. Y si te gusta la cantarás una, dos o mil veces. Y de eso se trata. Parece que en esta vida solo vale el dinero, y me da asco todo aquel que prioriza el dinero por encima de todo lo demás y encima de otros valores. Que les den por saco.