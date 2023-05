Caballero: “El resultado es colosal, seguiré exigiendo todo lo que nos corresponde como ciudad”

Satisfecho por un “resultado colosal”, Abel Caballero ve refrendada su gestión al frente del Concello a dos semanas de empezar su quinto mandato y resta importancia a que por primera vez en su carrera municipal haya bajado en número de votos (18.700 menos con respecto a 2019): “El apoyo es prácticamente total, el desgaste no es significativo ni relevante, tenemos el 61% de los votos, 19 de 27 concejales y derrotamos por quinta vez consecutiva al PP en un contexto de vuelco electoral en muchos sitios de España”. El alcalde insiste en que ese apoyo “masivo” lo refrenda para reclamar para Vigo “lo que nos corresponde” tanto al Gobierno central, al actual y al que el próximo 23 de julio saldrá de las urnas, como a la Diputación de Pontevedra, ahora en manos del PP: “Esperaremos a ver quién está en la Diputación y el trato que le quieren dar a esta ciudad, pero ya adelanto que para defender a Vigo estoy yo”.

Victoria incontestable

“Lo que ocurrió el domingo no tiene precedentes en la historia democrática española y seguro que tampoco los tiene en la democracia europea, en grandes ciudades con sistemas multipartidistas”, resume Caballero. Y no le falta razón. Tras dieciséis años de Gobierno, el socialista obtuvo el 60,86% de los votos (42 puntos más que el PP), en total, 82.313 (57.181 más que los populares). “Lo que menos me importan son los números, las estadísticas, sino la fuerza que esto le da a la ciudad en el diálogo con las instituciones”, esgrime. Con todo, es la primera vez que el alcalde cae en porcentaje de voto (del 67,6% en 2019 al 60,86%) desde que se presenta a las elecciones, y en número total de votantes (de 101.055 hace cuatro años, cuando la participación había sido mayor, a 82.313). “El desgaste no es significativo ni relevante”, argumenta Caballero, que pone en perspectiva sus resultados y los compara con los de la oposición. “En estas municipales se ha producido un vuelco en muchos sitios de España y en Vigo sacamos 42 puntos al PP, nosotros 19 concejales y ellos, 5. Es la respuesta de los vigueses a la desatención y los agravios de la Xunta del PP. Tienen que hacer una reflexión muy seria”, insiste.

El nuevo estatus de Vigo

Si en algo insiste el alcalde es en que el apoyo de los vigueses en las urnas sirve para “reclamar para Vigo todo lo que nos corresponde”, y que la ciudad defiende un estatus que antes no tenía y que hay que preservar a toda costa. “Lo he dicho muchas veces, hay que seguir adelante con todos los proyectos que tenemos en marcha”, remarca Caballero, que destaca el apoyo que le ha brindado estos últimos cuatro años el Gobierno de Pedro Sánchez, apuntalando infraestructuras de futuro para el área como la Salida Sur o la variante del AVE por Cerdedo, y canalizando fondos europeos.

No da la FEMP por perdida

Caballero no da por perdida la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, pese a que el PP ha sacado casi 3.000 concejales más a nivel nacional que los socialistas. El alcalde, que lleva ochos años al frente de la organización, recuerda que los votos para el pleno de la FEMP los aportan los alcaldes que, no necesariamente, son los que han conseguido más ediles, y recuerda lo que pasó en 2015, cuando el PP fue el partido más votado y él fue designado presidente. De todas formas, no será hasta septiembre cuando la organización municipalista renovará el Consejo Territorial, la Junta de Gobierno y la Presidencia.

Un aliado menos, la Diputación

El respaldo del ente provincial estos últimos años, con Carmela Silva –número dos en la lista de Caballero– como presidenta, ha sido clave para proyectos tan importantes para la ciudad como la reforma del estado municipal de Balaídos, la humanización de calles y viales y el apoyo a citas culturales y eventos tan importantes como el festival de deportes urbanos O Marisquiño. “Esperaremos a ver quién está en la Diputación, y a ver qué trato le dan a la ciudad, porque para defender a Vigo estoy yo”, avisa el regidor al próximo gobierno de la institución, en el que el PP ha sacado mayoría. En este sentido, hay muchas posibilidades, según fuentes populares, de que la nueva presidenta de la Diputación sea la candidata del PP de Vigo a la Alcaldía y todavía delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, que en estas elecciones ha logrado para los populares 4.362 votos más que en 2019, ganando un concejal (5).

Si cae Sánchez, cae la Zona Franca

Otro aliado que Caballero puede perder el próximo 23 de julio si hay cambio de Gobierno es la Zona Franca, pese a que la presidencia del ente dependiente del Ministerio de Hacienda siempre recae en la Alcaldía. Ahora con David Regades al frente, que hasta que dio el salto al consorcio como delegado era la mano derecha de Caballero en el Concello, Zona Franca ha mantenido una política de colaboración y de apertura a la ciudad que antes no tenía. “Es cierto que ahora hay elecciones, y veremos qué sucede; el delegado de la Zona Franca es un gran aliado de Vigo, pero la Zona Franca la preside el alcalde, y sin el alcalde, no va a ningún sitio”, advierte. Sin la Diputación, y si Gobierno y Zona Franca quedan en manos populares, Caballero retornará a la situación que había cuando era alcalde en 2011.

Composición del Gobierno municipal

Sobre la composición del nuevo ejecutivo vigués, Caballero pide tiempo. “Hablaremos cuando toque, no es el momento. Reflexionaré y haré un gobierno magnífico para Vigo”, se limita a decir. No obstante, el hecho de perder la Diputación hará necesaria una remodelación más en profundidad de las carteras en Praza do Rei, con el retorno a tiempo completo de Carmela Silva y al tener menos diputados provinciales que en 2019. Está previsto que Caballero tome posesión como alcalde el próximo 17 de junio.