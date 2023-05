Caballero presume de su resultado “fantástico”: “No existe un precedente así en España ni Europa”

Pasaban menos de cinco minutos de las 11 de la noche cuando el alcalde, Abel Caballero, acompañado por su mujer, Cristina Alonso, irrumpió en la sala de la segunda planta del céntrico Hotel Bahía con su saludo característico, los dos dedos haciendo la “V” de Vigo y victoria. Visiblemente emocionado, les dedicó este gesto a los presentes, en torno a medio centenar, arropado por una canción a todo volumen que mostraba un doble sentido: el himno de Tina Turner, The Best (el mejor, en inglés), cantante fallecida esta misma semana. Los militantes, apoderados, simpatizantes y miembros de la lista ensordecieron el lugar con sus aplausos al que será el regidor de Vigo cuatro años más –se sumarán a los 16 ya pasados– gracias al apoyo de casi el 61% de los votantes: 19 concejales, uno menos que en 2019.

“Quiero dar las gracias a la ciudad. Le pedimos apoyo para seguir adelante con este proyecto de modernización, poniendo a Vigo en el mapa y en el que todo el mundo avanzara con la ciudad, y Vigo nos dijo que sí. ¡19 concejales!”, comenzó Caballero frente a un atril en el que las siglas del PSdeG-PSOE, el logo del puño y la rosa y la palabra “Vigo” ocupaban el mismo espacio. A su lado, su mujer y los miembros de la candidatura, a los que invitó a acercarse.

Interrumpido en varias ocasiones por los aplausos, Caballero aseguró que “no hay un precedente en la historia democrática de España de algo parecido a lo que sucede en Vigo”. “Solo nosotros mismos hace cuatro años. 19 concejales, cinco el PP. Al PP le ganamos 19 a cinco y al Bloque, 19 a tres. A los dos juntos, toda la oposición junta, 19 a ocho”, subrayó antes de destacar la “importancia” del peso socialista en la Corporación municipal, de la que sale Marea de Vigo –se presentó como Podemos-Marea de Vigo– tras dos legislaturas presente, sube un edil el Partido Popular de Marta Fernández-Tapias y gana dos el Bloque Nacionalista Galego de Xabier Pérez Igrexas.

"Doy gracias a la urbe. Es una noche de gran satisfacción"

En su comparación con los partidos de la oposición, Caballero resaltó que el 61% de los votos logrados en las urnas supone 42 puntos más que el PP y 50 más que el Bloque. “Es un resultado fantástico para la ciudad porque esta es la quinta mayoría de gobierno que Vigo nos da, la quinta seguida. La primera nos la dieron con nueve concejales; la segunda, con 11; la tercera, con 17; la cuarta, con 20; y la quinta, con 19 concejales. Esto es de una importancia capital, son tres mayorías absolutas contundentes seguidas y cinco mayorías de gobierno”, indicó Caballero, a la vez que anotó que la ciudad “continúa avanzando”: “Sigue navegando con el rumbo puesto hacia la estrella Polar, adonde nos gusta navegar. Siempre hacia la estrella Polar”.

El alcalde insistió en su intervención en mostrar la magnitud de la victoria cosechada en las urnas a pesar de perder un edil. “No hay ni un solo resultado en la historia democrática de España en ninguna gran ciudad de España similar al que acabamos de obtener en Vigo. Quiero agradecérselo infinito a la ciudad. Siempre he dicho que, cuando gana nuestra lista, no ganan el PSOE ni Abel Caballero, gana la ciudad. Y, hoy, ganó la ciudad. Volvió a ganar la ciudad”, declaró antes de sumar otra comparación: “Podríamos buscar referentes similares en Europa, pero tampoco los hay. No hay ninguna gran ciudad del tamaño de Vigo en sistemas políticos proporcionales de multipartido con resultados como este. Por eso, hoy es una noche de gran satisfacción en la ciudad. Vigo continúa avanzando y navegando de una forma incontestable”, apostilló el mandatario.

"Entiendo muy bien el mensaje que nos lanzan los votantes: seguir navegando"

Finalizados los agradecimientos y explicaciones, el alcalde lanzó una advertencia clara a su equipo de gobierno. “Concejales y concejalas, esto significa que, mañana a las 8, todos en el despacho para trabajar”, pregonó antes de recordar que, “hace cuatro años”, comprendió “muy bien” el mensaje que le trasladó la ciudad con su apoyo masivo. “Lo sigo entendiendo muy bien. Es una inmensa confianza para que la ciudad siga avanzando. Pusieron sobre nosotros, de nuevo, una inmensa responsabilidad con esta contundente mayoría. Es la mayor responsabilidad que los ciudadanos pueden depositar en un gobierno, una mayoría y apoyo de esta envergadura”, esgrimió.

El regidor acentuó que la respuesta de los votantes en estas elecciones municipales es “la fuerza de Vigo”. “Es nuestra fuerza. Es esto que nos acaban de decir. 19 de 27 concejales, el 61% de los votos. Vamos a responder de nuevo a esa confianza que acaban de depositar en nosotros, al igual que respondimos en 2007, 2011, 2015 y 2019. Responderemos a la confianza que nos acaban de dar ahora mismo”, prometió. Para finalizar, dio las gracias a la ciudad y proclamó hasta en tres ocasiones su ya habitual “¡Viva Vigo!”, frase que utilizó en los carteles de la campaña. Sonó The Best y abandonó la sala mientras recibía la felicitación de los asistentes.

Ambiente festivo y relajado

Con el escrutinio prácticamente cerrado y los votos contabilizados, no tardó en sumarse a la fiesta socialista que desde última hora de la tarde se había instalado en la segunda planta del Hotel Bahía el alcalde, Abel Caballero. Y es que, ya desde antes de las 20.30 horas, empezaron a llegar los primeros simpatizantes para seguir los últimos compases de la jornada electoral desde el establecimiento hotelero, donde se dispusieron varias pantallas de televisión. En la pista, el equipo que acompañó al regidor durante el último mandato y los miembros de la candidatura, entre los que se encontraban el edil Ángel Rivas, la tenienta de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva, o el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, que salieron en primer lugar de la estancia en la que se encontraban asistiendo al conteo de votos para saludar a los simpatizantes, que los recibieron con un cálido aplauso que transparenta la alegría por una victoria electoral que ratifica en la Alcaldía a Abel Caballero otra legislatura. Y ya van cinco seguidas, tres con mayoría absoluta –las tres últimas–.

Esta misma felicidad también se sucedía entre el resto de componentes de la lista: Elena Espinosa, Carlos López Font, Olga Alonso, Yolanda Aguiar, María José Caride, Gorka Gómez, Jaime Aneiros, Uxía Blanco, Carmela Silva, Ángel Rivas, Abel Losada, Patricia Rodríguez o Nuria Rodríguez, entre otros cargos de la Diputación provincial. Caballero subió junto a todos ellos al escenario para agradecer a las decenas de miles de vigueses que confiaron su voto al Partido Socialista. Más de uno mostró su alegría con abrazos a los miembros de la lista del PSdeG, visiblemente emocionados, tal y como se mostró Carmela Silva, a la que los simpatizantes le pidieron “confianza” y “aguantar”, en referencia al futuro que se avecina en el ente provincial, que pasa a manos del Partido Popular.

"El apoyo que nos han mostrado las ciudades es nuestra fuerza"

Al respecto, los socialistas allí presentes declinaron hacer cualquier declaración destacando que se trataba de “la noche del alcalde”, un hombre claramente feliz por los resultados y cuyo ya popular gesto de la “V” de victoria con los dedos no dejó de representar en ningún momento de su discurso, al igual que la sonrisa en su rostro.

También acompañó a Abel Caballero el diputado Gonzalo Caballero, quien compartió junto al resto de asistentes una cena distendida en la tercera planta del hotel para festejar este 60,86% de los votos logrados. Una de las canciones elegidas para este momento más íntimo fue I Want To Break Free, de Queen. La celebración se prolongó más allá de la medianoche.

Entidad Local de Bembrive

En cuanto a la Entidad Local Menor de Bembrive, sus vecinos también eligieron al que será su alcalde pedáneo la próxima legislatura. En esta parroquia, los llamados a las urnas tuvieron que votar dos veces: primero, para las elecciones municipales y, luego, para su pedanía. Según los datos facilitados, el PSdeG-PSOE logra mantener el liderato en la parroquia, con 833 votos, casi medio millar de votos menos en comparación con 2019. El BNG se consolida como segunda fuerza en la pedanía de Bembrive, con 528 votos, 273 más que en las últimas elecciones. Esto hace que Patricia Otero, la candidata socialista y actual alcaldesa pedánea, conserve el puesto, seguida por el candidato nacionalista Roberto Fernández Vila.