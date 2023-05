La Coral Casablanca ha vuelto a subirse a los escenarios y lo ha hecho para interpretar su 66º concierto de Primavera, enmarcado también en el 4º memorial Camilo Veiga. El espacio escogido, como ya es habitual, fue el Teatro Afundación, donde los más de cien integrantes de la coral junto a su orquesta, interpretaron sus más celebres canciones; desde Candilejas para abrir el primer bloque, pasando por clásicos como Meu amor mariñeiro, Chica de ayer, No dudaría, Apaga la luz y verás o Bohemian Rahpsody. Como no podía ser de otra manera, el concierto estará dirigido por Óscar Villar Díaz.

Las voces de la agrupación más popular y querida de Vigo volvieron a cautivar a un público incondicional que se acercó hasta Afundación.

Este concierto llegan tan solo un par de semanas después de que el coro que integra la Fundación Casablanca interpretase sus temas en un concierto por el centenario del Real Club Celta de Vigo, ataviados todos con las bufandas del equipo celeste.

Aquí no termina el recorrido de la Coral para los próximos meses. Y es que las actuaciones no paran por vacaciones y el próximo 29 de julio no faltarán a una cita ya ineludible, la del “Vigo en Festas 2023”.

Así, el auditorio de Castrelos acogerá a finales del mes de julio un año más esta cita “clásica y emblemática”, en la que la agrupación estará acompañada de una orquesta sinfónica.

Historia

La Coral Casablanca fue creada por el Padre Javier, de los Capuchinos, de ahí el nombre, el del barrio de Casablanca. Al año ya la coge Rey Rivero, que durante 30 años estuvo en la coral. La Fundación que la acoge cuenta con un total de 400 voces repartidas entre cinco coros, el “Geppeto”, para mayores de 65 años, el coro de Peques, Juvenil, Casablanca y el último, Sonidos de la Memoria, integrado por personas con Alzheimer y familiares.

Se trata, sin duda, de una de las mejores corales de la comunidad y también a nivel nacional por la suma de las tan variadas voces y el gran trabajo de su director, Óscar Villar.