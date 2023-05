La mala previsión meteorológica llevó a celebrar el acto de fin de campaña del PP en el teatro Afundación de Vigo en lugar de hacerlo en algún espacio abierto, en la calle, donde en un principio tenía intención la candidata Marta Fernández-Tapias. Era el momento de insuflar de ánimos a los suyos en una de las plazas más difíciles para el Partido Popular de toda España. Por eso el propio presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, acompañó a Tapias durante el acto. El también responsable de la Xunta insistió en el mensaje que desde las filas del PP se ha lanzado en los últimos días. “Este es un punto de inflexión. Esta no ha sido una campaña más para el Partido Popular de Vigo, nos hemos mostrado como una formación abierta y valiente y como una alternativa sólida a presente y a futuro. Todos esos soberbios que se creen que solo arrasar es la opción que vale, cuando empiecen a ver que no va a ser así... Veremos a ver cuáles son los resultados. El PSOE va a bajar en apoyos, no tengáis ninguna duda, el primero que lo sabe es su candidato, y nosotros vamos a comenzar un camino ascendente”, predijo Alfonso Rueda.

En el acto de fin de campaña, tanto el presidente autonómico como la candidata a la Alcaldía insistieron en la necesidad de que todos aquellos vigueses que votan al PP en las elecciones generales y autonómicas pero no lo hacen en las municipales confíen en ellos en estos comicios. “Hemos cometido errores, por supuesto, pero hemos aprendido. Este es el momento, os pido vuestra confianza, conozco muy bien esta ciudad, vengo a ofreceros más apertura, oportunidades económicas... Quiero que esta ciudad se llene de aire fresco. El domingo empieza el cambio, vamos a sorprender, lo sé yo y lo saben los que dice que nadie va a cambiar. Hay ilusión y hay equipo”, destacó Alfonso Rueda. El momento central del acto, obviamente, fue la intervención de la candidata, Marta Fernández-Tapias. Al igual que reflejó en la entrevista a FARO publicada el pasado jueves, tiene mucha confianza en el resultado de las urnas d mañana. “Estamos listos para acabar con el monopolio absoluto de los últimos 16 años. Este es el principio del fin. Todos los que buscáis solvencia, mejores servicios, cooperación entre administraciones... Confiad en nosotros. Hemos renovado el PP para volver a ser nuestra mejor versión, mientras que la del PSOE es la peor. Después de 16 años su proyecto está agotado, pues que nos dejen a nosotros, que sí queremos defender a nuestra ciudad y tenemos ganas. Llevamos muchos días en la calle escuchando a muchos vecinos que están descontentos con el hartazgo que supone el PSOE, que es el partido del ‘NO’. No al Xacobeo, no a la residencia en la ETEA, no a las 1.600 viviendas en Navia... Vigo pierde oportunidades por el interés partidista. En estas elecciones hay que cambiar esta dinámica perversa y con esa espiral de cuanta más confrontación mejor. Y para eso es muy útil el voto al PP”, defendió Tapias, que incidió precisamente en que el Partido Popular es “la única alternativa” a Caballero en estas elecciones municipales. “El PSOE se equivoca cuando dice que va a seguir subiendo, les va a venir bien una cura de humildad”, apuntó. Otro de los mensajes que Rueda y Tapias reiteraron es la importancia que tienen los votos para el PP para intentar recuperar la Diputación de Pontevedra y “echar” a Carmela Silva, “número dos del alcalde y con un funcionario a punto de entrar en la cárcel por haber enchufado en el Concello a su cuñada, cobrar 100.000 euros y no haber ido a trabajar ni un día en lo que ya es uno de los escándalos de corrupción más graves que se han visto en Galicia”. En el acto de cierre de campaña del PP en Vigo también estuvo el presidente provincial de los populares, que reconoció que la ciudad “es la plaza electoral más difícil de Galicia, porque hay un candidato que piensa que Vigo es de su propiedad, que no acepta la discrepancia, que practica la censura. Marta es el presente y el futuro de esta ciudad. Por eso pido que todos los que votaron en algún momento al PP, es el momento de votar ahora por ella”, proclamó.