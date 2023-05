Votar al BNG en las elecciones municipales de mañana es “apostar por quen defende de verdade Vigo fronte a aqueles que seguen as ordes dos seus xefes en Madrid”. Así lo destacó el candidato de la formación nacionalista, Xabier Pérez Igrexas. Cerró la campaña con la eurodiputada Ana Miranda, que puso en valor “o traballo inxente e a valentía” de Igrexas durante los últimos cuatro años, en los que, como único concejal del Bloque en la Corporación, fue la “oposición real” a un gobierno municipal y un alcalde instalados en el “autoritarismo”.

Igrexas subrayó el “compromiso coherente e insubornábel do BNG, que defende o mesmo no Concello, no Parlamento galego, no Congreso e no Parlamento europeo”. “Fronte a aquelas e aqueles que, coa boca pequena, din defender Vigo, pero, á hora da verdade, atenden as ordes dos seus xefes en Madrid, o BNG demostramos nos feitos que sempre poñemos por diante os intereses de Vigo e Galiza”, manifestó.

El candidato del Bloque recordó que “o PP no Parlamento galego e o PSOE e Unidas Podemos no Congreso dixeron non neste mandato ás emendas do BNG para aumentar o investimento na cidade en 600 millóns”. Además, lamentó la “negativa do PP na Xunta e de PSOE e Unidas Podemos no Congreso a poñer en marcha un Plan de Reindustrialización e Reactivación Económica como propuña o BNG”: “Defender Vigo de verdade non é termos esas catro letras na boca, senón que se ten que demostrar nos feitos”.

El alcaldable nacionalista indicó algunos de los deberes pendientes en Vigo tanto de la Xunta como del Gobierno, como el tren de cercanías para el área metropolitana. “A actual ministra de Transportes di que non fai falla porque xa temos tren de Media Distancia, que tamén é moi deficiente”, apuntó. A su vez, aseguró que votar al BNG es “garantía de defender que la “estratéxica conexión de alta velocidade con Porto estea rematada antes do ano 2030 e non no 2040, como prevé o Goberno español”.