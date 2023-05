La exclusión digital llega a la Renta: centenares de mayores de Vigo no han hecho la declaración

La campaña de la Renta del año pasado está marcada por varias circunstancias. Una de ellas es que la Agencia Tributaria empuja cada vez más a los contribuyentes a realizar la declaración por medios telemáticos, aunque no tengan acceso a Internet ni destrezas digitales. Esto está provocando que, a punto de acabar mayo, cuando todavía se acaba de abrir el plazo para las citas presenciales, haya centenares de vigueses que no han realizado el IRPF. Los Gestores Administrativos de Galicia denuncian que la Administración se vuelve a olvidar de las personas que no tienen Internet, “obligándolas” a presentar la declaración solo por vía telemática, hecho que genera “miedo e inseguridad en muchos contribuyentes, generalmente personas mayores o sin competencias digitales”.

Todo ello provoca además que los gestores administrativos y las asesorías de Vigo estén notando este año un importante incremento de contribuyentes que quieren hacer la declaración de la Renta en un despacho colegiado, hecho que también atribuyen a la inseguridad e incertidumbre provocada por la crisis y al miedo a pagar de más. Según calculan, aproximadamente cinco de cada diez borradores suelen tener algún error que posteriormente es subsanado por la asesoría. Pero hay que tener en cuenta que intentar corregir una declaración una vez transcurrido el plazo de la campaña de la Renta, tiene recargos si el IRPF sale a pagar y que podrían alcanzar hasta el 20% si ha transcurrido más de un año. Muchos de esos errores se cometen precisamente al hacer la declaración online sin prestar demasiada atención o por falta de conocimientos telemáticos. Los colegiados recuerdan que la Agencia Tributaria suele equivocarse cuando cruza datos al confeccionar los borradores, por lo que es preciso revisar con mucha atención el documento antes de firmarlo, pues si en una revisión descubren fallos el responsable será siempre el contribuyente. Y aunque ahora se haya abierto el plazo para la cita previa para hacer la declaración en las sedes de la Agencia Tributaria, son muchas las personas que, desde la pandemia, rechazan este sistema e ir físicamente a llevar a cabo este trámite. Hay que recordar que en aquellos meses había que solicitar cita previa para todos las gestiones administrativas, algo que acabó desesperando a la población y acabó causando un importante desapego. Los Gestores Administrativos de Galicia recuerdan que este año la tarifa autonómica varía totalmente pasando de 7 tramos a cinco. Además, se reduce un 4,1 en los 3 primeros tramos de la Renta para evitar que esa subida de salario que no es real (va ligada al coste de la vida) no afecte al pago de impuestos. También recuerdan que, si el contribuyente tiene un único pagador y obtiene Rentas inferiores a 22.000 euros brutos anuales no está obligado a presentar la declaración de la Renta. Sin embargo, recomiendan hacer los cálculos porque, aun no estando obligados, podrían haber pagado impuestos de más por lo que el resultado del IRPF podría salir a devolver. El alquiler de vivienda tiene derecho a deducirse el 10% de con un máximo de 300 euros por piso. En el caso de tener dos o más hijos esta deducción se duplica (20%), con un límite máximo de 600 euros por contrato y año, tanto en la tributación individual como conjunta. Si el arrendatario tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33% se duplicarán. Los gestores administrativos informan además que el cheque de 400 euros (bono cultural jóvenes) o la ayuda para la compra de vehículos son ayudas que hay que declarar. Los bonos turísticos de hasta 200 euros aportados por el gobierno gallego también han de consignarse en la declaración de la Renta como ganancia patrimonial derivada de ayudas públicas. Muchos contribuyentes tienen dudas pues el sistema renta web da otras opciones para incluirlo. Asimismo, informan de que la ayuda de la AEAT de 200 euros del año pasado para Rentas bajas ya viene incluida en el borrador, pero que no está de más fijarse para confirmar que está consignada. En el caso de ser una familia numerosa, la desgravación será de 250 euros cuando se trate de familia numerosa de tres hijos y 400 euros, cuando se trate de familia numerosa de cuatro hijos o más. “No indicar que se es familia numerosa puede conllevar una pérdida de hasta 500 euros en la declaración”, indican desde el Colegio. Un 16% de los hogares de la ciudad subsisten sin conexión Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en torno a un 16% de los hogares de la ciudad carecen de cualquier tipo de conexión a Internet. Es decir, muchas familias hoy en día no pueden acceder a la red desde sus viviendas y, por lo tanto, les es imposible llevar a cabo trámites digitales como elaborar la declaración de la renta o pedir cita previa online. La mayoría de los hogares que no cuentan con conexión a Internet se encuentran en el rural vigués, donde las compañías de telecomunicaciones no han desplegado todavía la infraestructura necesaria.