Las clínicas odontológicas “de autor” de España, reunidas en la asociación Knotgroup, celebran hoy en Vigo su tercer congreso, con el que proponen volver a “Los orígenes”, en los que Odontología y Medicina iban de la mano. El médico estomatólogo y catedrático en Gerodontología de la Universidad de Sevilla, Eugenio Velasco, destaca la importancia de este vínculo en la atención a mayores. Sobre ello versa la charla que imparte hoy.

–¿Por qué se distanciaron la Medicina y la Odontología?

–Fue una cuestión política. Los que tenemos algunos años, éramos licenciados en Medicina y la Estomatología era una especialidad. Con la entrada en el mercado común, se usó el modelo anglosajón de una carrera independiente, Odontología, desde finales de los 80. Antes eran 6 años de Medicina y 3 de especialidad. Se redujo a 5. El congreso llama la atención sobre la necesidad de incrementar la formación médica en los dentistas.

–¿Solo en eso? Porque en la práctica, buena parte de la Odontología está fuera del sistema público.

–Hay dentistas en el sistema público, pero la atención se ha atomizado según la comunidad. Hay algunas en las que existen programas infantiles mayores que para los adultos, porque la prevención es más económica que restauraciones. Y otras que no llevan tanta inversión. No están incluidas todas las atenciones dentales que la población necesita porque harían falta muchos profesionales y dinero.

–¿Debería ampliarse la cartera?

–Claro. Sobre todo para colectivos con más necesidades: niños, gente con necesidades especiales y mayores. En estos últimos hay que valorar más los aspectos médicos, las enfermedades que padecen, los medicamentos que toman, en relación a las patologías de la boca que tienen y los cuidados que necesitan.

–¿Qué enfermedades e otras zonas del cuerpo están muy vinculadas a patología de la boca?

–Muy frecuentes son las periodontales, que antes se conocían como piorrea alveolar. Enferman los tejidos que soportan el diente y, cuando ya no hay solución, los dientes se aflojan y caen. Se ha demostrado que hay relación otras patologías generales: es intensa con las coronariopatías, con la insuficiencia cardíaca y con la cerebrovascular. Interviene un factor de riesgo muy importante, que es el tabaco, y suele coincidir con la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico... Se está analizando mucho que quizá una parte importante de esta conexión sea a través de los vasos sanguíneos, que reaccionan ante la presencia de unas bacterias muy agresivas que, además de la patologia periodontal, pueden afectar al corazón y al cerebro. Se está descubriendo que las periodontales incrementan el riesgo de muerte en mayores. La boca no está aislada del resto del cuerpo.

–¿La atención a los mayores ha cambiado mucho?

–En los últimos 40 años, sí. A finales de los 80, casi la mitad de los españoles mayores de 65 años no tenían dientes. Tenían una dentadura completa, dientes postizos. Ahora, esa pérdida de dientes total solo afecta a un 10%. Ha disminuido porque se han beneficiado de todos los avances preventivos y reparadores: limpiezas, empastes, restauraciones... Ahora ya no quieren dentadura postiza, sino puente fijo y también se ha avanzado mucho en los implantes. Todo eso ha mejorado la salud oral de la población y de los mayores en particular. Aunque no tienen todavía todos los niveles aceptables de una salud oral óptima. Eso es más difícil.

–¿Qué se podría hacer para seguir avanzando?

–Que acudan de una forma periódica al odontólogo, una o dos veces al año. Los patrones de higiene de los mayores, aunque han mejorado, aún no son los que tienen que ser. Y hay muchos que tienen enfermedades generales que tratan con fármacos que afectan negativamente a su salud oral. La mayoría de las pastillas para la hipertensión, la diabetes, para dormir o para la ansiedad disminuyen la secreción de saliva, que protege los tejidos de factores irritantes. La sensación de boca seca no se debe al envejecimiento. Como consecuencia, pueden incrementar el riesgo de caries, de enfermedad periodontal y de muchas lesiones como micosis o candidiasis, bastante frecuentes. Todo eso hay que analizarlo previo a la atención odontológica para que tenga éxito.