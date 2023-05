“El gallego y el COVID”, defensa de los padres que matricularon a sus hijas “online” en California

“Queríamos que las niñas mantuvieran el nivel que traían de Estados Unidos para poder estudiar en una universidad de allí, y en el colegio público no iban a llegar”. Este fue uno de los argumentos esgrimidos por los progenitores, residentes en Redondela, de las dos niñas matriculadas en una academia “online” de California. Sus padres dejaron de llevarlas al colegio en el que estaban matriculadas para recibir solo clases telemáticas en un centro no autorizado, motivo que derivó en un expediente de absentismo y posterior juicio por un delito de abandono de familia. Ambos afrontan una pena de multa de 3.000 euros.

Los padres aseguraran que las niñas estaban desmotivadas en el colegio redondelano al que asistían y tenían problemas tanto con el gallego como con el protocolo Covid –los hechos se remontan al curso 2021/2022– .“Ellas estaban escolarizadas en un colegio estadounidense y les costó mucho adaptarse, sobre todo con el idioma. Pedimos al colegio refuerzos para las niñas pero nos dijeron que otros los necesitaban más”, esgrimió la madre.

Declaró que le hubiese gustado elegir la educación de sus hijas porque “solo queremos lo mejor para ellas, sus necesidades están cubiertas, tanto alimentación como ocio como extraescolares”.

Sobre el proceso de abandono del colegio, los padres reconocieron no ser conocedores de la ley en un principio pero sí que fueron informados por el centro y Fiscalía sobre lo que acarreaba no llevar a las niñas al colegio. “Sabía que tenían que tener una educación, pero al principio no sabía que tenían que estar escolarizadas”, alegan.

Por su parte, docentes y un inspector de la Consellería de Educación recordaron que residiendo en España, “entre los 6 y los 16 años la educación es obligatoria y presencial”.