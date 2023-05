El ADN cultural de los candidatos

Apasionados de la música, muy cinéfilos y también con los gustos literarios y artísticos muy definidos, los candidatos a la Alcaldía de Vigo por el PSdeG-PSOE, PP, BNG y Podemos-Marea, Abel Caballero, Marta Fernández-Tapias, Xabier P. Igrexas y Rubén Pérez, respectivamente, desvelan a FARO cuáles son sus preferencias culturales y revelan su plan perfecto en la ciudad.

Abel Caballero propone la visita a la red municipal de museos, pasear por la ruta de murales urbanos o una tarde de lectura en cualquier biblioteca pública, mientras que Marta Fernández-Tapias se queda con los conciertos al aire libre. Por su parte, Xabier P. Igrexas va más allá de las actuaciones musicales y destaca el teatro, el cine o una visita al MARCO como un plan perfecto y no puede evitar incidir en la necesidad de apoyar al talento vigués para crear una red cultural sólida. Rubén Pérez es un amante del cine francés de autor; pone en valor la presencia de los Multicines Norte en la ciudad y considera que el Festival de Jazz de Vigo ImaxinaSons debería recuperarse.

"Soy un continuo lector de Cervantes y de Shakespeare, también de García Márquez" Abel Caballero - Alcalde y candidato del PSdeG-PSOE

Ensalza la literatura local y destaca la obra de Domingo Villar, Antonio García Teijeiro, Pedro Feijoo o Ledicia Costas. El alcalde de Vigo y candidato a la reelección por el PSdeG-PSOE, Abel Caballero, comenta que detrás del político se encuentra “un continuo lector de Cervantes y de Shakespeare; en y en literatura contemporánea me quedo con García Márquez”. El regidor vigués también dice que aunque es de la época de los Beatles, “luego llegaron Queen, U2, Sting, Guns N’ Roses... También escucho mucho a Beethoven, Mozart y Tchaikovsky. En otro estilo, me encanta SonDeSeu”. Y si bien confiesa que no tiene “mucho tiempo para series”, a la hora de elegir una apunta que le ha gustado mucho El ala oeste de la Casa Blanca, mientras que en la gran pantalla se decanta por Gladiator. Para Abel Caballero existen diversos planes culturales que, en su opinión, son unas propuestas perfectas para disfrutar de la ciudad desde otro prisma. Así, el candidato socialista recomienda pasear por la ruta de murales urbanos “que llenan Vigo de color” o visitar la red municipal de museos, especialmente el MARCO, la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, el Museo Quiñones de León o el Liste, entre otros, así como “disfrutar de la lectura en una de las cinco bibliotecas municipales” y hace referencia a que la de Teis y la del Estado “ya están en marcha”. El alcalde actual no puede evitar hacer mención a que otro buen plan para él son los conciertos “en escenarios excepcionales como el de Castrelos o la terraza del Mar de Vigo. Paseando también podemos encontrar actuaciones de grupos y ahora tenemos nuevos escenarios naturales como Porta do Sol o Praza Elíptica”, concluye.

"Mi estilo de música es el indie; me gustaría que tocase en Vigo Coldplay" Marta Fernández-Tapias - Delegada de la Xunta en Vigo y candidata del PP

No duda a la hora de escoger su plan cultural ideal en la ciudad y responde que “sin duda, un concierto al aire libre”, si bien matiza que “a Vigo le faltan más planes culturales, es urgente reactivar el dinamismo que tenía hace unos años”. La delegada de la Xunta en Vigo y candidata del PP a la Alcaldía es una apasionada de la música y cuenta que algunas canciones que le han marcado son El sitio de mi recreo, de Antonio Vega, y Como si fueses a morir mañana, de Leiva. Por otra parte, descubre que su “estilo de música es el indie” y cuando se le pregunta cuál es la banda que le gustaría ver en vivo en la ciudad, indica: “Me encantaría que tocase en Vigo Coldplay”. Entre cine o series se queda con el último formato. La última que ha visto es La Diplomática y destaca Succession, porque le parece “muy buena”. En cuanto a películas, su recomendación es La vida es bella, de Roberto Benigni. En lo literario se queda con El perfume, de Patrick Suskind, y si Vigo fuera un libro, sería O último barco, de Domingo Villar, “porque refleja muy bien a una ciudad trabajadora y su relación con su entorno”, afirma Fernández-Tapias.

Percorrer o MARCO devagar ou unha tarde de teatro en familia son plans perfectos para min Xabier P. Igrexas - Concejal y candidato del BNG

Cuando suena O que ha Chegar , de Guadi Galego, a Xabier P. Igrexas le viene a la cabeza el Vigo que sueña y es precisamente un concierto de la última gira de la cantante gallega el que guarda con especial cariño, ya que “foi o primeiro concerto ao que acudín coa miña compañeira, nós sós, desde que somos pais”, explica. Para el candidato del BNG a la Alcaldía, un plan cultural idóneo en Vigo pasa por “percorrer o MARCO devagar, unha tarde de teatro en familia ou ir ao cinema coa miña filla, son plans perfectos para min”. Si se le pregunta por un libro escoge A sociedade literaria e do pastel de pataca de Guernsey”, de Mary Ann Shafer. Una película: V de Vendetta; una serie: The West Wing y The Newsroom; un artista: Seoane, Laxeiro o Díaz Pardo, y una canción: Creo en ti.

"Gústame moito o cine francés de autor, especialmente, o cine social" Rubén Pérez - Concejal y candidato de Podemos-Marea

Se declara muy cinéfilo y califica como “un luxo” la presencia de los Multicines Norte en la ciudad olívica. El cabeza de lista de la coalición de Podemos-Marea, Rubén Pérez, cuenta que le gustan mucho directores como Patrice Leconte o Robert Guédiguian apuntado que, “gústame moito o cine francés de autor, especialmente, ese cine social que fixo importante esa fornada francesa dos 90. Se teño que recomendar un filme, tal é como está o mundo co aumento da extrema dereita, escollo Marius y Jeannette, de Guédiguian”. En lo literario, Julio Cortázar es uno de sus referentes, mientras que, en lo artístico, es admirador del muralismo de Diego Rivera. Ver a los Dire Straits en Balaídos fue un sueño cumplido para Rubén Pérez, así como a Pearl Jam en Lisboa.