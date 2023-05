"Es importantísimo votar para reforzar este proyecto extraordinario que es Vigo"

Si una fórmula funciona, mejor no cambiarla. Abel Caballero Álvarez (Ponteareas, 1946) afronta su quinto asalto electoral con un reto mayúsculo: superar el 67’5% y los 20 concejales logrados hace cuatro años. El regidor y candidato del PSOE a la alcaldía de Vigo insiste en que los comicios municipales “no son de ideología” y hace un llamamiento a las urnas para lograr una mayoría aún más amplia con la que exigir al Gobierno.

–Las encuestas apuntan a que calcará el resultado de 2019 y ha reutilizado lemas de campaña anteriores. ¿En qué ha cambiado el alcalde y su propuesta?

–Es que a Vigo le va muy bien. Es una realización de avances en todas partes. Pasó algo muy importante y es que pusimos Vigo en el mapa. Somos la ciudad con más calidad de vida y la economía está tirando, es una gran cuestión.

–¿Cuál es el principal reto?

–Todo. El reto en una ciudad tiene que ser toda ella. Aquellos que creen que es una parte concreta se equivocan completamente. Para mí, Vigo es un conjunto de cuestiones que tienen que ser tratadas como temas centrales.

–En 2019 decía que iba a ser la legislatura del empleo.

–La del empleo, fíjate, lo fue. Tenemos más empleo que nunca y eso que hubo una pandemia terrible pero se resolvió bien. Porque el tema del empleo en Vigo lo lidera el alcalde. Ocupo el sitio del presidente de la Xunta porque hacen dejación de sus obligaciones.

–¿Veremos cambios en el gobierno municipal o se mantendrá?

–Eso ya lo decidiré cuando llegue el momento. Éste es el de decirle lo importantísimo que es el voto el 28 de mayo. Todo el mundo quiere ser Vigo. La cuestión es cómo reforzamos esta idea extraordinaria de Vigo en España: con el voto. Es lo que me da a mí la fuerza para que a todo me digan que sí. Uno puede tener su idea de quién va a ganar las elecciones pero hay que hacerlo con el mayor apoyo posible. Y eso hace que en todo lo que yo le planteo al Gobierno me digan sí.

–¿Temen una desmovilización que repercuta en la Diputación?

–Creo que es muy importante para los que quieran que Vigo continúe esta marcha. Estamos orgullosísimos de ser de Vigo y esto no sucedía. Casi el 90% de la ciudad cree que se está haciendo un muy buen trabajo. Esto es una muestra de lo que está pasando. Las elecciones locales no son ideológicas. Algunos lo quieren enfocar así porque quieren desvirtuar. Y fíjate, yo hice una cosa significativa: estoy haciendo la campaña solo. No quise que nadie viniera a hacer campaña conmigo. Todos querían venir y yo dije no. La campaña la hace el alcalde y candidato de Vigo, que soy yo y para hablar de Vigo.

–¿Se lo dijo al presidente del Gobierno y al resto de ministros?

–Se lo dije a todos los que me preguntaron. No voy a singularizar quiénes, a todos los que me preguntaron. Tuve que decir a más de mil alcaldes que no iba a sus presentaciones. Veo que algunos candidatos están reforzándose con sus jefes y me llama la atención porque en eso muestran su debilidad. En algún partido, en el sobre que me llegó, quien aparece no es quien se presenta. El Bloque envía la foto de su dirigente de Galicia. ¿Se está burlando de la ciudad o no quieren enseñar a sus candidatos? El PP mete cartas del presidente de la Xunta y de Feijóo. ¿No vale con la de ella? Para mí, vale con la mía.

–Se marcó como reto llegar a los 21 concejales pero desde la oposición hay temor ya que con menos de 7 ediles no podrían desarrollar toda su acción fiscalizadora.

–Las decisiones que tome el electorado para mí serán fantásticas. Yo nunca cuestiono lo que dice, nunca. Aquí hay algún partido que cuando le va mal se mete con la gente. Marea de Vigo, cuando le salió muy mal en el año 2019, se puso a decir que la gente de Vigo era tonta y no sabía votar. Recordarlo.

–Le acusan de la falta de ejecución presupuestaria.

–Eso es una bobada de la oposición, permítame que lo diga con cariño. Sin déficit, estamos revolucionando Vigo. Recibí el Concello con 62 millones de euros de deuda. Y siempre pregunto a qué dedicaban el dinero a los anteriores si se endeudaban y no hacían nada. Ahora somos tan buenos gestores que somos capaces de hacer todo y ahorrar. Y a eso la oposición le llama no ejecutar. No, eso es ahorrar. Yo en mi casa trato de ahorrar también. Hay que ahorrar y ese dinero inmediatamente lo gastamos. Y por esto, cuando se dice por alguien, es que no ejecuta, no lo saben leer.

–En enero anunció la construcción de un multiusos tipo Wizink. ¿Cómo será?

–Se va a llamar el Vigo Arena. Son mecanos: se montan y se desmontan interiormente y tendrá de 5.000 a 17.000 espectadores. A mí me gusta mucho Sabina. Quiero que venga a dar un concierto a Vigo y no puede porque no tenemos un espacio cerrado. Entonces lo necesitamos. Como el WiZink de Madrid, pero en Vigo y mejor.

–¿Tiene ubicación ya?

–En el centro de este Vigo.

–¿Fuera de las parroquias?

–No, con las parroquias no me gusta utilizar fuera. Va a estar bien situado y accesible peatonalmente para todo el mundo, exacto.

–Hay vecinos en Beade, el parque de García Picher o el centro, que se han mostrado críticos con protestas. ¿Cómo interpretaría un resultado distinto en estas secciones de la ciudad?

–No. En absoluto, no comparto eso. Son muy minoritarios y protestas políticas. En Beade yo siempre tuve el mejor resultado, por citar uno. Yo sé que tengo un apoyo importantísimo en estos sitios, muy por encima de todos los demás juntos. Porque la gente aprecia esto. Los niños que citas van a estudiar inglés en Inglaterra, este año tuvieron los libros de texto gratis, hacen deporte prácticamente gratis y habrá un pabellón deportivo. Yo no dependo de ningún partido, dependo de Vigo. Lo sabe todo el mundo y lo digo con Pedro Sánchez delante. Mi partido se llama Vigo.

–Afirmó en la convención municipal del PSOE que seguirá de alcalde durante 25 años. Entiendo que es una metáfora sobre los proyectos en marcha.

–Sí, es una buena metáfora. Estas cosas dependen de la salud. Pero si la salud me respeta, ¿por qué no? Ya se verá. Las metáforas políticas hay que enfocarlas como eso. La gente me dice, cuídate mucho que te necesitamos. Cuando cumplí 75 años la gente entendió que yo tengo edad, y la tengo. ¿Sabes qué es eso? Cariño, y yo lo agradezco infinito. Hago mucho el “Viva Vigo” y es un saludo, es una forma de la empatía.

–El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acababa el lunes en un mítin en Cabral con un “Viva Vigo y Viva Galicia”.

–Es la primera vez que va a Cabral en su vida, esto es lo que me irrita. Está muy bien, pero hombre, no vayas en campaña. Vete a decir qué vas a hacer en Cabral y Vigo. ¿Por qué no viene a Cabral, que tiene un problema de agua muy serio, diciendo “voy a pagar una parte de la potabilizadora”? Vienen a meterse conmigo. Por cierto, me insultó gravemente, pero me es igual.

–¿Cree que el 28-M podría cambiar esa relación?

–Bueno, yo creía esto en el año 2015 y me fui a ver a Feijóo y le creí. Me engañó. Dijo que iba a hacer muchas cosas y no hizo nada. Después le ofrecí cuando llegó a Rueda una y quiso hacerla con su candidata a la alcaldía. ¿Qué respeto institucional es esto? El 28 de mayo les volveremos a decir que hay que respetar esta ciudad.

–¿Será la legislatura del nacimiento del área metropolitana?

–Nos la paró Rueda personalmente. Ese señor que viene aquí ahora a hacer campaña, fue el que paró el área metropolitana, que era tan importante.

–¿Confía en que esta vez se pueda poner en marcha?

–No confío en absoluto. Si lo hace, le aplaudiré. Nuestra cuestión con la Xunta de Galicia no es que sea otro partido. Si Rueda atiende a Vigo, le aplaudo a rabiar y le pongo alfombra roja.

–¿Porra para el domingo?

–Yo no hago pronósticos. Lo que diga la gente para mí será estupendo. Ahora, veo muy reforzado el proyecto de unidad en Vigo. Veo un enorme apoyo en la calle y las encuestas lo dicen, pero sí quiero desde aquí decirle a los ciudadanos que voten. Los que comparan esta elección con otra es porque no tienen cosas para decir de Vigo.

“Vigo estará en el Mundial 2030, cien por cien” –Dan por finalizado Marcador. –Se podía haber utilizado desde hace tres partidos. Si no la quiere utilizar el Celta, ellos sabrán por qué. Porque se ve, ya se hicieron visitas y la gente está admirada. No vendría mal a lo mejor para animar más al Celta tener gente allí. –Entonces, ¿cuándo comenzará la licitación de la grada de Gol? –Inmediatamente. Tan pronto recibamos esta obra, que va a ser inmediato. Ahí empezamos con Gol, pero va a haber sorpresas. –¿Podríamos ver obras ya durante la próxima temporada? –Estas licitaciones tienen que ir a Europa, se va a ir por encima de los 18 millones pagados por Concello y Diputación y la Xunta, nada. Vienen a los partidos, dicen que apoyan al Celta y no pagan. ¿Y por qué la candidata del PP y Rueda apoyan y quieren que el Celta se vaya a Mos y están haciendo una operación inmobiliaria y urbanística? Ese es el apoyo que le dan a la ciudad. –En la afición hay cierto malestar ya que iba a estar listo en 2017. –No, malestar ninguno. Es que hay que pagarlo y el Celta no paga. Es la más importante reforma de un estadio municipal en España, en los demás pagan clubes y gobiernos autonómicos. Aquí con el esfuerzo de Vigo. Viene gente de toda Galicia y estoy orgullosísimo, tendría que pagar la Xunta. Todo aquello que tiene que ver con Vigo no les gusta, no soportan que nos vaya bien. –¿Qué opinión le merece el proyecto de Galicia Sports 360? –No lo conozco. –¿Cuentan con apoyo su para ser sede en el Mundial 2030? –No hay un gran apoyo de la Xunta, debo decirlo. Tenemos el de la Federación Galega de Fútbol. Y yo te puedo decir algo: si se lo conceden España, Portugal, Marruecos y Ucrania, Vigo va a estar. –¿Cien por cien? –Cien por cien. Porque presentamos el mejor proyecto. Era un comentario total en todos los que participaban. El mejor proyecto, que no sean Madrid y Barcelona, fue Vigo.

En clave movilidad, durante los próximos años también caducará la concesión del transporte urbano a Vitrasa. ¿Cómo imagina el transporte urbano de la ciudad?

Ya tendría que haber cancelado. Ya se había caducado. Menos mal que la renovamos y si no quedábamos en manos de ellos. Estamos haciendo un gran estudio. Los tiempos cambiaron. Todo es distinto. Ahora, por ejemplo, tenemos ya movilidad vertical, tenemos rampas, ascensores, tenemos ya pistas de patinetes, escaleras y bici. Pero hay algo muy importante con el transporte urbano. Lo subvencionamos en un euro por viaje. Subimos de 45 céntimos a un euro. Cada vez que alguien coge un bus con la PassVigo, el Concello y el gobierno de España le pagamos un euro. Resulta cero y 42.000 personas viajan gratis. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un diseño más adecuado a los momentos actuales. Lo haremos así.

¿Cree que Vitrasa será capaz, al margen del proceso que tiene actualmente de conflicto laboral interno, de adecuarse a esas nuevas demandas?

No, se va a adecuar sí o sí. Las situaciones internas las tienen que responder entre la empresa y los trabajadores. Son las negociaciones sindicales y de convenios de todas las empresas del mundo. Por cierto, en el momento más complicado de los trabajadores de Vitrasa, que era el descuelgue del convenio, me puse al lado de ellos y lo paré. Y lo paré.

Y dentro de esas nuevas formas de movilidad, ¿quedan descartadas un tranvía o un metro ligero definitivamente en la ciudad?

Sería una ruina para Vigo y no funcionaría. Porque esos modos de transporte son para conectar una única línea con mucha gente usándola. Gente que va de un punto a otro punto. En Vigo vamos todos de todas partes a todas partes. Por lo tanto, necesitamos un sistema muy radial. No se presta un tranvía. Y por cierto, es que algunas de las rutas radiales ya las estamos haciendo con rampas.

¿Y una red de cercanías con el área metropolitana?

Eso es el transporte metropolitano que habría que hacer en el área metropolitana. El PP nos dejó sin ella.

Otra de las cuestiones de movilidad que han aprovechado muchas ciudades con los fondos europeos, además de las rampas mecánicas, son los sistemas de préstamo de bicicletas o patinetes. ¿Los veremos en Vigo?

Sí, pero yo no quiero las patinetes y las bicicletas tiradas por las calles como en Madrid. Y esto es lo que estoy estudiando. Madrid es una calamidad. Vayas a donde vayas, patinetes tirados, bicicletas tiradas. Eso no puede ser. Por lo tanto, el modelo tiene que ser distinto. Estamos estudiando todos los modelos. Aquí lo habrá. Habrá concesiones para que se puedan instalar. Pero yo quiero la garantía de que respetan la estética de la ciudad. No te pueda aparecer una bicicleta tirada en un acero.

¿Manejan algún horizonte para ello?

Inmediato. Estamos acabando esa consideración.

En la apertura de la ruta de Londres adelantó los concursos para París en 2024 y Bruselas en 2025. ¿Cómo avanza eso y con qué aerolíneas cuentan?

Yo creo que lo más reseñable es que se va a hacer y lo pagará el Concello y la Xunta no. Pero los vuelos de Santiago los paga la Xunta. Fíjate que nos dejaron sentir en alta velocidad. Es que yo tuve que sacar a la gente a la calle para defender el partido judicial. Si no, no tendríamos Ciudad de la Justicia porque no habría ámbito judicial en Vigo. Es que están privilegiando a Santiago en contra de Vigo. Y el aeropuerto que tiene que ser potenciado es Vigo porque tenemos un puerto al lado. De hecho, te quiero recordar que lanzaron aquello de Galicia Aeropuerto Único, era el de Santiago, y querían cerrar el de Vigo. No les dejamos y fíjate que bien va el de Vigo. Tenemos líneas a mercado.

Desde Santiago, aunque sí que constan algunos documentos de esas ayudas a las compañías, lo niegan.

Vaya, hombre. Es decir, van a todas partes y cobran y cuando llegan a Santiago lo hacen gratis. Estos de la Xunta se deben creer que en Vigo somos tontos. Nosotros teníamos acordado con Ryanair las rutas. Iban a salir a concurso, pero ellos ya habían mostrado su interés y conocíamos lo que querían hacer. De repente los llamaron desde Santiago, les pagaron desde allí y se fueron. ¿Por qué? ¿Quién les pagó? ¿O van gratis? No hombre. Claro que pagan, lo sabe todo el mundo. Y lo pagan desde TurGalicia, con contratos de publicidad. Ya estoy diciendo cómo es.