“Estas elecciones serán el punto de inflexión para el PP, no me pongo ningún techo”

Marta Fernández-Tapias lleva año y medio como presidenta del PP de Vigo desde su victoria en las primarias ante Javier Guerra. Tras una renovación total del partido y patear la ciudad a diario para conocer las necesidades de los vecinos, este domingo se enfrenta a su gran reto: intentar plantar cara a Abel Caballero en las urnas.

–Todas las encuestas les dan entre cuatro y cinco concejales. ¿Cree que pueden aspirar a un resultado mejor este domingo?

–Sí, estoy segura que vamos a mejorar los resultados de las últimas elecciones. La verdadera encuesta al final es la del 28 de mayo, es un tópico pero es verdad. Y la sensación en la calle es muy buena. Después de 11 años perdiendo votos en el PP, estas elecciones serán el punto de inflexión y vamos a subir sin ninguna duda.

–¿Cuál sería un buen resultado?

–No me pongo ningún techo. Estamos en el momento de empezar a crecer.

–¿Por qué los vigueses deberían depositar la papeleta del PP en las urnas el próximo domingo?

–Hay tres razones fundamentales. La primera es para acabar con ese personalismo absoluto que hay en esta ciudad. No puede ser que sigamos con un solo protagonista, esto tiene que terminar, siempre hemos sido una ciudad abierta. Además, está en juego la Diputación de Pontevedra y ese refuerzo en Vigo puede hacer que consigamos recuperarla. Hay que sacar de las instituciones a la actual presidenta, número 2 del Concello de Vigo y presidenta del PSOE gallego, Carmela Silva, porque un funcionario del Ayuntamiento va a entrar en prisión por haber enchufado a su cuñada y haberse llevado 100.000 euros de todos los vigueses a su bolsillo sin haber trabajado ni un solo día, algo de lo que no se ha dado ninguna explicación. Por último, para devolver el “sentidiño” a la Moncloa de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Todos los votos en nuestra ciudad para el PSOE en estas elecciones se los va a apuntar Sánchez y eso no puede ser. Por tanto nunca fue tan útil votar al PP como este 28 de mayo.

–¿Hay gente que votaba a Caballero que ahora le dice que la votará a usted?

–Ahora mismo cuando venía para esta entrevista un señor me paró y me lo dijo. Ese es uno de los objetivos, conseguir que la gente que nos vota en las generales y en las autonómicas nos vuelva a votar en las municipales. Estoy percibiendo que la gente del PP está volviendo a casa. También gente cansada del modelo socialista después de 16 años y la necesidad de diseñar el Vigo que viene.

–Prometió una renovación total en el PP y en la lista electoral precisamente no va ninguno de los concejales que han formado el grupo municipal popular en el Concello de Vigo durante los últimos cuatro años.

–Tomé la decisión de renovar el partido, lo dije hace muchos meses. Al final la lista es un reflejo de que hemos conseguido ese objetivo. Hemos abierto el partido a la sociedad civil, y nuestra lista sorprendió precisamente por eso, porque es gente que viene de sus trabajos, que está ejerciendo sus profesiones y que quiere dar un paso porque quiere a Vigo por encima de todo, quiere que construyamos ese Vigo distinto. Es una lista que representa a toda la sociedad civil, tenemos a personas de todos los sectores. La política, como en la vida, son ciclos. Ahora llegaba el momento de un nuevo ciclo en el partido y esa decisión que he tomado la ha entendido todo el mundo y es la correcta.

–¿Nos puede contar alguna medida estrella de su programa que no haya anunciado durante la campaña?

–No se trata de grandes alardes, sino hacer cosas sensatas que sepamos que van a beneficiar a los vigueses [...]. Agilidad administrativa, para que los inversores vengan a nuestra ciudad se asienten y estén cómodos. Bajada de impuestos, se puede hacer porque tenemos ahora mismo una presión fiscal altísima sin ningún sentido mientras están millones de euros en caja sin ejecutar, así que no hay que asfixiar ni a las empresas ni a los ciudadanos. Por otro lado, esta ciudad tiene necesidades como son el plan de movilidad, arreglar el tráfico, acabar de forma urgente con el conflicto de Vitrasa, el Plan General que necesita aprobarse, porque llevamos ocho años sin él [...].

–En caso de no ganar las elecciones, ¿será concejala en la oposición?

–Yo trabajo por Vigo, lo sigo haciendo y ese es mi compromiso. Ahora mismo el 28 de mayo lo que me gustaría ser es alcaldesa, para eso estoy trabajando, sacar el mejor resultado en los últimos años del PP y en eso estoy centrada. El estar siempre especulando sobre mi futuro no tiene sentido. Mi compromiso es con Vigo y lo va a ser siempre.

–¿No va a ser entonces presidenta del Puerto de Vigo, aunque se lo pida la Xunta?

–Lo he descartado ya. Que el candidato del PSOE centrase su oposición en decir que yo iba a ser presidenta del Puerto al día siguiente [de las elecciones] me parecía absurdo. Hay que zanjar ese tema. En mi cabeza no está.

–¿Es posible poner fin a la confrontación permanente entre la Xunta y el Concello?

–Si yo fuese alcaldesa de Vigo, sin ninguna duda. Esa confrontación absoluta por parte del Ayuntamiento no tiene ningún sentido. El PSOE ha sacado rédito político de ello pero ha perjudicado enormemente a los vigueses. Si la gente se para a pensarlo, lo único que ha conseguido es que no podamos invertir. Hay 50 millones de la Xunta pendientes de inversión en Vigo porque el alcalde no quiere. No entiendo la confrontación, no solo con la Xunta. El alcalde confronta también con el Puerto, el Celta, las asociaciones… Con todo lo que no está sometido a su “ordeno y mando”. Eso no es bueno para Vigo y creo que los vigueses se están dando cuenta, o así me lo transmiten en la calle.

–Por ese enfrentamiento precisamente sigue sin materializarse el instituto de Navia…

–Está presupuestado, tenemos el proyecto en marcha. Solo nos falta que el Concello nos ponga a nuestra disposición los terrenos y firme el convenio que le hemos mandado hace mucho tiempo, que no quiere. Otro ejemplo es la ETEA, que podría estar ya urbanizada y con la construcción de la residencia para mayores en marcha, pero el Concello no nos pone a disposición los terrenos.

–¿Cómo desconecta durante esta intensa campaña?

–Es un poco difícil estos días. Pero me gusta mucho la música, me pongo auriculares y el volumen a tope, me doy un paseo y eso me ayuda.

–Hablando de música, ¿va a ir al concierto de Guns’n Roses en Balaídos?

–No lo sé todavía. No tengo entrada. Hay muchos conciertos y festivales a los que tengo muchas ganas de ir.