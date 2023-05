El puerto de Vigo recibe este miércoles a un crucero muy singular: el icónico buque-residencia The World, un auténtico edificio de apartamentos sobre el mar, en el que sus ocupantes son los propietarios de las viviendas.

No es la primera vez que el The World toca en Vigo. Inaugurado en 2002, el 24 de julio de 2004 hacía su escala de estreno en el puerto vigués, a la que siguieron otras tres en 2008, 2011 y 2016. En esta ocasión, el The World trae a bordo 203 residentes, la mayoría estadounidenses, que viajan bajo el cuidado de 293 tripulantes. Pero esta no ha sido una escala más, ya que en Vigo desembarcaron 10 pasajeros y embarcaron 14, en ambos casos casi todos ciudadanos de Estados Unidos, según se informa desde la Autoridad Portuaria de Vigo.

La práctica de dejar y embarcar nuevos residentes en los puertos de escala es habitual en el The World, que navega sin parar recorriendo el mundo y es el propietario el que decide dónde se baja y dónde sube al barco. Normalmente el pasaje disfruta de su propiedad de dos a tres meses al año, aunque hay casos de permanencias mayores. En el tiempo en el que se ausenta, tiene dos opciones: dejar cerrado su piso o bien alquilarlo. Como un chalet o segunda vivienda, pero sobre las olas y desayunando cada pocos días en un puerto distinto.

Precios de lujo

En su momento, las 165 viviendas de lujo distribuidas en 12 cubiertas que conforman esta singular “urbanización” y que van desde estudios hasta pisos desde tres hasta seis dormitorios, fueron vendidos a precios entre uno y más de seis millones de euros, mientras el precio al día de los alquileres oscila entre mil y cuatro mil euros.

Hoy existe una lista de espera para ocuparlos, ya sea en propiedad o en alquiler, pero en el The World no hay prisas y desde sus apartamentos el mundo se ve pasar a otra velocidad. De hecho su estancia en cada puerto no suele bajar de las 30 horas (de hecho en Vigo permanecerá cerca de 40), prolongándose durante varios días en los puertos de mayor interés turístico o cultural.

El The World llega a Vigo en ruta de Lisboa a Bilbao, dentro de un itinerario consensuado por sus propietarios entre puertos de Asia y el Norte de Europa, desde donde pondrá rumbo a Groenlandia, y “bajar” a enclaves del Caribe y Pacífico, siguiendo a la Antártida, en un asombroso viaje sin final que recorre todos los mares del planeta y los seis continentes. Un estilo de vida del que solo unos cuantos escogidos pueden disfrutar, que pasa por cumplir un requisito obligatorio para hacerse con una propiedad: demostrar ser dueño de un patrimonio mínimo de 10 millones de euros.