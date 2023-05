Un paso adiante pola lingua galega

Alumnado vigués de todos os ciclos educativos “botou” onte a lingua fóra da casa e da escola nunha marcha multitudinaria que percorreu as rúas da cidade en defensa do idioma galego. A vixésimo terceira edición do Correlingua fixo parada en Vigo, no marco do seu percorrido por unha ducia de localidades galegas, co obxectivo de convidar ao estudantado a reflexionar sobre a situación que atravesa o idioma na actualidade e crear argumentos para fomentar o seu emprego na vida cotiá da mocidade.

A marcha partiu da Praza do Rei, onde o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e a concelleira de Normalización Lingüística, Uxía Blanco, deron azos aos alumnos e alumnas que participaron na andaina e que, como todos os anos, contou coa presenza dunha persoa con relevancia no eido da cultura galega. Así, nesta ocasión foi o coordinador da compañía oficial do Festival Internacional de Clown de Galicia (Festiclown) e pallaso en activo, Fran Rei, o encargado de amenizar a xornada.

Tras percorrer parte da cidade baixo o lema “Na casa, na escola, bota a lingua fóra”, finalmente a rapazada fixo a súa entrada no Parque de Castrelos, onde se celebrou una gran festa na que se deu lectura ao manifesto e tivo lugar unha actuación dos grupos gañadores do Cantalingua, Mekanika Rolling Band. Así mesmo, As Monchas deron un concerto para as crianzas máis pequenas dende as once da mañá no mesmo parque vigués.

Tras iniciarse no primeiro trimestre do almanaque escolar coa publicación do lema e a apertura das inscricións nos certames da creación do manifesto, do Regueifando, do Crealingua e do Cantalingua, e desenvolver as propostas dos concursos durante a segunda parte do curso, o Correlingua percorre doce localidades galegas dende o 4 ao 31 de maio como colofón a esta iniciativa que está promovida por CIG-Ensino, pola Asociación Sociopedagóxica Galega (AS-PG) e pola Mesa pola Normalización Lingüística, en colaboración cos concellos de Pontevedra, Vigo, Lugo, Ourense, Santiago e A Coruña, e xunto coas deputacións de Pontevedra, da Coruña e de Lugo. O obxectivo é que as novas xeracións reflexionen e coñezan o estado de saúde da lingua galega e dean un paso adiante na súa defensa, apostando polo seu uso.