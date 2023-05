El Hospital Álvaro Cunqueiro acogió ayer el acto de despedida de los 93 residentes que, durante los últimos años, se especializaron en el Área Sanitaria de Vigo. Entre ellos, 21 profesionales de Medicina de Familia. En un contexto de importante déficit de estos doctores en los centros de salud, con problemas para cubrir incluso vacantes por jubilaciones, menos de la mitad se quedarán en Primaria.

Desde la Dirección informan que siete se van del Área Sanitaria de Vigo, que otros cuatro trabajarán en las Urgencias del Álvaro Cunqueiro y diez “han expresado su voluntad de quedarse”, sin que medie ningún tipo de contrato todavía.

En la Confederación Intersindical Galega replican que los datos son aún peores. Tras informarse caso a caso, aseguran que 13 tienen previsto trabajar en urgencias hospitalarias –nueve en Galicia y cuatro fuera–, que no cuenta todavía con su propia especialidad –el Ministerio de Sanidad ha anunciado su próxima creación– y se nutre de la de Medicina de Familia principalmente. Añaden que otro ha decidido tomarse el año libre y que el décimo quinto tampoco se quedará en Primaria. “Serían seis como máximo os que poderían quedar na Primaria de Vigo”, señala Manuel González Moreira, secretario nacional de CIG-Saúde. Y según datos del Sergas, a lo largo de este año han hecho efectivas sus jubilaciones diez profesionales de Medicina de Familia.

“É un fracaso total e absoluto na fidelización dos MIR de Familia, algo que era prioritario”, remarca el secretario de CIG-Saúde y asevera que algunos de los que se van es porque les ofrecen “contratos con mellores condicións”. De hecho, indica que los interesados en permanecer en Primaria del área aún están esperando a que les concreten la oferta. Cuenta que, en un primer momento, la idea era celebrar primero un concurso de traslados para saber qué plazas quedaban vacantes y poder buscarles huecos atractivos. Llegado mayo, este no se ha celebrado. González Moreira indica que un compromiso de vinculación de tres años no es suficiente para atraer a profesionales que saben que no van a tener problema para trabajar. “Buscan prazas de calidade con cupo asignado”, concluye.