Caballero destaca que el apoyo “se mantiene” y PP, Marea y BNG esperan mejorar las cifras

Esperanza y ánimo para la última semana de campaña. Es lo que sienten los candidatos de los cuatro partidos que se espera que logren representación en el Concello de Vigo, según el estudio realizado por DYM para PRENSA IBÉRICA en Galicia, que dibuja un escenario similar al de hace cuatro años, en el que Caballero conseguirá 19 ó 20 ediles de los 27 que conforman la Corporación (la mayoría absoluta son 14) y el 64,8% de las papeletas. Es decir, prácticamente dos de cada tres vigueses volverán a apostar por él.

Donde sí se prevén cambios es en la oposición. El PP que lidera Marta Fernández-Tapias crecería hasta los 5 concejales (los populares ahora tienen 4), el BNG de Xabier Pérez Igrexas pasaría de un acta a dos y la coalición Podemos-Marea de Vigo que encabeza Rubén Pérez ya no tiene asegurada la representación municipal (0-1) al no llegar, por poco, al 5% de votos.

Para el alcalde de Vigo y candidato socialista, Abel Caballero, estas cifras “ponen de relieve” que su equipo “mantiene el apoyo”. “Repetimos concejales y, por tanto, la encuesta, con tres mayorías seguidas, refuerza la importancia de Vigo en España”, asevera.

Marta Fernández-Tapias, a la que los encuestados le dan un 4,9 sobre 10 –la nota más baja junto con el candidato de Vox– percibe una “tendencia claramente positiva y sensaciones muy buenas en la calle”. “Queda solo una semana para que los vigueses decidan y la verdadera encuesta será el próximo 28 de mayo. Tenemos mucho margen de mejora y cinco días por delante para ofrecer a los vigueses la alternativa que merecen a 16 años de socialismo. Vamos al alza y estoy segura de que los ciudadanos van a responder al compromiso que hemos hecho con ellos para mejorar la ciudad”, destaca.

La candidata del PP señala que, en los próximos días, insistirán en su “campaña de propuestas, ofreciendo el Vigo que viene: una ciudad de futuro que deje de lado el personalismo y se construya con 300.000 protagonistas”. “Y recordaremos que la ciudad tiene que cambiar para salir de la confrontación permanente en la que vive, una confrontación que perjudica gravemente a los ciudadanos y que solo beneficia a una persona”, apostilla.

Fernández-Tapias asegura que el voto al Partido Popular de Vigo “tiene un triple valor”: “Sirve para dar el cambio que necesita la ciudad, sirve para que la Diputación de Pontevedra deje de estar gobernada por los responsables políticos del “caso cuñada” y sirve para apoyar a Feijóo en su proyecto para cambiar el rumbo de la política”.

Rubén Pérez considera que estamos “ante unha campaña bastante atípica”, puesto que “case un 40% dos vigueses están indecisos ou non manifestan o seu voto”, algo que “nunca pasaba nos procesos electorais”. “Serán importantísimos estes últimos días de campaña para consolidar os votantes de 2019 e intentar convencer os indecisos”, avanza antes de poner en valor el aprobado que le da la ciudadanía: un 5,1 sobre 10. “É bo que te amosen aprecio onde facer política é difícil e non temos dedicación exclusiva”, apunta.

El candidato de Podemos-Marea de Vigo agradece la nota que le ponen los ciudadanos en un escenario de “dificultades para posicionar o discurso”. “Valoran o traballo feito neste tempo. Pensamos que sacaremos máis concelleiros dos que sinala a enquisa. No 2015, non se recollía a nosa presenza e, no 2019, indicaban que baixariamos de dous edís. Quedan cinco días moi intensos para pór en valor o traballo feito e a unidade da esquerda política. Seguiremos explicando o noso programa nos barrios e virá o portavoz de Podemos no Estado, Pablo Fernández. Tamén contactaremos con sindicatos e movementos sociais”, avanza.

Para Xabier Pérez Igrexas, el estudio publicado por FARO “insiste nunha mesma tendencia”. “Somos a forza á alza e imos dar unha gran sorpresa. As sensacións son moi boas: moita xente ve o BNG como a alternativa en positivo para pór en marcha a cidade e, ademais, temos experiencia en superar os datos que dan as enquisas, xa ocorreu nas últimas autonómicas”, asevera, a la vez que ve subraya el 4,8 sobre 10 que le dan los encuestados y muestra sorpresa por el 21,2% de gente que lo conoce, es decir, dos de cada 10. “O dato que amosa o CIS neste apartado é moito maior: tres de cada cinco”, argumenta.

El alcaldable del BNG asegura que van a sumar a “moitísimos millares de persoas” y destaca el papel del Bloque en estos últimos cuatro años. “Fomos a oposición real. O noso traballo ten unha enorme acollida e é moi valorado. A pesar de ter un só asento na Corporación, colocamos máis de 850 propostas. Acreditamos rigor e solvencia e temos un proxecto e ideas claros, así como unha enorme capacidade de escoitar”, indica Pérez Igrexas, que afronta la última semana antes de las elecciones “con enorme optimismo e moito entusiasmo”.

Domingo de campaña

Los candidatos apuran los días antes del fin de la campaña y del domingo de urnas con un sinfín de actividades para extender su perfil entre los vigueses:

“Más de 50 millones de euros” en política social Abel Caballero

“En Vigo, ponemos en práctica una gran acción de política social. 54 millones de euros al año dedicados a la atención a la política social, las políticas de bienestar y las necesidades”.

Fue el mensaje que lanzó el alcalde y candidato del PSdeG, Abel Caballero, el último domingo de campaña. El siguiente, se celebran las elecciones. Eligió Bouzas para repartir propaganda electoral y centró su mensaje en el cuidado de los ciudadanos de la urbe a través de ayudas de emergencia, más de 2 millones de euros en becas de comedor para menores, las becas para pagar los libros de texto de los estudiantes de primaria, secundaria, Formación Profesional básica o educación especial, el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social (CIIES), el servicio de teleasistencia gratuita para más de 900 usuarios, el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), el programa de envejecimiento activo, los cuidadores de barrio, el Xantar na casa, el bonotaxi o el apoyo a los comedores sociales y entidades.

Avanzó la creación de un parque público municipal de vivienda social, un proyecto residencial de “cohousing” para mayores, la promoción de un nuevo centro de personas con discapacidad y otro para personas con alzhéimer, un nuevo centro para personas con adicciones o la teleasistencia virtual con una “smart TV” en los hogares de personas mayores.

Un plan frente a la “tala masiva de árboles”

La candidata a la Alcaldía y presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, que participó junto con miembros de su lista en una plantación de árboles en San Miguel de Oia, apuesta por un “Vigo Verde” ante la “deforestación” y propone la creación de un Plan de Ordenación Forestal Periurbano “frente a la tala masiva y sistemática del PSOE vigués”. “Nos comprometemos a impulsar un monte con valor productivo, social y ambiental”, manifestó.

Aumentar el respaldo al deporte de base

La coalición Podemos-Marea de Vigo defiende “unha mellora substancial das instalacións deportivas de Vigo e máis apoio municipal ao deporte de base”. Proponen la creación de una escuela municipal de deportes náuticos y otra de ciclismo y cree que es necesario desarrollar un programa formativo itinerante por los barrios, así como un “incremento importante de elementos que favorezan e impulsen a práctica deportiva de base e lúdica no espazo público: canastras e outros elementos de xogos en equipo interxeracionais, ademais de parques biosaudables”.

Apuesta por una vejez “digna e activa”

El BNG propone “ampliar os servizos e programas destinados ás persoas maiores para garantir unha vellez digna e activa en Vigo”. Lo anunció el candidato del Bloque, Xabier P. Igrexas, durante un reparto informativo en el mercadillo de Bouzas. Llamó a “brindar un maior apoio aos coidados, con políticas que combatan a soidade e dean oportunidades de lecer” y destacó la necesidad de reforzar el SAF, dedicar más recursos a actividades en los centros culturales y vecinales y crear nuevos centros de día, residencias públicas y pisos compartidos.