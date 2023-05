Adoctrinadas por Gilead pero rebeldes

La revolución contra la brutal república de Gilead, el distópico estado totalitario y teocrático ideado por Margaret Atwood, también se nutre de la valentía de las niñas y adolescentes que crecen y son educadas bajo estrictos roles de género. La tesis desarrollada por Sara Tabuyo Santaclara en la UVigo analiza el adoctrinamiento y la rebelión de estos personajes en el universo de El cuento de la criada y pone en valor cómo son ellas las que apuntan hacia la esperanza y contribuyen a la destrucción del régimen.

“Están en un limbo porque todavía no son adultas y no han llegado a esas categorías definidas por Gilead de criadas o esposas. Al final, ninguna de ellas es buena, porque tener la suerte entre comillas de ser esposa de los comandantes tampoco les libra de que las violen y sufran la violencia que se supone está reservada para otras. Pero ellas todavía están en ese espacio sin definir, aprendiendo cuál es el lugar que les corresponderá en el futuro y consiguen rebelarse e ir en contra de lo que les imponen. Se enfrentan a sus mentoras, las tías, se apoyan en otras mujeres y alcanzan la fuerza para no aceptarlo. Aunque a veces eso conlleva consecuencias terribles para ellas”, destaca.

Tabuyo estudia tanto la exitosa serie como la primera novela de Atwood en la que está basada y también la secuela que publicó en 2019, Los testamentos, que continúa la historia de Gilead quince años después. Aunque su trabajo se centra con mayor énfasis en la producción televisiva y en el segundo libro, donde se concentran las jóvenes protagonistas.

La primera adolescente de la serie, Eden, aparece en la temporada 2 pero sufre un trágico final: acaba siendo ejecutada por adulterio. En la 4 y en la 5 conocemos a Esther Reyes, la esposa casi niña de un comandante anciano. Y desde los episodios iniciales se va narrando la historia de Hannah/Agnes, la primera hija de June, que acaba siendo secuestrada por el régimen. Ella es además la protagonista de Los testamentos junto con Daisy, una joven canadiense que descubre su verdadero origen.

“La serie y la novela están muy interconectadas. En el libro vemos el desarrollo de Agnes desde que tiene unos 5 años hasta que se convierte en una adolescente y cómo le van introduciendo los límites y los roles de género en la cabeza. Por sus privilegios, llega a leer la biblia, algo que las mujeres de Gilead tienen prohibido, y es irónico porque a través de ella, de entender realmente lo que significa, se da cuenta de que todo lo que le habían contado era mentira y pierde la fe”, relata Tabuyo.

“En la secuela, Atwood relata cómo Gilead acaba destrozado y cómo son las niñas precisamente las que colaboran para conseguir que todo termine. Incluso en la serie, a la que todavía le falta por estrenar la sexta y última temporada, se ve cierto tono esperanzador en la historia de las adolescentes”, subraya.

Licenciada en Lenguas Extranjeras, Sara Tabuyo ya dedicó su trabajo final de máster a los personajes más jóvenes de la terrorífica distopía: “Lo empecé cuando se estrenó la serie, que tuvo una gran repercusión en los medios y coincidió con las restricciones al aborto en EE UU y las protestas feministas en todo el mundo. Me quedaron muchos temas por cubrir y, cuando empecé el doctorado, Atwood publicó el segundo libro, por lo que tenía todavía más material y decidí continuar. He realizado un trabajo continuo de releer capítulos y ver episodios”.

Su tesis, dirigida por Belén Martín Lucas, está relacionada con el periodo denominado como girlhood o la transición hacia la vida adulta de las mujeres. “Es un concepto bastante reciente y que engloba tanto la infancia como la adolescencia, incluso la juventud. Es cuando comienzan a tener conciencia de sí mismas y de su identidad”, explica Tabuyo, que tuvo la oportunidad de presentar parte de sus resultados en unas recientes jornadas sobre las representaciones de niñas y jóvenes en la cultura del siglo XXI organizadas por el grupo BiFeGa (Estudios Literarios y Culturales, Traducción e Interpretación) al que pertenece.

La propia Atwood ha explicado que sus novelas no incluyen ningún hecho que no haya sucedido ya en alguna época o lugar. De hecho, el lanzamiento de la serie adaptada por Bruce Miller coincidió con el movimiento del MeToo y la presidencia de Trump. “Hay situaciones en El cuento de la criada que realmente están pasando hoy en día. En el caso de EE UU, las referencias son incluso demasiado claras. Intento mantenerme al día de todo lo que va pasando y hay cosas de la novela y de la serie que nos parecen lejanas o muy localizadas, pero que también están pasando en la vida real”, subraya Sara Tabuyo.