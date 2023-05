Malestar entre padres y alumnos del IES de Beade al tener que repetir un examen robado

El robo del examen de inglés de 2º de Bachillerato ha empañado el final de curso en el IES de Beade. El centro volvió a celebrar la prueba este martes “siguiendo las instrucciones” de Inspección Educativa, pero algunos alumnos que ya estaban aprobados suspendieron en la repetición y los padres lamentan los prejuicios ocasionados en “una situación excepcional” como son las fechas previas a la realización de la ABAU. Además también se sienten “indignados” por la ausencia de los docentes, comunicada de antemano a las familias, en el acto de graduación que se celebró ayer en el instituto.

El director, Alfredo Naz, sostiene que el centro ha actuado en todo momento bajo el “amparo” de Inspección Educativa, que considera que hay “pruebas suficientes” de que el contenido del examen fue filtrado. “Está clarísimo que houbo unha filtración tras acceder á conta da profesora. Ela reuniuse este luns con Inspección que, ante as probas existentes, considerou que había motivos para anular ese exame porque se estaba impedindo a equidade na proba. Había xente que coñecía as preguntas de antemán. Non é o centro o que anula o examen, faino Inspección porque considera que hai motivos”, explica.

Siguiendo las instrucciones del servicio territorial, añade Naz, el centro convocó al medio centenar de alumnos de 2º de Bachillerato para realizar la prueba al día siguiente, con una antelación “suficiente” de 24 horas. El contenido fue “similar” y, tras conocer los resultados, catorce estudiantes presentaron una reclamación.

“O xoves recibimos aos pais que non estaban dacordo e indicámoslles como tiñan que facer a reclamación. O departamento de Inglés xa resolveu e hoxe [por ayer] estamos avisando ás familias para comunicarlles a decisión. Se non están dacordo poden seguir reclamando polo proceso habitual ante a xefatura territorial. En todo caso, sempre será con tempo suficiente de matricularse na ABAU se aproban”, subraya el director, que añade que algunas reclamaciones fueron presentadas por alumnos que ni siquiera habían realizado el examen.

“Entendo que estén enfadados e que digan que pagan xustos por pecadores pero hai probas suficientes, según Inspección, para anular o examen”, insiste.

"Cada profesor toma a súa decisión"

Respecto a la anunciada ausencia de profesores en el acto de graduación de ayer por la tarde, el director del centro ya admitía horas antes de que se confirmase que el robo del examen ha provocado “unha decepción” y que cada docente es “libre de decidir se quere ir ou non”. “É un enfado deles e cada un toma a súa decisión. O acto, que ademais non é unha obriga do centro, vaise levar a cabo co equipo directivo”, comentaba.

Una determinación, sin embargo, que no fue bien recibida por los padres: “Es una falta de respeto por su parte porque hay alumnos en todo ese grupo que no tienen nada que ver con los hechos y que tienen derecho a su graduación. Los han metido a todos en el mismo saco. Hay unas pruebas pero no involucran a nadie con nombre y apellido”.

“No es un curso normal; juegan con su futuro”

Las familias afectadas entienden que la filtración de un examen es un hecho “grave”, pero insisten en la proximidad de la s pruebas de acceso a la universidad. “No es un curso normal. Es delicado por eso. Nuestros hijos están unas condiciones emocionales muy delicadas y juegan con su futuro”, critican.

“Los alumnos que ya habían aprobado todo llevaban una semana en casa preparando la ABAU. Hay casos de niños que habían aprobado y ahora están suspensos. También hay gente a la que le ha bajado la nota de sobresaliente o notable a un 5 o un 6. Y las medias son importantes para acceder a las carreras que quieren. O pueden no tener plaza en la que les gusta en julio. Las víctimas son ellos”, añaden.

Algunos padres afectados propusieron sin éxito que la prueba se repitiese con un margen mayor de tiempo: “En la situación que están les afecta mucho preparar un examen de un día para otro. Le propusimos opciones al centro y al inspector pero nos han cerrado todas las puertas. Y lo que queremos es que esta situación se conozca para que no vuelva a suceder”.

Algunos alumnos que recurrieron el resultado del segundo examen consiguieron el aprobado y otros tienen intención de seguir adelante con la reclamación por los cauces ordinarios.