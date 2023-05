Vigo le pone los “deberes” al próximo gobierno municipal

A menos de 15 días de la cita de la población viguesa con las urnas, entidades de la ciudad tienen claro las peticiones y necesidades que les gustaría que el próximo gobierno tuviera en cuenta a la hora de desarrollar sus políticas públicas. Economía, vivienda, turismo, educación, atención social y sanitaria, igualdad, deporte, medio ambiente, solidaridad... FARO ha reunido a una docena de colectivos, asociaciones y entidades del concello vigués para dar a conocer las principales demandas en sus ámbitos de competencia, así como lo que esperan de cara al nuevo mandato tras los comicios municipales del próximo 28 de mayo.

A nivel económico, desde la Confederación Provincial de Empresarios (CEP), su presidente Jorge Cebreiros hace un balance “positivo” de los últimos años “desde el punto de vista de los sectores que se han beneficiado de lo realizado en la ciudad y de su proyección”. No obstante, apunta que “nos hubiera gustado una mayor fluidez en las relaciones, hemos de mejorar la colaboración público-privada”. Para Cebreiros es fundamental además lograr “un entendimiento con otras administraciones por encima de las ideologías o los colores políticos por el bien superior que es el progreso socioeconómico de la sociedad en su conjunto”. Medidas como una mejora logística, una flexibilización fiscal para facilitar la creación de empleo son, en su opinión, algunas de las acciones que favorecerían al incremento de tejido productivo en la ciudad olívica, así como a la retención del talento de la Universidade de Vigo, de manera que se contribuiría a fijar población y a rejuvenecer el censo.

Desde el sector turístico y del pequeño y mediano comercio, diferentes portavoces defienden que el modelo actual, apostando por la Navidad, así como eventos del calibre de O Marisquiño y una amplia programación cultural y de ocio, dotando de gran protagonismo a recintos como el Auditorio de Castrelos o el Mar de Vigo, “son las líneas de trabajo a seguir” para avanzar hacia la desestacionalización del turismo que, desde su punto de vista, también pasa por prestar atención al turismo de negocios.

En el ámbito social, distintos colectivos solicitan un “mayor apoyo” para cuestiones en materia de vivienda, así como en la asistencia a las personas más vulnerables y, en lo sociosanitario, el desarrollo de políticas que sitúen a Vigo como ciudad líder en investigaciones de gran impacto, como el envejecimiento o la demencia.

Otra de las esferas que también enumera su propia lista de reivindicaciones es el movimiento feminista. La principal plataforma de la ciudad pide, entre otros, un centro de emergencia para víctimas de violencia machista y la recuperación del programa de empleo, así como continuar el proyecto de arte mural manteniendo la perspectiva de género o la creación de una instalación en memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista.

Por últimos, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo se demanda una mayor implicación y atención para con las parroquias del municipio vigués recogiendo sus peticiones.

Los empresarios vigueses agradecerían una menor presión fiscal Confederación Provincial de Empresarios - ECONOMÍA Y EMPLEO

En materia empresarial, para la Confederación Provincial de Empresarios existen diversas medidas a tomar que, en opinión de su presidente, Jorge Cebreiros, “beneficiarían a toda el área de Vigo”. Desde la modernización de la entrada a la ciudad por la Avenida de Madrid con un trazado alternativo a una gran zona de descanso destinada al transporte de mercancías por carretera, así como la eliminación del peaje de la AP-9, al menos en su tramo urbano, y la Salida Sur y su conexión con la terminal de Bouzas, estas son algunas de las demandas que la CEP considera prioritarias a atender en el próximo mandato municipal.

Así, Cebreiros menciona que “los emprendedores y empresarios agradecerían una menor presión fiscal por parte del Concello” y también solicita un mayor apoyo al pequeño comercio, puesto que detectan dificultades a la hora de traspasar los negocios o de acceder a financiación para modernizarse.

Habría que seguir apostando por el turismo de congresos Asociación de Hoteles de Vigo - Sector turístico

A la hora de analizar cuáles son las políticas que podrían dar un pulo a su sector en los próximos cuatro años, la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi) tiene claro que desde el Concello se debe continuar trabajando en el posicionamiento de la ciudad “como un referente a nivel turístico” y, para ello, lo prioritario es “mantener la línea actual”, poniendo el foco en la desestacionalización del turismo y “siguiendo apostando por el turismo de congresos, el segmento MICE”. Lo afirma así el vicepresidente de la entidad, Daniele Provezza, quien también dice que “la Navidad ha conseguido situar a Vigo en lo que se conoce como short list de los turistas a la hora de elegir destino en esas fechas; hay que seguir dándole contenido y aprovechar el tirón que está teniendo, así como potenciar las islas Cíes, para seguir atrayendo a potenciales turistas en otras épocas del año, como podría ser durante la Reconquista, por ejemplo”.

Sería positiva una línea de ayudas a nuestras campañas VIGO COMERCIO - Comercio

Al igual que el sector hotelero, desde Vigo Comercio consideran que la desestacionalización del turismo y la línea de propuestas culturales y de ocio que se está llevando a cabo en la actualidad es la “que hay que mantener” para continuar generando impacto económico en la ciudad. El presidente de esta entidad, Roberto Giráldez, afirma que “con el bum de la Navidad se ha logrado poner a Vigo en el mapa, y esto hace unos años era impensable, por lo que hay que seguir trabajando en ese aspecto para generar economía”. Giráldez destaca que Vigo cuenta con un gran movimiento asociativo a nivel comercial y apunta que el nuevo gobierno debería “apoyar las acciones que se realicen en los distintos barrios y una opción positiva sería una línea de ayudas a nuestras campañas, así como atender a las necesidades de cada zona, por ejemplo, en Teis, creando un aparcamiento para favorecer las compras”.

Vigo tiene que liderar un polo sobre envejecimiento AFAGA - Atención sociosanitaria

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Galicia (Afaga) camina en Vigo hacia una serie de objetivos bien definidos. El presidente de esta entidad en la ciudad olívica, Juan Carlos Rodríguez, afirma que entre los proyectos que le gustaría que el próximo gobierno municipal apoyara se encuentra el de que Vigo se declare ciudad amigable con las personas con alzhéimer: “Esto implica que se pongan en marcha desde la Administración local unos programas específicos dirigidos a la sensibilización para con las personas con demencia y desarrollar políticas de apoyo al cuidador, algo que en Europa ya se está implantando”. El presidente de Afaga también indica que “Vigo tiene que liderar un polo sobre envejecimiento y demencia, llevando a cabo investigación en torno a estas realidades. Además, necesitamos apoyo para el nuevo centro de día que está proyectado en la calle Faisán”.

Debe aproveitar o inmenso capital existente no asociacionismo educativo FOANPAS - Educación

Desde el punto de vista de la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo (Foanpas), el próximo gobierno local debe contemplar entre sus objetivos la formación y el desarrollo integral, social, personal y académico de la infancia y de la juventud, y señalan que la nueva formación al mando del Concello de Vigo “debe aproveitar o inmenso capital existente no asociacionismo vinculado ás necesidades educativas específicas”. En este sentido, Foanpas reivindica la defensa del gallego en los centros escolares, que el Consello Escolar Municipal gane presencia en la vida ordinaria de la Administración municipal, la coordinación con las concejalías competentes, la actualización de los mapas escolares, la sistematización del mantenimiento de los centros educativos, promocionar su uso con propuestas sociales y lúdicas y obtener una implicación del Concello en las actividades extraescolares.

O CIM precisa máis persoal, dado o aumento dos malos tratos Feminismo Unitario - Igualdad

Feminismo Unitario reivindica que Vigo siempre ha tenido un movimiento “moi forte e unido” y pone en valor el Consello Municipal da Muller (1993), a través del cual “conseguíronse e seguen promovéndose grandes avances nos dereitos das mulleres”. Si bien creen que la implicación institucional “ten que ser maior”, entienden que, “en termos xerais, a implicación do Concello é razonable” y de cara al próximo gobierno, Feminismo Unitario lanza una serie de peticiones, tales como potenciar las campañas del 8-M y 25-N, dar continuidad al Premio de Igualdade Ernestina Otero, una mayor presencia de las mujeres en las actividades culturales y de ocio, así como garantizar la paridad en las plantillas de los servicios públicos, la mejora de A Casa das Mulleres y reclaman que “é preciso dotar ao CIM de máis persoal, pois os malos tratos aumentan e seguimos co mesmo persoal que cando se inaugurou”.

Todo lo que pueda aportar el Concello será bienvenido Banco de Alimentos de Vigo - Atención social

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo es uno de los pilares fundamentales en la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. La crisis socioeconómica actual o la falta de suministro de leche y aceite ante, a raíz de la inexistencia de este producto procedente del Fondo de Ayuda Europea a Desfavorecidos (FEAD), provoca que toda ayuda sume a su causa, que tal y como afirma el presidente de la entidad, Iván Martínez, “es atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en nuestro ámbito de actuación”. Es por esto que, a la hora de señalar sus demandas al próximo gobierno local, indica que “todo lo que el Concello pueda aportar para seguir consiguiendo ese cometido, será bienvenido” y refiere que “aunque toda relación institucional es susceptible de mejora, en Vigo es correcta y fluida”.

É precisa unha reforma do albergue municipal Os Ninguéns - Vivienda e inclusión social

Para el colectivo vigués Os Ninguéns, que presta atención a las personas en riesgo de exclusión y marginalidad, existen diversas problemáticas en materia de vivienda y de atención a la pobreza que son necesario paliar. El coordinador de esta asociación, Antón Bouzas, detalla que “cómpre dirixir a mirada ás eivas das persoas empobrecidas e, ademais de ser necesario aumentar os orzamentos en gasto social e establecer equipos multidisciplinares incorporando educadores sociales, psicólogos e mesmo avogados, tamén é precisa unha reforma no albergue municipal para dispoñer de habitacións individuais”. El portavoz de Os Ningúens ve urgente, asimismo, la suma de esfuerzos por parte de las distintas administraciones para establecer en la ciudad un plan de viviendas en régimen de alquiler social y la construcción de un segundo albergue público en el que se amplíe el plazo de estancia.

Con una pista en buenas condiciones podríamos atraer eventos nacionales Federación Galega de Atletismo en Vigo - Deportes

La Federación Galega de Atletismo en Vigo destaca que desde la Administración local se ha realizado “una buena labor” en los últimos años en cuanto a las escuelas municipales, prestando apoyo y generando cantera de deportistas en esta disciplina, pero su delegado, David Posada, reconoce que hay algunas carencias que deberían ser cubiertas. En primer lugar, Posada hace referencia a la necesidad de renovar la pista de atletismo de la ciudad, o bien “mejorando la actual, que está en su límite, o disponiendo de una nueva instalación” y, en segundo lugar, también considera positivo que Vigo pudiera contar con una pista cubierta. En este sentido, el delegado de la Federación Galega de Atletismo en Vigo matiza que, “aunque se ha aliviado un poco la demanda con el módulo cubierto del Ifevi, con una buena pista de atletismo se podrían atraer eventos autonómicos y nacionales a la ciudad”.

Hai que atallar o problema do tráfico e da calidade do aire Ecoloxistas en Acción - Medio ambiente

Fomentar la movilidad no motorizada, activa e inclusiva, a pie y en bicicleta, dándole prioridad sobre otros medios y conseguir así la reducción de la circulación de automóviles, “principais xeradores de boa parte dos problemas ambientais da cidade”, es para los colectivos ecologistas vigueses una de las apuestas que el nuevo gobierno local debería llevar por bandera en los próximos cuatro años de mandato. Desde Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López, hace referencia a que “hai que atallar o problema do tráfico e da calidade do aire, que é algo que afecta a moitísimas persoas e é un problema de saúde pública”. En opinión del portavoz de esta asociación, “o goberno que saia nas urnas debería poñer especial atención no tráfico e transformar Vigo nunha cidade máis amable para os peóns, adaptada ao século XXI, fomentando a mobilidade activa, indo cara enerxías renovábeis e coidando a nosa ría”.

Nos gustaría seguir teniendo la misma mano tendida Asociación Mulleres Viúvas Demócratas de Vigo - Pensiones

La Asociación de Viudas Demócratas de Vigo nació de una forma “modesta” y sin ánimo de lucro, hace prácticamente dos décadas, con el objetivo de arropar y acompañar a las viudas para defender sus derechos y sus intereses comunes. De cara a la celebración de las próximas elecciones municipales, la presidenta de este colectivo, Carmen Rodal, asegura que “siempre hemos recibido un apoyo del 100% por parte del Concello de Vigo y nos gustaría seguir teniendo la misma mano tendida, continuar recibiendo la misma ayuda que hasta ahora hacia nuestro colectivo de mujeres mayores”. Carmen Rodal desea que esta “buena relación” continúe en el nuevo mandato “porque esa es una forma de proteger a nuestros mayores, y especialmente a las mujeres. Ese apoyo también implica defender nuestros derechos”, concluye la portavoz de la entidad.

Pedimos que se cuiden las parroquias e interlocución FAVEC - Asociacionismo vecinal

La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) reclama al nuevo gobierno municipal “interlocución directa” con el movimiento vecinal en su conjunto, “no solo con las entidades que no se muestran críticas con la acción del Concello”, y también demandan respuestas a las alegaciones presentadas al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para aliviar la “inseguridad jurídica” en materia de urbanismo. Asimismo, la Favec solicita que “se cuiden” las parroquias, en las que, según denuncia la entidad, “faltan aceras o están invadidas por la maleza, los asfaltados de las carreteras son deficientes o inexistentes en algunos viales, existe suciedad y el servicio de transporte no cubre las necesidades de los ciudadanos”. La entidad concluye pidiendo al nuevo gobierno “que nos escuche. Las asociaciones hacemos un trabajo altruista recogiendo las peticiones de los vecinos”.