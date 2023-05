Transportes acelera el estudio de la Salida Sur y mantiene el AVE por Cerdedo en plazo

La maquinaria administrativa para llevar la Alta Velocidad a Vigo ya funciona a pleno rendimiento en sus dos obras más esperadas: la salida sur ferroviaria y la variante de Cerdedo. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicó este miércoles la redacción del estudio informativo de la que será la piedra angular de la línea de Alta Velocidad entre Galicia y Oporto por 884.207,5 euros. Al mismo tiempo, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha confirmado que la validación del estudio hidrogeológico para el trazado que conectará la provincia con Ourense avanza correctamente y podría estar lista dentro de dos meses, cuando expire el plazo de seis desde que recibió el documento.

La unión temporal de empresas (UTE) formada por Prointec y Geoconsult será la encargada de diseñar el trazado que convertirá a la estación de Urzáiz en pasante y conectará con la línea actual en As Gándaras (Porriño). El contrato cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y no estaba previsto que se resolviera hasta julio.

Así lo confirmó en una visita a el pasado 16 de marzo a la ciudad el nuevo secretario de Estado de Transportes, David Lucas, quien fijaba para ese mes la resolución del contrato al conocer que eran cinco las propuestas recibidas. El pasado 20 de abril la Mesa de Contratación de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria proponía esta adjudicación, que no fue confirmada hasta este 17 de mayo.

De esta manera, se inicia una nueva fase de la obra, que ya contó con sendos Estudios Informativos en 2009 y 2012 aunque en ese momento se dejaron caducar. Los primeros doce meses serán para la redacción y la prestación de servicios de ingeniería; siendo los seis últimos destinados a estar sometido a información pública.

La adjudicación a Prointec también permitirá acortar los plazos ya que esta consultora fue la encargada de elaborar el estudio de alternativas, adelantado por FARO hace dos meses, y que propone dos opciones. La primera, por el norte y hasta O Porriño, con un trazado de 12,3 kilómetros en paralelo a la A-55 y un coste de 573 millones de euros que permitiría a la villa mantener los servicios comerciales. La segunda, al sur y en un trazado director por Sárdoma y Puxeiros hasta As Gándaras, sería de 14,7 kilómetros y requeriría de 687 millones de inversión. Su propuesta ha sido la mejor valorada en el aspecto técnico (76 puntos sobre 100) aunque era la más cara, con 884.207,5 euros de presupuesto al incluir el IVA. De esta manera ha logrado una puntuación total de 99,2 puntos.

Todo en orden en Cerdedo

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se congratuló por este anuncio ya que considera que el gobierno local y central “siempre cumplimos” con Vigo. En esa misma línea FARO ha podido constatar que la línea de Alta Velocidad entre Vigo y Ourense se encuentra dentro del plazo de “seis o cuatro meses” con el que cuenta la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para validar el estudio hidrogeológico que le entregó Transportes en el mes de enero.

En ese momento la CHMS contrató al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para la realización del informe pertinente “por carecer el organismo de técnicos especializados” . En estos momentos el centro nacional adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) continúa con una elaboración que, a priori, “no se estima que presente dificultades especiales y que tiene buena perspectiva”, pero para una evaluación definitiva hay que esperar a que el citado informe esté completado.

Aunque estos tiempos “rara vez se cumplen” según constatan ingenieros con experiencia en la obra pública, desde la propia Confederación estiman que “en un máximo de dos meses la Confederación podrá disponer del mismo”, paso previo antes de enviarlo a Transición Ecológica. El Ministerio de Transportes cuenta con mecanismos para “acelerar o presionar” para obtener esta respuesta, entre los cuales podría ser el aviso de que se va a acceder a la obra.

Expertos en el sector consultados apuntan a que los próximos meses, en pleno calendario electoral, serán claves para poder cumplir los plazos comprometidos en esta y otras obras como el Corredor Mediterráneo o la Y Vasca. Es por ello que la respuesta en ellas y la ausencia de novedades en el caso gallego podrían poner en riesgo los horizontes anunciados hasta ahora.

Paralelamente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licitará antes del 30 de junio el “Seguimiento Hidrogeológico de las línea de Altas Prestaciones Ourense-Vigo” por 500.000 euros. Este nuevo estudio de 48 meses de duración –ya anunciado en el DOUE– se ejecutará en paralelo al resto de la planificación y permitirá “mantener la red de control durante varios ciclos hidrológicos, almacenando y analizando la nueva información que se genere”.

Fuentes ferroviarias consultadas por FARO confirman a que este procedimiento está previsto en los planes de vigilancia ambiental y es habitual en lugares donde es “técnicamente aconsejable” como la nueva línea entre Burgos y Vitoria o el acceso a Bilbao. Incluso trazados ya en servicio, como la variante de Loja, cuentan con seguimientos así.