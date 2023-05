O BNG aposta por un Concello de Vigo que actúe como “axente activo” pola plena normalización da lingua galega e, entre outras medidas, reclama “aplicar e respectar” a ordenanza municipal de Normalización Lingüística que establece o galego como lingua oficial do Concello e a posta en marcha de campañas de promoción do seu uso social, sobre todo enfocadas na mocidade. O galego, en definitiv –sinala–, ten que deixar de ser unha “anécdota” e un “elemento ornamental” limitado a xornadas como a do 17 de maio. “Temos que galeguizar Vigo como maior cidade de Galiza”, afirmou o candidato nacionalista á Alcaldía, Xabier P. Igrexas.

O candidato do BNG estivo onte na manifestación convocada pola plataforma “Queremos galego” con motivo do Día das Letras Galegas. “O Concello de Vigo ten que abandonar a política galegofóbica e ser un axente implicado en potenciar a plena normalización do uso do galego na maior cidade deste país para facer que gañe espazo e uso social”, defendeu Igrexas. Chamou a despregar accións concretas para “garantir o dereito de todas as viguesas e vigueses a podermos vivir plenamente no noso idioma”. Aposta por promocionar a lingua galega entre a xente nova. “O único acto de liberdade lingüística que puiden adoptar foi pasarme ao galego”, expresou.