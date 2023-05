Con música, a confección dun maio, lecturas de textos e unha manifestación polas rúas. Así festexou a cidade o Día das Letras Galegas, dedicado este ano a Francisco Fernández del Riego. O acto institucional celebrouse na praza que leva o seu nome, tamén coñecida como Elíptica, renovada nos pasados meses e coronada polo seu busto, tamén remozado. “Foi un home valente e extraordinario”, pregonou o alcalde, Abel Caballero, que puxo en valor a súa aposta por un galeguismo sen fronteiras ideolóxicas, así como a súa humildade.

A concelleira de Igualdade de Vigo, Uxía Blanco, foi a encargada de ler o bando co gallo do Día das Letras Galegas, redactado por Malores Villanueva, profesora de Secundaria e biógrafa de Fernández del Riego. “Don Paco, como era coñecido, doou á cidade de Vigo o patrimonio máis valioso que posuía: a súa pinacoteca, arquivo e biblioteca”, destacou tras rememorar que chegou á urbe olívica aos 26 anos, en 1939, “cunha maleta, uns poucos libros e mil pesetas”: “A xente non o recoñecía, non sabía que aqueles ollos gacios que transmitían tristura viviran intensamente a República, ignoraban a implicación daquel mozo no Partido Galeguista ou no Seminario de Estudos Galegos, descoñecían que fora un líder estudantil que reclamara a galeguizacion da universidade ou que, asiduo da imprenta Nós, corrixira as probas dos libros de Castelao”.

Na lectura do bando, Uxía Blanco fixo un chamamento a “manter viva a súa herdanza”: “Nós somos responsables de que se cumpra a súa manda testamentaria que ansía unha Galicia dona de seu, cunha lingua que floreza nos patios dos colexios e nos parques, na xustiza, na universidade, nas fábricas, nas oficinas, nos centros comerciais, nos estadios deportivos e nas praias. Por ese día futuro co que el soñou e polo que loitou en cada latexo, homenaxeámolo hoxe, sesenta anos despois da feliz idea de crear o Día das Letras Galegas”.

No texto, ademais, recoñécese que foi un “traballador incansable” e un “arquitecto minucioso da casa da cultura do noso”, así como un “optimista radical” amante do Celta e o mar. “En Vigo, deseña a creación da Editorial Galaxia, dirixe a Fundación Penzol, impulsa a escrita de Álvaro Cunqueiro ou Ánxel Fole, codirixe a revista Grial, crea o Día das Letras Galegas, publica a súa novela, centos de artigos xornalísticos e todas as obras divulgativas que foron esenciais para rescatar a nosa literatura das tebras”.

Na súa intervención, Caballero destacou que Fernández del Riego levou o galeguismo “a todo o mundo” e foi quen de facer que Vigo fose máis grande “a través da súa visión cultural e querencia” á urbe. “Foi un valente alentado, seguramente, pola valerosidade da cidade”, indicou o rexidor antes de pór en valor a súa “extraordinaria xenerosidade”. “Desde un segundo plano, lanzou nomes importantes”, indicou.

O evento tamén contou cunha ofrenda floral a Fernández del Riego e un concerto da orquestra SonDeSeu, que deleitou con sete pezas ao público da Praza Elíptica, na que se dispuxeron cadeiras.

Manifestación polo galego

Desde as 12.00 horas, centos de personas percorreron as rúas do centro convocadas pola plataforma Queremos galego! baixo o lema “En galego, aquí e agora”. Denunciaron a situación de “emerxencia lingüística” e reclamaron aos concellos o seu “papel normalizador” ás portas das eleccións municipais.

Tamén pola mañá, A Cultura de Bouzas celebrou o Día das Letras Galegas coa confección dun maio, a exposición das 60 láminas do “Camiño andado das Letras” da Deputación e a música das nenas de Pandereteiras Atlántida. As corais protagonizaron tres concertos no marco do 17.º Festival das Letras Galegas.