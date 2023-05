A celebración do Día das Letras Galegas marcou a axenda do candidato do PSdeG-PSOE á alcaldía de Vigo, quen centrou no eido cultural as súas propostas para a reelección. Despois de participar na homenaxe a Francisco Fernández del Riego na reformada praza que leva o seu nome, Abel Caballero apuntou que o 17 de maio é “un día para falar da cultura en galego pero primeiro lugar da cultura de Vigo”.

O rexedor destacou o apoio económico e loxístico dende o Concello a nove bandas de música do municipio, sumando arredor dun cuarto de millón de euros anuais. Nesa mesma liña de acción subliñou os 200.000 euros que reciben ás corenta corais con presenza na cidade, tendo ademais a Coral Casablanca un “apoio singular”. Entre as subvencións neste ámbito tamén puxo en valor o apoio á Orquestra Vigo 430, a Orquestra Clásica de Vigo e a Orquestra Infantil e Xuvenil de Vigo Kv2211 mentres que, segundo Caballero, a Xunta adica “millóns e millóns” a outras formacións como a Sinfónica de Galicia ou da provincia da Coruña. Esta actividade chega tamén a outras agrupacións coma Amigos da Ópera e Son de Seu, que tamén ten un apoio directo a través da Escola Municipal de Música Folk e Tradicional (ETRAD) e o Festival Folclórico Internacional. Ampla rede nos barrios Caballero volveu a reivindicar a viguesa como “a rede de museos municipal máis importante de España”. Ademais da Pinactoeca Francisco Fernández del Riego inaugurada durante o seu mandato, o alcalde sinalou ao Museo-Pazo Quiñones de León, ás Fundacións Penzol e Laxeiro ou ao Arquivo Fotográfico Paceco como referentes nas “formas de entender a cultura museística e á galega”. Nas instalacións municipáis tamén lembrou a posta en marcha durante a próxima lexislatura da Biblioteca do Estado ou a nova Biblioteca de Teis, que se sumarán ás abertas nos últimos tres lustros únicamente cos fondos municipais. Pola tarde participaría nun acto no Centro Social e Recreativo de Beade, o alcalde enxalzou programas como o “Vigo en Cor” que xa levou as obras de arte a máis de 150 medianeiras da cidade ou o programa “Vigo en Festas” cos seus concertos “sen ningún apoio da Xunta que si que apioa no resto de Galicia”.