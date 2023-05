Tres de cada diez alumnos de FP de grado medio y superior rebasan los treinta años

Reinventarse laboralmente, mejorar tus aptitudes, adquirir más competencias que favorezcan un ascenso... Los motivos son múltiples, tantos como la variedad de estudiantes y profesionales que se decantan por la FP para progresar en su sector. Lo que sí llama la atención es que cada vez son más los alumnos que, previsiblemente por la edad, ya disponen de experiencia profesional y ahora buscan ampliarla. Así se desprende de la última estadística del Ministerio de Educación sobre la Formación Profesionales. Y es que casi el 30% de los estudiantes de Vigo y otros puntos de la provincia tenían 30 o más años, esto es tres de cada diez, cifra sensiblemente llamativa al tratarse de un modelo de educación reglada y, en muchas ocasiones, de una presencialidad y obligatoriedad de asistencia.

Esta situación se da en los ciclos de Grado Medio y Superior de la ciudad y provincia, ya que la FP Básica tiene su propia casuística. Los datos, relativos al curso 2021/2022 son los siguientes; casi 700 alumnos de Grado Medio superaban la treintena, al igual que 1.277 lo hacían en los estudios de Grado Superior de un total de 9.000 estudiantes. Evidentemente, la cifra más elevada la copan los estudiantes entre una franja de edad de 18 años, con 1.565 estudiantes, seguidos de los jóvenes con 19 años que también superan el millar en los ciclos de ambos grados.

En cuanto a la FPBásica, cuyo alumnado obtendrá un titulo de técnico básico compatible con la ESO y capacita para llevar a cabo funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales, de los 995 alumnos nuevos de Vigo y otros puntos de la provincial matriculados en el curso 2021/2022, un total del 64% accedían tras completar 2º de la ESO, mientras que el restante lo hacían tras finalizar el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Esta situación lleva aparejada que la práctica totalidad de sus estudiantes sean menores de edad, entre los 15 y los 17; tan solo una veintena superaba esta franja de edad, según los datos del Ministerio.

Un alumnado que ha pasado pr esta situación es José Javier Piñeiro, estudiantes del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico, reconocido en los premios extraordinarios de FP del curso 21/22. Actualmente se encuentra embarcado en el buque Lodairo, del armador Pesquera Ancora como primer oficial de máquinas tras finalizar sus estudios de Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións. “Empecé a trabajar en un barco en tierra pero me veía estancado, sabía que no promocionaría solo con el título de ESO, así que opté por el Ciclo Medio. Pude compaginar el trabajo con los estudios y fue lo que me animó a cursar el Superior. Las mejoras profesionales han sido increíbles y me han permitido estar embarcado como ahora que es lo que quiero hacer. Para mí fue fundamental y creo que también lo es quitarle el estigma del mal estudiante a la FP, sus ventajas de cara al mercado laboral son muchas”, reflexiona, desde aguas de Terranova, Javier Budiño.