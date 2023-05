Los empresarios proponen un pacto para contener las tarifas hoteleras en las ferias

Los precios de las habitaciones en las fechas de celebración de Conxemar –del 3 al 5 de octubre–, que, como publicó FARO, reflejan cantidades hasta 10 veces más altas que las tarifas habituales, divide a los agentes sociales gallegos. ¿Hay que regular estas cifras o dejar al mercado a su aire? La Confederación de Empresarios de Galicia, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía y el Círculo de Empresarios de Galicia abogan por el consenso entre las partes para contener los dígitos. El Clúster Turismo de Galicia defiende la posición de los alojamientos por la “ley de la oferta y la demanda”. La Xunta de Galicia destaca que hay “libre mercado e liberdade de prezos”.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, llama al “consenso” entre los hoteles y la organización de la feria para alcanzar acuerdos y evitar que se produzcan “desmadres” en los precios de las habitaciones. Apela al “sentidiño” para no desvirtuar la “buena organización” de Conxemar y que este evento “tan importante” para la ciudad mantenga su tirón. “Hay que aplicar una visión de futuro. Los precios podrían equilibrarse, se cubrirían los costes sin márgenes abusivos. La libertad de mercado es un imperativo de primer orden, pero hay que acomodar los precios a la época del año y la feria”, apostilla.

Manuel Rodríguez, presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, cree que se debe “dar un necesario paso siguiendo el ejemplo de las grandes ferias que se celebran, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, que ofrecen descuentos tanto para visitantes como expositores en alojamiento, servicios de restauración y transporte”. “Es necesario un pacto para impulsar Conxemar entre todas las instituciones desde el diálogo, buscando las mejores soluciones con el fin último de atraer visitantes sin disuadirlos por los elevados precios. Considero que es fundamental para el futuro de esta ciudad, para que siga siendo un referente en el sector MICE –de negocios– en el noroeste de España”, reflexiona.

José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, subraya la necesidad de “implicar a todas las instituciones” para hacer de la olívica la “ciudad de las ferias”. “En ciudades como Madrid o Barcelona tenemos el espejo en el que mirarnos de cara a la profesionalización del sector, que tiene que ser percibido como un “todo”, en el que sumamos tanto las instituciones como los hosteleros o empresas de transporte, para ofrecer precios competitivos que atraigan a los visitantes y se perciba a la ciudad como un referente en el sector MICE. Es necesario diseñar una estrategia ferial con instituciones, promotores y empresas de servicios, que, desde el ente cameral, nos ofrecemos a impulsar”, avanza.

El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo González Pardal, preguntado por esta cuestión, destaca que debe imperar “la ley de la oferta y la demanda”. “¿Por qué valen tanto los pisos en Vigo? Porque hay gente que está dispuesta a pagarlos. Cada uno es libre de marcar el precio que quiera. Si interesa, se paga lo que sea. Ojalá hubiera 20 ferias de Conxemar y un espacio 20 veces superior”, destaca antes de indicar que este factor no pone en riesgo el evento. “Esos precios se pagarán donde sea porque es una feria muy atractiva para el sector. Nos tiraremos de los pelos si se va. Es lanzar piedras contra nuestro tejado. Hablar del precio de los hoteles es ridículo”, expone.

Desde Turismo de Galicia, dependiente de la Xunta, destacan que el gobierno gallego, desde el año 2011, “non ten competencias á hora de establecer ou regular as tarifas hoteleiras, xa que hai libre mercado e liberdade de prezos, tal e como establece o decreto de prezos e reservas 179/2011 de 8 de setembro”. “Grazas a feiras como a de Conxemar, están ao 100% os establecementos hoteleiros da cidade e tamén dos concellos limítrofes. Feiras coma esta teñen un amplo impacto económico non só no sector hoteleiro, senón tamén no hostaleiro, na restauración e no transporte. Temos que velar pola sostibilidade e pola calidade para seguir sendo un destino único e diferenciado e onde todos queiran vir”, exponen.