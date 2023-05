Los “sólidos indicios” del desfalco a una comunidad de propietarios de Plaza Elíptica

En una investigación judicial que suma casi tres años, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo ya emitió el auto en el que imputa la presunta autoría de un delito de apropiación indebida a la gestora de fincas que fue denunciada en 2020 por la comunidad de propietarios de un edificio de la plaza Elíptica por la presunta apropiación de algo más de 114.000 euros de las cuentas comunitarias. Sin cuantificarlas, pero el magistrado ve “sólidos indicios” de la “indebida” apropiación de cantidades, motivo por el que dio impulso a la causa. El juicio, sin embargo, se ha demorado y aún deberá esperar ya que, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Fiscalía solicitó tras el dictado de esa resolución la práctica de una diligencia complementaria que fue aceptada por el juez y que, al tratarse de una prueba pericial, requiere de tiempo. Eso es lo que ha retrasado la fase de presentación de los escritos de acusación y defensa, así como la vista oral.

El auto que ordenó continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, pero tras el cual se pidió la nueva pericial aún pendiente, ya es de 2022. La causa se incoó en 2020 tras la querella de la comunidad por las presuntas “irregularidades contables” que atribuyeron a la que fue su administradora de mayo de 2016 a junio de 2019. En la resolución, tras las diligencias practicadas, el magistrado destacó que “lo primero que llama la atención es el desorden y la ausencia de rigor en la llevanza de las cuentas de la comunidad en el mandato de la investigada”. Pese a que el edificio contaba con dos cuentas bancarias, “ no existía una verdadera cuenta de caja que permitiera dejar constancia contable de la vida económica diaria de la comunidad”. Lo que se ve son “transferencias” desde esas cuentas oficiales a cuentas particulares de la imputada, “lo que obliga a extremar las cautelas a la hora de realizar la trazabilidad de los movimientos”.

Al procedimiento se aportaron por ahora dos informes periciales. Uno fue el de los querellantes, que reconstruyó la contabilidad del período litigioso y que consideró no acreditados los pagos que no fueron justificados en su día documentalmente por la gestora, cifrando la cuantía apropiada en 114.855 euros. Las principales partidas que este perito no vio justificadas correspondían con “suministros, obras de reforma y varios”.

Estrategia de defensa

La estrategia de la defensa, se señala en la resolución judicial, consistió en “tratar de justificar” también a través de una pericial y de prueba documental y testifical el destino de dichas partidas “que se dicen indebidamente apropiadas”. “No obstante”, valora el instructor, lo practicado por ahora durante la investigación judicial sí permite apreciar “indicios sólidos de la indebida apropiación de cantidades que superarían con creces el límite de los 400 euros del artículo 253 del Código Penal para establecer la diferencia, al menos, entre el delito menos grave y el delito leve”.

Tras citarse en el auto una “misteriosa” carpeta roja con unas anotaciones manuscritas así como facturas y extractos bancarios a cuyo margen se hace constar la expresión “birras”, el magistrado también se refiere al alegato de la defensa sobre un supuesto sobrecoste que obedecería a gastos realizados por la investigada “en concepto de regularizaciones por consumos estimados y por gastos extraordinarios por obras en la comunidad”, a cuyo efecto se libraron diversos oficios a la compañía “en los que no se ampara tal afirmación”.

La resolución se detiene a analizar unos abonos de honorarios por proyectos realizados en los trabajos de impermeabilización del edificio en los que se habría producido un “doble pago” del que se “habría beneficiado la investigada”. “Mejor fortuna”, concluye el juez, merecen las explicaciones del informe pericial de la imputada sobre unas reparaciones en el edificio, conceptos que sí se ven justificados.