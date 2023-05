El candidato nacionalista a las elecciones de Vigo, Xabier P. Igrexas insitió en la necesidad de que el actual regidor y candidato socialista Abel Caballero participase hoy en el primer debate electoral de cara a las municipales. Su no presencia, explica Igrexas, sería “insistir na covardía política do último mandato nos que fuxiu permanentemente do debate escapando do Pleno”. Sostiene además que se trataría de un “desprezo” cara a la ciudadanía que tiene derecho a conocer los proyectos de cada candidatura.