El Bloque Nacionalista Galego de Vigo quiere “poñer fin ao castigo” del Concello contra los vecinos y vecinas de Teis y se compromete a “desbloquear” una serie de actuaciones pendientes en la parroquia. El candidato a la Alcaldía por la agrupación nacionalista, Xabier P. Igrexas, así lo garantizó ayer en un acto público celebrado en la sede de la Asociación Veciñal de Teis, en donde anunció su intención de recuperar y desarrollar la ETEA, la creación de una biblioteca municipal y la mejora del transporte público.

“A veciñanza de Teis non pode seguir sendo castigada por ter a valentía de denunciar o abandono dun Goberno municipal que deixou sen gastar 436 millóns de euros neste mandato”, criticó Igrexas, quien también apuntó que “hai moita xente en Teis e no resto da cidade que non se conforma con máis do mesmo”.