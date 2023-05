Un maestro de ceremonias a la altura del escenario y de la programación. Depedro fue el encargado de inaugurar el Festival TerraCeo un mes y medio después de colgar el cartel de “no hay billetes”. Jairo Zabala (Madrid, 1973) volvió a volar “Como el viento” sobre el público vigués, entregado una vez más a un hombre que esta misma semana ironizaba sobre que tendría que acabar nacionalizándose gallego al sentirse “abrumado” por el cariño que recibe en cada visita.

Con un repertorio que se centró en el repaso de sus temas clásicos, este “Hombre bueno” presentó la “Máquina de piedad” con la que ya lleva tres años girando por toda España. Bajo “Nubes de papel” o con “Déjalo ir” apostaba por un arranque potente para delicia de sus más fieles seguidores. Entremezclándose con el público, con solos y a capella o simplemente disfrutando de cada instante. El alquimista de ritmos hispanoamericanos completa así su triplete particular en el Auditorio Mar de Vigo tras haber actuado en su salón principal y en el hall, quedando completamente fascinado en esta ocasión por el entorno y las vistas que ofrecía la terraza superior del edificio diseñado por César Portela. “Antes de que anochezca” y “Noche oscura” sonaban ya bajo la luna mientras seguía combinando temas nuevos y viejos.

Pero la artillería pesada a nivel emocional quedaría para la recta final. Después de la pregunta de “¿Cómo te vas a ir?”, dos de sus temas insignia en los que une a ambos lados del Atlántico: “Panamericana” y “Llorona”. En los bises, otro clásico como “Diciembre” acompañaría a “Miguelito” y “Mañanita” antes de fundirse en una sonora ovación.

El concierto de este viernes supuso el pistoletazo de salida para la cuarta edición del Festival TerraCeo, que acogerá a otra docena de artistas hasta septiembre. Este sábado será el turno de Glenn Hughes, exbajista y cantante de Deep Purple, conocido por millones de personas como la ‘Voz del Rock’, miembro del Rock and Roll of Fame y actual vocalista del súper grupo rock The Dead Daisies. Llega a Vigo en su gira internacional celebrando el 50 aniversario del álbum BURN. Interpretará el legendario álbum de rock de Deep Purple Burn y otros grandes éxitos del grupo británico. En este caso, será en el auditorio y no en la terraza a las 21 horas con entradas desde 25 euros.

El viernes 26 de mayo será el turno de la banda estadounidense CHK CHK CHK (!!!). Su concierto será a las 21.00 horas y todavía quedan entradas a la venta desde 30 euros.

Ya el próximo mes llegarán otros referentes de la escena nacional como Pancho Varona (2 de junio desde 15 euros), Arde Bogotá (3 de junio 18 euros) o La La Love You (1 de julio desde 20 euros). A continuación llegarán nombres propios de alcance internacional como el hermano menor del líder de los Rolling, Chris Jagger (7 de julio por 18 euros) y Julieta Venegas (8 de julio desde 25 euros). El trap y rap de los gallegos Boyanka Kostova (22 de septiembre a 12 euros) y Hard GZ (23 de septiembre por 15 euros) pondrán el broche ya en otoño.