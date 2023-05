Novas ocultó que era el comprador real de Hiperxel a los fondos: “No lo conocemos”

Eusebio Novas firmaba los correos electrónicos de trabajo como consejero delegado de Grupo Vinova, fundó una empresa con el mismo nombre (Vinova Export Limited) en la ciudad británica de Eastleigh y traspasó sus tiendas de Congelados Cíes a las de su socio Juan José Villamizar, que se llamaban igual y sellaban las facturas con el mismo logo. El primero ya sumaba un reguero público de condenas por estafa empresarial o falsedad documental, pero era el segundo quien figuraba como propietario. Tenían una melé societaria desgranada finalmente por FARO pero que pasó desapercibida para los dos fondos inversores que financiaron la compra de Hiperxel –marca comercial de Xeldist Congelados– con nueve millones de euros. Con la cadena en concurso de acreedores, han perdido tanto ese préstamo como los más de dos millones de euros que le inyectaron el pasado otoño, cuando los manejos de este tándem ya habían carcomido la compañía. No trataron nunca con Novas y no escucharon su nombre hasta que se acumulaban los impagos a proveedores, al personal o a la empresa de electricidad. “El único accionista de Vinova era Juan [Villamizar]”.

Así lo aseguran fuentes del entorno de Certior Capital y Resilience Partners a este periódico, una semana después de que el despacho vigués de Lener aceptara la designación del juzgado para asumir la administración concursal. Según su explicación, apostaron por un proyecto que tenía “mucha lógica”, toda vez que Vinova se convertiría prácticamente en hegemónico en Galicia con más de 100 puntos de venta. Congelados Cíes aportaba 35 tiendas, por las 74 de Hiperxel. Ni su due diligence ni los “checks” de una gran auditora –aseguran que fue una de las big four, las cuatro principales del mercado– detectaron el nexo entre Novas y Villamizar, aún cuando Cíes no tenía auditoría de cuentas y que agrupaba el 80% de sus operaciones con siete únicas sociedades. Tres de ellas, como también ha desvelado FARO, vinculadas directamente al propio Eusebio Novas. “No lo conocemos”. No había intercambio real de mercancía en esas transacciones.

Para cuando los impagos ya elevaban la deuda de Hiperxel por encima de los 12 millones de euros, Certior y Resilience apartaron a Villamizar y canjearon su préstamo por acciones. “Se puso dinero y se hizo un plan duro de reestructuración”, pero el “deterioro” era insalvable y las ventas de la campaña de Navidad no fueron suficientes para revertir el colapso. “Una pena”, refieren las mismas fuentes, que inciden que tanto Certior (fondo finlandés) como Resilience (su advisor en España) son los “mayores perjudicados”. “Es lamentable, se ha echado todo a perder”. Respecto a eventuales acciones judiciales en contra de Villamizar y Novas, aseguran que estas dos sociedades ya han aportado toda la documentación posible a la administración concursal, y delegan cualquier procedimiento a la investigación de Lener y la apertura de la sección sexta del concurso, cuando se habrá de determinar si la quiebra fue culpable o fortuita.

Villamizar fundó Vinova en 2019, cuando figuraba como administrador único de dos sociedades interpuestas que tenían el control de Congelados Cíes SL, creada por Novas. Los dos empresarios se conocieron a mediados de la década pasada; Vinova es el resultado de unir los apellidos Juan José Villamizar (VI) y Eusebio Novas (NOVA).