Del pescado al asfalto de Peinador

En el número 36 del polígono industria A Pedreira, en Meaño, hay una finca de unos 9.000 metros cuadrados tras un muro de granito y un gran portalón metálico. No debería haber ninguna actividad en ella: en el año 2008 sí se había iniciado una solicitud para instalar una instalación de aglomerado caliente, pero la solicitante agotó el plazo y no obtuvo licencia. Un agente de la Policía Local de este concello comprobó, hace solo dos semanas, que allí hay un negocio operativo, pese a no tener ningún permiso. “Se puede observar una planta de aglomerado asfáltico, materiales, así como máquinas encendidas para calentar un depósito de líquido asfáltico, de cuya parte superior sale humo”, apuntó en su informe, al que ha tenido acceso FARO. La empresa es Construcciones y Viales del Salnés (Covisa): está participada en torno a un 50% por Corporación Vasiliev SL, cuya administradora única es la actual pareja de Eusebio Novás Hay y domiciliada en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.

El 27 de abril, una resolución de Alcaldía ordenó la suspensión inmediata de la actividad de Covisa, “como medida provisional mientras no se legalice dicha actividad”. Contra este dictamen, firmado por el alcalde Carlos Viéitez, cabía un recurso potestativo de reposición. Esta misma compañía, de acuerdo al testimonio de fuentes próximas al grupo, ha participado en los trabajos de reposición de asfalto del aeropuerto de Peinador, en Vigo, como una subcontrata de la adjudicataria de estos trabajos. Según las mismas fuentes, Covisa no ha cesado su actividad en el polígono de Meaño, de momento. Corporación Vasiliev fue constituida en octubre de 2021 por una persona física asociada a innumerables sociedades mercantiles, que probablemente crea y vende a continuación. Así fue como Novás empezó con Congelados Cíes, una firma que había sido registrada en 2012 en Madrid y que el empresario arousano adquirió seis años después.