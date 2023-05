“O conxunto artístico que se mantén en igrexas e capelas é o máis amplo que existe”

A sala Rosalía de Castro da sede da Deputación provincial en Vigo acollerá hoxe, a partir das 19.30 horas, a presentación do libro In hac lacrimarum valle. Guía ilustrada para recoñecer ós santos patróns dos templos da provincia de Pontevedra, obra do presidente do Instituto de Estudos Vigueses, Xoán Carlos Abad Gallego, quen avanza o que descubrirán nestas páxinas os lectores.

–Realizando este estudo, deu cos santos patróns que máis éxito acadaron en Vigo? –Hai algúns que veñen dende os primeiros tempos do cristianismo que sempre gozaron de gran éxito, como San Paio, San Pedro, Santiago, e tamén San Brais, que incluso é celebrado por xente laica dada a crenza de que solucionaba problemas de gorxa. Pero sen dúbida, os de maior éxito foron San Roque e San Sebastián polo seu papel protector fronte á peste. Ao non haber antigamente medios sanitarios aos que recorrer, a poboación acudía a estes santos e foi algo que se mantivo co paso do tempo. –E que exemplos existen na cidade que desapareceran? –O máis destacable é o de San Honorato. Na zona do Couto existía unha capela dedicada a el, pero coa construción do antigo Hospital Xeral, a nova igrexa pasou a ser coñecida como a de San Xosé Obreiro e Santa Rita e San Honorato quedou esquecido. –Cales son as representacións máis habituais na provincia? –O número de santos foi reducíndose e no século XX a constante que máis se repite son todos os vencellados aos apóstolos ou á Virxe, porque existía a crenza de que canta maior proximidade a Jesucristo, maior protección ou posibilidades de salvación. –Tendo en conta a perda de relixiosidade entre a poboación, esta é unha publicación que permite conservar esa memoria cutlural. –Si. Antigamente, un espazo cultural aberto eran as igrexas e capelas, mais hoxe por cuestións de vandalismo quedan pechadas. Eran parte do acervo artístico e cultural no mundo occidental; o conxunto artístico que se mantén nas igrexas e capelas da nosa provincia e o conxunto artístico más amplo que existe, pero cada vez é máis difícil acceder a el porque só se abren cando hai culto ou festividades, así que este libro serve para coñecer figuras que xa non podemos ver.