El seguimiento del 80% de los embarazos lo realizará la matrona desde Primaria

Cumplidos los tres primeros meses de un embarazo, combinando los resultados de varias pruebas y algunos datos de la madre, en el Servicio de Obstetricia estiman si se trata de una gestación de alto, medio o bajo riesgo. Las últimas representan entre el 80 y el 85% de los casos y, a partir de ahora, las matronas de los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo serán las responsables de su seguimiento.

Hasta el momento, el control de estos embarazos se realizaban de forma compartida entre el hospital y los centros de salud ya que, entre otras cuestiones, las matronas no podían solicitar ecografías ni consultas con Obstetricia. En el mes de febrero comenzó la implantación paulatina de un programa que permite a estas enfermeras especialistas gestionar la solicitud de todas las pruebas necesarias en un embarazo normal, así como citas hospitalarias. También recogen toda la información de la paciente en el mismo espacio de la historia clínica en el que lo hace el Servicio de Obstetricia del Álvaro Cunqueiro, compartiéndola así de una forma más cómoda.

La subdirectora de Enfermería de Atención Primaria en Vigo, Carmen Soto Davila, explica que el objetivo es evitar las duplicidades de atención que se producían y reducir las veces que la mujer tiene que desplazarse al hospital o el tiempo que tiene que echar allí –como los días en los que se la cita para una ecografía y una posterior consulta con el ginecólogo–. “Es una manera de facilitarle la atención”, destaca.

Cuando una mujer comunica su embarazo en el centro de salud, le deben dar una cita en menos de 10 días con la matrona. En esa primera consulta, la profesional recabará la información pertinente, datará la gestación, evaluará riesgos, dará los primeros consejos –alimentación, hábitos saludables...–, solicitará pruebas analíticas, la primera ecografía y el cribado del riesgo y gestionará las citas con Odontología, así como la segunda prenatal en el centro de salud.

Será entre la semana 14 y 16 cuando el ginecólogo informe a la mujer si su embarazo es de riesgo o no. Si no tiene y mientras no surja ningún problema, la gestación será seguida desde el centro de salud.

Así, en una embarazo con un transcurso normal se realizarán diez citas: cuatro prenatales en el centro de salud y seis en el hospital, entre las que están la consulta de evaluación del riesgo, tres ecografías, la prueba del cribado de la diabetes gestacional –test de sobrecarga de glucosa– y el control previo al parto –monitores–. “En el momento en que se detectara algún problema, el caso pasa a Obstetricia”, resalta la subdirectora de Enfermería de Primaria.

Soto sostiene también que las matronas de Atención Primaria están “contentas” con esta iniciativa. “Es algo que estaban deseando y les motiva mucho”, cuenta y añade: “Es una de sus competencia, de las muchas que tienen, y hacían solo una parte”. No realizan más citas que las que ya hacían antes, por lo que defiende que no supone una mayor carga laboral para ellas. En sus agendas, estas consultas ya cuentan con un tiempo reservado específico.

Aunque no todos los centros de salud tenga presencialmente a una matrona –principalmente, por falta de espacio–, sí van a tener a una de referencia en otro, asevera Soto Davila.

Déficit de matronas

El problema llegará en verano. La de matronas es una categoría deficitaria. Hay pocas sustitutas en las listas de contratación y la Administración da prioridad a la cobertura en las áreas de parto de los hospitales. Soto reconoce que va a ser “bastante complicado” encontrar profesionales para cubrir las vacaciones en los centros de salud. “Hoy por hoy, no tenemos a nadie”, afirma. Recuerda que el año pasado se consiguió alguna, pero se resolvió la situación con prolongaciones de jornada voluntarias. “Es un personal profundamente responsable”, destaca y agradece que otros años incluso dividieran las vacaciones por quincenas para facilitar la coordinación.

Los 26 centros de salud del área viguesa cuentan con 28 matronas y, tras el verano, esperan la incorporación de otra más, que se quedará en la ciudad. En 2022 y en 2023 han aumentado las en dos la plantilla cada año. “Todos los años solicitamos más”, señala.