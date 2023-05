"Falamos moito da trata ou do puteiro, pero o que me apetecía abordar nesta novela é a voz individual da prostituta"

"Como se lle ocorre a unha boa muller facerse puta? Hai esa necesidade?", "realmente será incondicional o amor dos nenos?", "habería que extirpar a sinceridade da mala nai para estar corda?" Son algunhas das preguntas que lanza Gloria no marco dun monólogo interno no que debulla, de xeito irónico en moitas ocasións, o proceso de perda que atravesa e no que procura desesperadamente atopar as armas que a conduzan a unha redención que xa anticipa imposible. Escola de mulleres é o regreso de Inma López Silva ao xénero da novela e a semana pasada levou a cabo a súa primera presentación en Librouro, en Vigo.

-Catro anos sen publicar novela, como foi o regreso a este xénero?

-Foi gradual porque todo este tempo estiven escribíndoa e ao haber outros libros polo medio do proceso, foi gradual, pero si que é certo que a escrita desta nova novela foi moi intensa.

-Intensa na escrita e aditiva na lectura. Nela ábrense "melóns" importantes como a prostitución ou a maternidade, as malas nais… que foi o que lle inspirou?

-O punto de partida inicial era escribir unha campus novel, pero na miña forma de escribir acontece que normalmente vou en contra dos xéneros e que o xénero pode ter un formato que me pode ser moi útil para acabar dándolle a volta e rematar tratando cuestións se non alleas si accesorias ao propio xénero. Para min, situar a novela no mundo universitario o que me permitía era falar da hipocrisía social, da presión que nos metemos e que, en realidade, non son tan importantes e a miña idea de escribir esa campus novel ao final foi derivando cara eses outros temas. Logo estaba tamén a cuestión da loucura, quería tratar a perda e como iso é algo que nos leva a desenvolver distintas cuestións que teñen que ver coa nosa mente, patolóxicas, a loucura non só como enfermidade, senón como forma de clarividencia, que nos axuda a sobrevivir dende o patolóxico, dende o tóxico, e aí é onde está situada esa protagonista, que vive ese momento traumático que é a morte da filla e que lle reconfigura toda a súa vida e que lle fai replantexarse toda a súa vida, e como quere estar no mundo, que non é outra forma que rachar coas convencións.

-E esa rachadura das convencións sociais chega a ser incómodo para quen le. O dito anteriormente, toca temáticas como a prostitución, que é un debate que xera tensión na sociedade, ou a maternidade, de maneira que a protagonista fala abertamente de como sente rexeitamento cara a propia crianza... esa incomodidade é intencionada?

-Si, porque eu sempre procuro escribir dende a incomodidade. Situarnos na incomodidade é o que nos fai avanzar no pensamento e na posición, as cousas cómodas son as que nos apoltronan, as que non nos permiten seguir adiante. Creo que a maternidade ten todos eses matices dos que tanto falamos as mulleres nais e as que non son nais, eu quería falar da maternidade como revisión, como ausencia, cando tes a obriga de replantexarte que fixeches porque iso xa non está. Logo, con respecto ao tema da prostitución, eu quería abordalo dende un punto de vista moi diferente ao que se está abordando dende o plano político. Falamos moito dende o punto de vista social, sobre que facer, como nos afecta, falamos moito da trata, do puteiro, pero en realidade o que me apetecía abordar o punto individual da prostituta, que acontece co corpo, con ese proceso, e que eu no libro o trato como autodestrutivo. Cando falamos da prostitución obviamos a voz das mulleres ou non a tratamos dende unha perspectiva íntima, psicolóxica ou persoal, senón do colectivo, porque é un problema colectivo, pero eu no libro quería tratar o tema do personaxe, como esa autodestrución tamén ten que ver co que é colectivo, como se aproveitan os puteiros en forma de maltrato, e aí está esa psicoloxía de Gloria, conducíndose á autodestrución a través da prostitución.

-Aparece tamén a loucura, tal e como comentaba. Definitivamente, esta novela ten todos os ingredientes das malas mulleres.

-Si, a loucura aparece na novela dunha maneira natural. Creo que a loucura é lóxica no propio proceso de Gloria coma personaxe. Eu plantexeime: que pasaría comigo se vivo ese “Feito”, ese momento traumático que vive Gloria presenciando a morte da súa filla diante dela? É unha persoa que xa ten algún tipo de patoloxía pero non recoñecida, é algo que nos podería pasar a calquera. Aí está o tabú da enfermidade mental, todos estamos predispostos a ir pola rúa, tropezar e romper un pé, pero non estamos predispostas a que un día nos aconteza un feito traumático que dea ao traste coa nosa saúde mental. Aí damos cun tabú, romper un pé non o é, pero a saúde mental, si. Aí está outra das partes incómodas que me apetecía tratar, porque ás mulleres aínda se nos permite menos o acceso aos tabús que aos demais, temos que tratalos por toda a presión que a sociedade coloca sobre nós e somos máis vulnerables. Creo que a literatura nos permite abordar cousas que non nos pasaron ou que non teñen por que pasar, pero a ficción está aí para que poidamos comprendelas ou sinxelamente para plantexalas e asumilas mellor como persoas e como sociedade. Por iso centro tanto niso á personaxe, realmente é unha novela con moi poucas personaxes, pero precisamente é por iso, para afondar até o extremo nos acontecementos.

-Ademais de saír publicada en Galaxia, de xeito simultáneo, publícase en castelán na editorial Tres Hermanas, cales son as súas expectativas ao respecto?

-Son as expectativas que teño sempre en calquera tradución, que é a posibilidade de chegar a máis público e tamén de que sexa un público diferente. As linguas e os contextos ao final temos fórmulas distintas de entender a literatura e os temas, sempre que aparece unha tradución aparece a posibilidade de abordalo dende outras perspectivas e para min é moi ilusionante. Tres Hermanas ademais é unha editorial que me gusta moito porque é unha editorial moi literaria, que é a lectora que eu son, e logo está esa relación cos epistolarios, que está moi relacionado coa miña novela, malia que é unha casualidade é unha casualidade moi afortunada. A miña protagonista é unha tradutora case compulsiva de epistolarios de escritores e Tres Hermanas a editorial que máis apostou por esa liña, que é unha forma biográfica diferente de abordar a literatura. Faime ilusión por iso tamén, porque dalgunha maneira tamén se complementa o que trato na novela coa liña desta editorial.

-Recentemente acaba de publicar o ensaio ‘Quen non ten un avó fascista?’, que acontece entremedias e cal está sendo a acollida desta obra?

-Esta novela estaba escrita antes de publicar Quen non ten un avó fascista? É unha novela escrita durante un tempo moi longo e as visicitudes editoriais levaron a que se publicara despois. Era un libro que prefería sacar primeiro porque hai unha cuestión persoal e recoñezo que me apetecía que a miña familia lese ese libro, pero a orde sería a inversa. Vai por catro reimpresións e estou moi contenta porque era un libro co que intentei abordar a memoria histórica dende unha perspectiva diferente, dende os denominados "os covardes sensatos", toda esa xente que estaba na retagarda na Guerra Civil, que non viviron no exilio e que non viviron o pronunciamento antifascita, pero que ao mesmo tempo fixeron o que pudieron e sobreviviron. Aí está a historia da miña familia e a do meu avó, que na investigación que é moi particular, porque é un ensaio novelado, ten memoria familiar, non é exactamente un ensaio, a medida que eu vou investigando vou entendendo a figura do meu avó, unha figura que se permite o que outros non se permitiron: o dereito do medo e o comportamento dende o medo, aí sitúo o libro que creo que, como persoa, é o momento de facelo. Neste proceso de recuperación da memoria, recuperamos as historias épicas dos valentes, as que non se deron, as que fomos capaces de, non en todos os casos, porque se esquecen ou perden, restituír a dignidade dos que deron a vida por uns ideais xustos, pero pasado o momento épico, temos que facer a memoria das maiorías, dos que sufriron 40 anos de ditadura, sobrevivindo, lidiando sen pronunciarse e a través do medo e aí está esa historia que penso que tamén había que contar.