Un espacio seguro para “vivir” el duelo

Es una respuesta natural ante la pérdida de un ser querido, un proceso adaptativo “muy doloroso”, pero que con las herramientas adecuadas para gestionar las emociones se puede aprender a “vivirlo”, sin embargo, no todas las personas son capaces de afrontar estas reacciones y necesitan la intervención de un profesional para poder sobrellevar el proceso, puesto que una mala gestión podría derivar en un duelo patológico. Con el objetivo de crear un espacio seguro para las personas que han perdido a un ser querido o un familiar tras un proceso oncológico e impartido por la psicóloga Elisa Alonso, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) está impulsando en la actualidad un taller de duelo en la ciudad de Vigo.

En este taller normalizan el duelo y se crea un espacio seguro

A través de una terapia grupal distribuida en un total de once sesiones, que se prolongarán hasta el próximo 14 de junio, Elisa Alonso explica que “la principal finalidad es lograr que los participantes compartan sus experiencias con personas que han pasado por una situación similar para que puedan transitar por el duelo de la mejor forma posible y evolucionar favorablemente”. Si bien hay muchas personas que requieren una intervención individual, a la hora de analizar las ventajas de la terapia grupal, la psicóloga de la AECC en Vigo destaca que “muchas de estas personas solo lo expresan cuando ha pasado ya un tiempo determinado, bien porque tienen miedo o porque consideran que en su entorno nadie los entiende y llegan a sentirse muy solos en el camino. Es por esto que estar en grupo acaba resultando muy beneficioso, porque hay una serie de respuestas universales en las que llegan a reconocerse y se sienten acompañados. De alguna forma, normalizan el duelo y se crea un espacio seguro para ellos”.

En cuanto a las herramientas emocionales que Elisa Alonso trabaja con el grupo del taller “Viviendo mi duelo”, esta profesional apunta que abordan distintos ámbitos, empezando en primer lugar por el autocuidado, pasando por la gestión de la culpa y la tristeza, hasta la comunicación con otros familiares o personas del entorno para expresar sus sentimientos cuando no se sienten comprendidos. En este sentido, Elisa Alonso indica que “una de las nociones que adquieren en el taller las personas participantes es la comunicación de forma asertiva con su grupo familiar o social para que así puedan recibir una ayuda adecuada al momento que están atravesando”.

Todos le damos la espalda a la muerte como si no fuera a suceder y es una parte más de la vida

Asimismo, esta profesional de la entidad viguesa hace referencia a que cuando el duelo está relacionado con el fallecimiento de un paciente que ha pasado por un cáncer, “hay algunas personas que realizan un duelo anticipatorio, lo que no quiere decir que no vayan a hacer un duelo tras la muerte. Lo que sucede es que adelantan una serie de emociones vinculadas a esa pérdida, especialmente cuando la enfermedad es larga, y lo que permite es prepararse para la despedida y facilitar el duelo posterior; está claro que no es lo mismo que en caso de una muerte inesperada”.

Por último, esta psicóloga de la AECC hace referencia a que este tipo de iniciativas son necesarias en la sociedad, ya que “nos cuesta mucho enfrentarnos a esta realidad porque no hay una educación hacia la muerte, cuando es una parte más de la vida. Todos le damos la espalda como si no fuera a suceder, escapamos del sufrimiento, de lo feo, pero en nuestra sociedad se oculta, también el sufrimiento por la pérdida, se aparenta estar bien, y tanto la muerte como el duelo son procesos naturales”, afirma.