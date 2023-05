“Me emociona crear ciudad, es lo que haré en López Mora”

Siente una gran satisfacción tras haber sido seleccionada su idea para transformar el complejo de Zona Franca en López Mora y está segura de que, con su proyecto, los que más ganan son los ciudadanos. Carme Pinós (Barcelona, 1954), Premio Nacional de Arquitectura 2021, conversa con FARO sobre esta actuación, la primera que firmará en Galicia, y su gran pasión, “hacer espacio público”. Propone para esta parcela entre López Mora, Arquitecto Pérez Bellas y Tomás A. Alonso edificios con más luz, espacios comerciales y una plaza ajardinada sin vallas para reducir la diferencia de cota y potenciar la comunicación. El objetivo del Consorcio es comenzar las obras a mediados de 2024.

–¿Qué es lo más complicado de la intervención en López Mora?

–Lo que más me preocupaba era la relación con la ciudad, es decir, solucionar los desniveles, crear flujos. Quería integrar la zona verde con el entorno, abrir y ofrecerle el complejo a la ciudad, por eso también hay espacios comerciales.

–¿Cómo lo conseguirá?

–Lo tuve bastante claro. Entras por Tomás A. Alonso y, de golpe, hay más de 7 metros de diferencia de cota. Mi idea es crear una zona intermedia. Se esconde el parquin y se ajardina la cubierta. Se genera una gran plaza soleada que se abre hacia el sur, donde habrá un anfiteatro, una biblioteca y una sala de usos múltiples.

–¿Habrá soluciones mecánicas para salvar los desniveles?

–Hemos pensado en escaleras, podrían ser mecánicas, pero también habrá ascensores públicos. Conocemos el proyecto Vigo Vertical del Concello y nos preocupó que todos los niveles estuvieran comunicados a través de ascensores públicos, aunque podrían introducirse escaleras mecánicas.

–¿Qué va a suponer para el barrio y la ciudad esta intervención?

–Se genera un pulmón verde, además de un lugar con una biblioteca grande vinculada a las zonas de universidades y escuelas y una buena cafetería con restaurante, espacios de coworking… Espero que sea un lugar de mucha afluencia. Enfocamos el proyecto en las necesidades de la ciudad y de los trabajadores: se apuesta por el brisolei para que las oficinas tengan buena luz a la vez que se protege la intimidad y se crean pequeñas terrazas para que salgan a tomar el aire y disfrutar de las vistas. Los que van a ganar más son los ciudadanos. Estoy muy contenta, tengo buenos colaboradores en Vigo [el estudio Castroferro] y poder ir a Galicia a comer superbién me hace ilusión.

–Estuvo en Vigo en la presentación de los finalistas del concurso para transformar el complejo, hace tres meses. ¿Cuándo volverá?

–Tan pronto como pueda. Espero ir en las próximas semanas para concretar el programa.

–Habrá espacio para actividades comerciales. ¿En cuáles piensa?

–Se concretarán más adelante. Ayudarán a dar vida a este entorno y la ciudad. Cuando vi los muros y las vallas, enseguida pensé en airearla con comercio.

–¿Qué cree que le gustó más al jurado de su proyecto?

–Pienso que la creación de la plaza en la cota intermedia para expandir el parquin y liberar la zona y, así, poder introducir comercio. Me parecía lo obvio y lógico y me sorprendió que ningún otro finalista lo entendiese así.

–¿Cuánto tiempo podrían prolongarse las obras?

–Hay que concretar el programa. Lo bueno es que la estructura y la cimentación ya están hechas, y no hay que generar espacio para el parquin, por lo que podemos ir bastante rápido.

–¿Qué problemas le ve al complejo actual?

–Es una parcela muy cerrada con problemas topográficos muy fuertes. La cualidad del proyecto es haber salvado estos problemas. Además, los edificios no tienen ninguna clase de personalidad. El principal tiene tres plantas ciegas en las que trabajaba gente sin luz natural. Por suerte, el mundo cambia a mejor en este sentido. Eso no estaría permitido ahora, no se puede estar ocho horas sin ver la luz. Incluimos terrazas y un mirador pensado en el ciudadano y en la gente que trabaja: para que se beneficie de las vistas y pueda tomar el aire.

–¿De qué obras de su carrera se siente más orgullosa?

–Amo todo lo que hago, pero lo que más me emociona es hacer espacio público. Haber ganado este concurso es muy significativo porque es mi filosofía. Debería apostarse más por crear espacios públicos y lugares de intercambio de generaciones, es decir, generar pequeñas comunidades, que el vecino sea tu amigo. La arquitectura tiene mucho que decir en esto.

–¿Se conseguirá en el complejo de López Mora?

–Pondré todo mi esfuerzo para que así sea.

–¿Tiene algún proyecto de sus sueños por cumplir?

–Cualquier proyecto que me llegue es bueno y bien recibido, pero nunca estaré al servicio de la especulación. Ya he rechazado proyectos por este motivo.