Una “referencia” en la atención a los mayores y los jóvenes, pero también en la apuesta por la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Es el resumen de la intervención del regidor olívico y candidato del PSdeG a la Alcaldía, Abel Caballero, en un encuentro con diferentes colectivos celebrado en el Hotel Ciudad de Vigo. También participaron la presidenta de la Diputación y tenienta de alcalde, Carmela Silva, y la concejala de Igualdade, Uxía Blanco. El primer edil destacó el trabajo de ambas.

Caballero centró la mayor parte de su discurso en el tema que encabezó el cartel del encuentro, la igualdad. Subrayó la importancia de la “revolución feminista”, que supone un “cambio vital” para “más de la mitad de la población mundial”, las mujeres. Indicó la necesidad de seguir luchando para enterrar definitivamente el “machismo” y el “patriarcado” y destacó que, “en algunos lugares del planeta”, ellas todavía carecen de derechos. “De cada tres bodas que se celebran en el mundo, en dos, la mujer es una esclava del marido. Cuando me casé, yo tenía todos los derechos y Cristina [su mujer], no. En Inglaterra, sin la autorización del marido, no le daban el pasaporte”, relató.

El alcaldable socialista defendió que “la revolución feminista tiene que ocupar un lugar central en todas las acciones políticas”, no solo en las relacionadas directamente con este ámbito, sino también de forma “transversal”. “Todas las políticas que aplicamos están impregnadas de igualdad”, aseguró, a la vez que citó el empeño del Concello de Vigo en la lucha contra la violencia machista. Recordó que hay una casa de acogida para mujeres que sufren esta lacra, cofinanciada por el Ayuntamiento y la Xunta –indicó que el gobierno gallego debería pagarla en su totalidad–, y una sección de la Policía Local “dedicada específicamente” a esta problemática. “La presencia debe ser total y continuada”, destacó el mandatario.

Apuntó que “una parte importantísima de la revolución feminista es el deporte”. “Queremos potenciar y apoyar el deporte femenino”, indicó antes de recordar la gesta del Celta Zorka Recalvi, que consiguió recientemente ascender a la máxima categoría nacional de básquet.

También relacionó el feminismo con las acciones en materia de política social. Puso el acento en la lucha contra la soledad no deseada, padecida “por un número elevadísimo de mujeres”, según destacó el candidato socialista. “Debe haber un pacto social para finalizar con este fenómeno”, aseveró antes de citar las medidas tomadas por el Concello para ayudar a quienes la sufren, como el programa Xantar na casa. Añadió en este apartado las actividades de envejecimiento activo y el programa de alfabetización, del que se benefician más de un centenar de personas, mayoritariamente, del sexo femenino: “Quieren saber leer para poder enterarse de lo que pone el periódico. También aprenden a escribir”.

Becas municipales de inglés

El alcalde vigués sacó pecho de las becas que concede el Concello a estudiantes para mejorar su nivel de inglés, “una gran parte, mujeres”, e insistió en la importancia de seguir trabajando en favor de la revolución feminista, puesto que “todavía tiene facetas pendientes”.

Criticó el “antifeminismo total” de Vox y acusó al PP de “blanquear” a los que quieren recuperar la “oscuridad de la dictadura del franquismo” a través de “pactos”. “Esto se decide en las elecciones municipales”, apostilló.