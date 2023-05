Valadares, pioneros del asociacionismo

Con los Montes Alba-Cepudo, Monte dos Pozos y Monte de Sobreira custodiando el territorio y otorgando a la zona un patrimonio natural de alto valor, Valadares es una de las parroquias más extensas de Vigo y una de las que ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia del COVID, tal y como constatan sus vecinos. Asimismo, Valadares también goza de un importante peso en la economía viguesa, puesto que, impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la implantación del Parque Tecnológico y Logístico de Vigo en el año 2004 en su demarcación territorial ha dotado a esta parroquia de un papel protagonista en el desarrollo industrial del municipio vigués.

En el año 1971, todavía con la dictadura franquista como telón de fondo, los vecinos de esta parroquia se convirtieron en los pioneros del movimiento asociativo en Vigo, puesto que aunque estaba prohibido la constitución de una asociación como tal, existía en la época una agrupación de labradores y el centro cultural empezaba a germinar con el conocido “teleclub”, lo que posibilitó el acceso de la parroquia, aunque muy limitado, a actividades culturales tales como el teatro o una coral. Y fue precisamente por su larga trayectoria, que el Centro Cultural de Valadares fue reconocido el año pasado por el Concello con el galardón Vigueses Distinguidos.

Precisamos un circular que abarque Valadares, Zamáns e Beade para non quedar desligados do centro neurálxico de Vigo

En la actualidad, el Centro Veciñal e Cultural de Valadares cuenta con más de 1.600 socios, una gran cantidad de afiliados que la presidenta de la entidad, Ana Pérez, atribuye al esfuerzo y al trabajo de una directiva que tiene como mayor prioridad atraer la cultura a la parroquia y velar por las principales demandas de los vecinos. En este sentido, la responsable de la asociación hace referencia al importante crecimiento que ha registrado Valadares en los últimos años, indicando que “temos censados como uns 5.600 veciños, pero en realidade viven arredor de 7.000 persoas, e segue vindo xente! Loxicamente, ao medrar tanto a parroquia, as necesidades tamén se incrementan, e agora mesmo estamos solicitando ao Concello e á Xunta que colaboren coa ampliación do noso centro porque o espazo actual non nos chega a nada”.

Ana Pérez también destaca que una de las grandes carencias que urge solucionar en la parroquia es la problemática del transporte público. A modo de ejemplo, la presidenta del Centro Veciñal e Cultural de Valadares afirma que los residentes en la zona se ven obligados a desplazarse hasta el centro de la ciudad para coger un autobús que los lleve al Hospital Álvaro Cunqueiro, cuando el centro hospitalario se encuentra situado en las proximidades de la parroquia. En relación a esta cuestión, la responsable de la entidad vecinal considera prioritaria la puesta en marcha de una línea de transporte circular y asegura que “precisamos que abarque Valadares, Zamáns e Beade para que estas parroquias non queden esquecidas nin desligadas do centro neurálxico de Vigo. E tampouco parece normal que, tendo ao lado o Álvaro Cunqueiro, a estas alturas teñamos que ir ata a cidade a coller un autobús que nos leve ao hospital”.

Queren traer para aquí parques empresariais, pero non se dota á parroquia das infraestruturas necesarias

Precisamente, vinculado al acceso al centro hospitalario vigués, los vecinos también creen oportuno la creación de un sendero que parta desde el propio centro cultural y siga paralelo al curso del Río da Barxa hasta el Cunqueiro y su enlace con el Lagares. Ana Pérez indica que “xa presentamos ao Concello un anteproxecto deste sendeiro e non existen dificultades para facelo, de maneira que non só a nosa parroquia se beneficiaría del, senón que enriquecería a Vigo e a todo o extrarradio. Ademais, os veciños da zona poderiamos chegar camiñando ao hospital”.

La limpieza y la mejora de la seguridad vial son los otros ejes de las preocupaciones de los residentes en Valadares. Así, la presidenta de Centro Veciñal e Cultural apunta que “cada vez atopamos que máis xente maior abandona as súas terras ou que incluso falecen e os seus herdeiros non saben que lle pertencen e resulta abrumador o que acontece coas fincas e a limpeza forestal da contorna. Por outra parte, moitas das nosas estradas non están atendidas como merecen, o asfalto está sen rematar e parece que temos que contentarnos co primeiro que nos poñen. Os orzamentos públicos tanto son nosos como das persoas que viven no centro de Vigo. Queren traer para aquí parques empresariais, pero non se dota á parroquia das infraestruturas necesarias, esquécense de que precisamos recursos para vivir e convivir con iso. E con respecto ás beirarrúas, unha persoa con discapacidade ou unha nai que teña xemelgos non teñen por onde pasar, o cal é moi angustioso”.

Por último, Ana Pérez también destaca diversos aspectos positivos en Valadares y pone en valor el buen cuidado de los parques forestales, así como el apoyo recibido por parte del Concello, de la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia a la hora de facilitar los planes de empleo, la prestación de asistencia de una psicóloga y una trabajadora social, así como los diferentes eventos culturales que se programan en la parroquia viguesa. Asimismo, la responsable de la asociación vecinal señala que les gustaría establecer una mayor colaboración con la Universidad de Vigo para acercarla más a los centros educativos de Valadares.