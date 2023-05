“Las empresas menos desiguales son más eficientes, no es casualidad”

Tras más de cuatro décadas ejerciendo como profesor e investigador en las universidades de Santiago, Vigo y Carlos III, el catedrático de Análisis Económico Carlos Hervés se jubila el próximo junio. Le sucede al frente de Ecobas (Economics and Business Administration for Society) Xavier Labandeira, como director comisario, y su intención es seguir vinculado como emérito al centro cuya creación impulsó y a la institución académica en la que trabaja de forma ininterrumpida desde 1995.

–Ecobas nació como agrupación en 2015 con una firme apuesta por aprovechar las fortalezas de la UVigo en el ámbito de la economía y también las de las otras universidades gallegas. Y lo deja convertido en un centro de investigación.

–Tiene unos 80 investigadores, la mitad de la UVigo, y sede física en la Facultad de Económicas. Esto empezó hace muchísimo tiempo. Siendo ya catedrático, estuve en comisión de servicios casi seis años en la Carlos III, donde colaboré en el diseño del plan de estudios y el programa de doctorado y dirigí el departamento de Economía. Y desde que volví a Vigo mi obsesión era formar a los nuevos investigadores en un grupo amplio en lugar de que un profesor tuviese un pupilo haciendo la tesis. En los primeros años 2000 se fundaron varios grupos de excelencia en Galicia y resultó que la mayoría en esta área éramos de la Facultad de Económicas de Vigo. Y en 2014 los cuatro de Vigo más los dirigidos por María Loureiro y Emma Iglesias en Santiago y A Coruña creamos la agrupación Ecobas. Así estuvimos funcionando hasta el curso 20/21, cuando la Xunta decidió que era mejor apostar por centros o institutos de investigación y nos pusimos a ello. Labandeira era el primer candidato de la lista y afortunadamente aceptó.

–¿De qué manera va a seguir vinculado a Ecobas y a la UVigo?

–Solicité ser profesor emérito, que es un nombramiento por tres años prorrogables por otros dos. Y colaboraré con Ecobas como sigo haciendo ahora.

–¿Cómo ve la evolución de la Universidad?

–Regresé a la UVigo desde la Carlos III a finales del 95. Había bastantes más estudiantes que ahora y la facultad, que se había inaugurado en el 90, se quedó pequeña y hubo que ampliarla. Muchos de los jóvenes que se habían ido a la Carlos III a hacer el doctorado regresaron como profesores en los años 96 y 97. Nos hemos consolidado y la facultad sigue teniendo los mejores investigadores de Economía de Galicia, sin ninguna duda. Pero nos vamos haciendo mayores y la tarea más importante de Ecobas para el futuro es incorporar a gente joven bien formada. Y al ser interuniversitario tiene un carácter más abierto que va a ser positivo.

–¿Ayudará también a evitar que ese talento se vaya de Galicia o a que vuelva en algún momento?

–Esperamos convertirnos en un centro de referencia nacional con proyectos que trascienden a Galicia a través de convocatorias del Gobierno de España como María de Maeztu. Contar con esta financiación permitirá hacer más atractivo un contrato de Ecobas para jóvenes con talento que tengan oportunidades en varios sitios .

"El crecimiento sostenible no significa más, significa mejor"

–Los investigadores de Ecobas han realizado trabajos de referencia como la valoración de los daños del Prestige a cargo de María Loureiro. Y se ocupan de ámbitos clave para el futuro como la economía verde o la gestión de los recursos marinos.

–Tenemos investigadores con un prestigio nacional muy reconocido como la propia María Loureiro o Xosé Henrique Vázquez, que es una referencia en innovación en economía y en sostenibilidad. Los economistas tenemos que pensar en distintas formas para repartir el coste social de las transformaciones que se necesitan. No se trata solo de utilizar energías eficientes, sino de que todo esté compensado en el entorno. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son solo económicos, son sociales. Tenemos que pensar de manera distinta. El crecimiento económico ya no solo es la presencia de riqueza. Hay un cambio de paradigma y en Ecobas tenemos investigadores que llevan mucho tiempo trabajando en cosas que se pensaba que eran importantes y que ahora la realidad nos dice que son imprescindibles.

–Es el concepto del decrecimiento económico.

–Yo soy ortodoxo y no diría nunca decrecimiento sino crecimiento sostenible, que no significa más, significa mejor.

–¿Recurren las administraciones todo lo que deberían a los expertos de las universidades gallegas?

–Es una realidad que se sabe, pero en la práctica no es así. Hay muchas cosas que los expertos de Ecobas podrían hacer mucho mejor que empresas que se dedican a eso. Conozco muy bien Chile, donde he dado muchos cursos de doctorado, y allí ninguna ley ni medida que tenga implicaciones económicas se hace sin un informe previo de la Universidad de Chile o de la Católica. Y esto tiene muchas ventajas. Nosotros tenemos nuestro sueldo como funcionarios, no necesitamos que se nos pague aparte. Pero si se nos pide opinión seguramente la daremos mucho más fundada que la que pueda dar la asesoría. Los que saben normalmente están en la universidad. Es verdad que a Labandeira o a Santiago Lago se les pide opinión desde las instituciones públicas, pero debería ser algo más general o normativo. La presencia de Ecobas está permeabilizando en Galicia y llegando a la Xunta. Y va a seguir por ahí. Lo que estamos haciendo para la Cátedra Ardán en temas de economía circular puede trascender.

"Los que saben están en la universidad. Si se nos pide opinión la daremos mucho más fundada que una asesoría"

–Los últimos años han estado marcados por la pandemia, la guerra de Ucrania y la subida de precios, pero el futuro inmediato tampoco es fácil para los economistas.

–Las ideas de la economía sostenible tienen mucho que ver con la salida de la pandemia. Una de las preocupaciones más grandes es el tratamiento de la desigualdad. Y ahí Ecobas también tiene mucho que decir. El grupo de Coral del Río es excelente y en los informes de la Cátedra Ardán vamos introduciendo nuevos indicadores que parecen éticamente excelentes y que también son económicamente rentables. Las empresas menos desiguales resulta que son más eficientes. No es casualidad.

–¿Puede convertirse Galicia en una referencia en crecimiento sostenible gracias a Ecobas?

–Ojalá. Es una de las ideas desde el minuto uno. Lo importante no es pensar en lo que tú sabes, sino, sobre todo, en lo que no sabes y rodearte de expertos en otras disciplinas porque todo está interrelacionado. Ecobas no solo es economía, hay parte de sociología, de ingeniería y de derecho. Nada sobra y todo suma. Todo aquel investigador con capacidad y con voluntad de hacer investigación de calidad debe tener sitio en un centro como Ecobas.

–Ecobas nace en Vigo, el motor económico de Galicia. ¿Cómo es la relación con la ciudad?

–En Vigo tenemos mucha industria, muy diversa, y muchas necesidades de información. Y el Concello, el Puerto y Zona Franca son muy dinámicos. La Cátedra Ardán nace de esa idea que tuvieron no tanto los políticos como los funcionarios competentes de Zona Franca de que en la Universidad podíamos hacer un informe sobre innovación, crecimiento, financiación y este tipo de cosas.

"Los días que doy clase voy con más ganas"

–¿Qué le ha dado más satisfacciones, la docencia, la investigación o ambas?

–Los días que doy clase son los que voy con más ganas. Para mí siempre fue lo más satisfactorio. Y desde luego lo más, más satisfactorio son mis alumnos. Si presumo de algo es que hay dos catedráticos muy brillantes, una en Salamanca y otro en Oporto, que son mis hijos entre comillas. Las clases, tutorías y charlas con alumnos son muy interesantes. Y con los de doctorado más aún. Un profesor debe preparar sus clases e innovar. Pero lo que te distingue es la presencia en foros internacionales.

–En la plantilla de Ecobas ya hay un exrector, ¿podría aparecer algún candidato o candidata en el futuro teniendo en cuenta la fortaleza de esta área en la UVigo?

–Hay mucha gente muy competente, pero también en otras áreas. Claro que puede salir gente con vocación de gestionar la UVigo pero no está para nada en los objetivos de Ecobas. Como centro universitario, una de las características es la independencia absoluta. Claro que todos sus miembros piensan que la excelencia debe ser cualidad de las instituciones académicas, pero cualquier rector debe pensarlo también.