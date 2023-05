Un 14% de los adolescentes condenados a medidas judiciales son reincidentes

La protección de la infancia en situaciones de riesgo, desprotección o conflicto social es la base que rige los valores de Arela, la asociación con sede en Vigo orientada a garantizar el derecho de los menores a vivir con sus familias. Para ello cuenta con programas propios de intervención educativa en centros de día integrales, así como hogares de acogida y la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto de jóvenes entre 14 y 18 años que han sido condenados en Vigo y otros puntos de la provincia.

En el último año, tal y como se desprende de su memoria de 2022 hecha pública la semana pasada, los profesionales de Arela atendieron a 162 adolescentes condenados a diferentes medidas como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamientos ambulatorios, asistencia a centros de día, etc., de los cuales el 14% eran reincidentes; es decir, ya habían cometido delitos con anterioridad. La cifra no representa un porcentaje elevado, pero sí es superior a años anteriores, cuando poco más escalaba del 10%.

Esta situación motivó que buena parte de los nuevos proyectos que ha desarrollado Arela a lo largo de este 2023 –coincidiendo con su veinticinco aniversario–, van orientados a la prevención, tanto en cuanto a la ejecución de medidas judiciales como a la separación de sus familias por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad o desprotección. “O noso obxectivo pasa por evitar que os nenos ou adolescentes cheguen a estes puntos”, explica Julio Barreiro, presidente de la asociación viguesa Arela.

Dentro de este objetivo global, Barreiro y su equipo trabajan para poder erradicar lo que se conoce como “pobreza hereditaria”. “Traballamos con 60 familias en risco facilitándolles un proceso de cambio, tanto no seu ocio, como reforzo educativo; que poidan reengancharse ó ascensor social”, matiza.

En esta prevención juega un papel fundamental el programa que desarrollan de la mano de la Fundación Barrié llamado Ktorce, en el que acuden a los centros escolares para, precisamente, evitar que estos escolares no lleguen a asistir en un futuro a este programa de ejecución de medidas judiciales. “Trasladámoslle os adolescentes, tamén entre os alumnos de 13 e 12 anos inda que non lles afecte directamente, a Lei Orgánica 5/2000, reguladora da responsabilidade penal dos menores entre 14 e 18 anos, que a coñezan, que sepan a que se enfrentan e abordar asuntos tan importantes como o acoso escolar e tamén a importancia da igualdade”, amplía Barreiro.

Reconcoce que la versatilidad de Arela es lo que le ha permitido adaptarse a la flexibilidad de la nueva realidad. Ésta, explica Julio Barreiro, no afecta tanto al perfil de los menores a los que atienden, sino a este papel preventivo. “O perfil do menor é igual hoxe que hai uns anos, personas vulnerables, ó final víctimas, que chegan a nos marcados por un trauma. O noso traballo pasa por tratar de recuperalos e que poidan regresar os seus fogares, coas súas familias. Temos que identificar e tratar este trauma dende unha perspectiva educativa para que co tempo poidan volver coas súas familias ou pasen a programas de acollemento ou adopción, ou incluso, os menores próximos os 18 anos de cara a súa autonomía e independencia” , incide el presidente de Arela, quien trabaja también en colaboración con la asociación Meniños para evitar esta separación entre el niño y sus familias. “A nosa nova realidade pasa por evitar que os nenos e nenas cheguen a este sistema de protección, por iso estamos a centrarnos en programas de prevención”, concluye Barreiro.

Política Social gestiona la tutela de 646 niños en la provincia

Actualmente, la Consellería de Política Social gestiona la tutela de 646 menores en la provincia de Pontevedra. La mayoría de estos niños y adolescentes están integrados en una familia acogedora, es decir, residen con una familia que es la responsable de su guardia. Detrás de estas situaciones de desamparo se encuentra la imposibilidad o inadecuado ejercicio de los deber de protección establecidos por las leyes para la guardia de las personas menores por parte de los progenitores, cuando estas queden privadas de la necesaria asistencia. Entre estas situaciones de desamparo, figuran el abandono de la persona menor de edad; la existencia de maltrato; la inducción del niño o adolescente a la mendicidad o a la delincuencia; las conductas aditivas en las personas que ejercen la patria potestad siempre que menoscaben gravemente el desarrollo y el bienestar de la persona menor, etc.