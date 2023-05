“O mar está dentro de min e dentro deste libro”

Hai un cadro de Jorge Peteiro nas escaleiras da casa de Alberto González-Garcés no que “baleas sorrintes soben os montes” e “espirais de estrelas escintilan no ceo” –versos iniciais do poema”David Starr Jordan”–. A este doutor en Bioloxía Mariña –que naceu en A Coruña fai 73 anos, pero leva media vida en Vigo– impresiónalle tanto esta “marabilla” de imaxe que a escolleu para ilustrar a portada da súa primeira publicación poética, “Alta mar, mar aberta”. Unha autobiografía intimista na que hai balance da súa vida e que presenta o 31 de maio na Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO). E a conclusión á que chegou fecha a composición anteriormente citada: “Penso que estou lonxe, / coitado, /nunca estarei/ lonxe de min mesmo”.

–É a súa primeira incursión na poesía?

–Si. Eu procedo do mundo da investigación científica e mariña. Dirixín o Centro Oceanográfico de Vigo, o Centro Tecnolóxico do Mar e estiven na política pesqueira en Bruselas moitos anos. Escribín moitos documentos científicos e biografías de xente importante en investigación mariña, como Ánxeles Alvariño. Pero esta é a primeira vez que me meto no mundo da poesía. Por que? Primeiro porque bebín moito da cultura da poesía na miña vida. Meu pai, Miguel González Garcés, era un poeta extraordinario e tiña moitos amigos poetas como Xulio López Valcárcel, Xavier Seoane, Xosé María Álvarez Cáccamo... E coincidiu coa pandemia, que se atopa tempo para dedicalo a cousas inesperadas. E eu atopeino para escribir poesía.

–Xa facía tempo que quería escribir este libro?

–Non sei se facía tempo, pero xurdiu. Nos obxectivos da miña vida non estaba escribir poesía, pero un día, sentado fronte á miña xanela, observando as árbores, a natureza, dixen: “Vou escribir algo”. Púxenme e empezaron a saír cousas aos poucos. Agradáronme. Despois dun tempo, pensei en publicalo. Falando con algunha xente, Xulio López Valcárcel, da editorial Medulia, dixo: “Publicámoste”. E eu feliz, cun libro de poesía en galego, nun formato tan bonito e atractivo.

–É unha obra moi íntima. No prólogo, Xavier Seoane fala de autobiografía.

–Si. Pode ser unha íntima autobiografía poética. Van aparecendo as miñas idas e vindas polo mundo. Eu chego á conclusión de que por moito que pasee polo mundo, ao final sempre estou conmigo mesmo. Pásanos a todos.

–Dálle pudor que a xente que lea a obra descubra tanto de vostede?

–Non. Cando escribo falo dos meus sentimentos e de min mesmo, pero ao final creo que todos pensamos unhas cousas moi parecidas. Cando nos atopamos fronte á familia, pois temos momentos íntimos, fermosos, problemáticos, desgrazas, enfermidades, morte… Penso que lle pasa a todo o mundo. Conto cousas nas que espero que todo o mundo se atope a si mesmo.

–Tamén é un balance da súa vida, non? Está contento con el?

–Estou contento co balance e coa miña vida. Si, serve de balance. Ten unha parte de pasado, unha parte de presente e unha parte de futuro. Teño os meus anos, pero a pesar diso, sigo pensando que o futuro é noso. Cada un de nós ten que pensar, pase o que nos pase, que o futuro é noso. E temos que pensalo para que o futuro sexa noso. Mirando o pasado, cando vexo fotografías e comentarios de xente que me coñeceu, penso: “Eu non era así”. Eu quédome ca sensación da miña visión do que era no pasado. Despois, a realidade pode que fora diferente. Paso dun pasado incerto a un futuro que é un territorio estraño tamén. Planificámolo para que sexa dunha maneira e logo, ao final, non sabemos moi ben como vai ser.

–A súa profesión tamén se percibe nos versos. Algúns son moi descritivos. Valeuse moito dos seus coñecementos científicos?

–Un é consecuencia dos seus coñecementos. Eu veño da investigación mariña e, se me poño a pensar no mar, sáenme as cousas que estudiei e que vivín. Como traballei en “alta mar, mar aberto”, no poema [que dá nombre ao libro] escribín ás miñas experiencias estudiando o bonito do norte; as miñas vivencias pescando o alalunga para marcalo e devolvelo ao mar.Aparecen moitos nomes de animais, de vexetais… Eu son biólogo e inevitablemente saen cousas do mundo no que traballo.

–Ademais, o mar é unha fonte de inspiración moi grande para todos os artistas.

–Para todo o mundo. A xente que coñece o mar ou veu unha temporada a visitalo, márcalle. Coñecín a xente de interior que un dos fitos máis importantes da súa vida foi coñecer o mar. Esa inmensidade, esa cousa estraña… Nós estamos acostumados a velo todos os días e non nos chama a atención. Pero para a xente que pasa a súa vida no interior, o mar é un descubrimento, xeralmente, extraordinario. Eu tento aproveitalo todos os días. O mar está dentro de min e dentro deste libro.