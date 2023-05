Feminismo do A ao X

Abolicionismo: “Posición propia do feminismo radical favorable á prohibición da prostitución. Esta postura parte do entendemento da prostitución como unha forma de explotación e violencia sexual en si mesma, contraria aos dereitos fundamentais das persoas prostituídas (...) Dende o seu punto de vista, non pode considerarse unha actividade libre, senón froito do sistema capital-patriarcal, das desigualdades de xénero e da violencia machista”. Bruxa: “Muller á que se lle atribuían relacións co demo para recibir poderes máxicos, de curación e de adiviñación. Por extensión, muller mala. En definitiva, calquera muller”. Cultura da violación: “Normalización social da violencia sexual contra as mulleres”.

O pensamento feminista está en constante evolución e para poder seguir avanzando é necesario saber de onde vimos

Do A ao X, a política galega Luca Chao vén de recoller nun libro editado por Galaxia un total de 100 palabras que resultan esenciais para achegarse ao feminismo, facilitando así á poboación xeral unhas nocións mínimas teóricas e prácticas que favorecen a comprensión de certos conceptos da teoría feminista. O que xa pode considerarse como o primeiro “diccionario” feminista en galego foi dado a coñecer onte en Vigo, na libraría Cartabón, da man da propia autora, quen horas antes da presentación sinalaba que “a idea de Feminismo en cen palabras era buscar unha ferramenta práctica e enfocada á didáctica. Naceu cando eu impartía clases no mestrado de igualdade da USC, onde reflexionei que para ensinarlle ás alumnas teoría feminista, primeiro habería que partir do máis básico e entendín que ese punto cero tiñan que ser os conceptos”.

Así deu comezo a elaboración deste manual que en realidade “desborda” esa idea de diccionario, xa que tal e como afirma Luca Chao, “máis alá de dar unha definición das palabras para empregalas con precisión, achéganse reflexións para aproximarse ás orixes deses termos, para coñecer de onde veñen, de que pensadoras beben e, sempre e cando fora posible, apoiados con datos estatísticos reais das temáticas que trato”. A modo de exemplo, nalgunhas das entradas que se compilan na publicación, achéganse cifras como que dos 1.300 millóns de persoas que viven nunha situación de pobreza extrema, 910 millóns son mulleres, ademais de que elas constitúen case dous terzos das persoas analfabetas, que ingresan de media un 60% menos ca os homes, que posúen menos do 20% de terra cultivable ou que só o 50% das mulleres en idade de traballar teñen emprego. No ámbito autonómico, en 2021, 367.000 mulleres estaban en risco de pobreza, o que constitúe un 26,3% do total e 8.000 mulleres máis que o ano anterior.

A autora de Feminismo en cen palabras destaca que a importancia de ter acceso aos conceptos máis básicos radica en que “o pensamento feminista está en constante evolución e para poder seguir avanzando é necesario saber de onde vimos. Gústame establecer un paralelismo entre o pensamento e a linguaxe, posto que do mesmo xeito que o idioma non é algo estático, co pensamento acontece exactamente o mesmo”.

O meu obxectivo é abarcar a todas esas persoas potencialmente feministas

Luca Chao pon en valor que o obxectivo didáctico do seu novo libro está permitíndolle na actualidade visitar diferentes centros educativos, xa que numerosos mestres e mestras aproveitan para poñerse en contacto con ela manifestándolle a súa preocupación polo que acontece nas aulas, que vai dende o descoñecemento das diferentes violencias machistas á perpetuación dos roles de xénero ou á recorrencia á pornografía para informarse sobre sexo a idades cada vez máis temperás. A política e escritora indica que “estando coa mocidade falando deste libro, a realidade é que a súa resposta é positiva e atópome con que deixan a porta aberta ao diálogo. E aí está o meu gran obxectivo, abarcar a todas as persoas potencialmente feministas, que Feminismo en cen palabras sexa unha porta de entrada con confianza no movemento partindo de coñecer o máis esencial. Por outra banda, considero que a formación é continua e que todas as persoas precisamos revisar conceptos e actualizar cifras, co cal resulta interesante para toda a poboación”, conclúe.