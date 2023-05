Las consultas de universitarios en el gabinete psicopedagógico se duplicaron por la pandemia

La pandemia duplicó las consultas de estudiantes en el gabinete psicopedagógico de la Universidad de Vigo. El servicio contabilizó el año pasado casi 4.000 sesiones en las oficinas de los tres campus frente a las 2.184 registradas en 2018. El aumento más acusado se registró en la de As Lagoas-Marcosende, donde pasaron de 203 a 894.

“El COVID se notó muchísimo. Las consultas que más tenemos son de depresión y ansiedad, que se vieron muy agravadas por la pandemia. Y los casos de fobia social, que antes eran escasos, ahora son bastante habituales. Hay alumnos que no son capaces de enfrentarse a una clase presencial después de haber estado en casa con clases virtuales”, explica Isabel Ferreiro, directora del gabinete y profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Pontevedra.

“Nosotros solo podemos hacer recomendaciones y es el profesorado, en última instancia, el que decide si ponerlas en marcha o no. Sí es cierto que en algún caso muy específico podemos recomendar que se valore la posibilidad de seguir las clases de manera no presencial. Pero a los alumnos les explicamos que la UVigo es una universidad presencial y que, al fin y al cabo, también van a tener que hacer prácticas en la carrera y que el día de mañana deberán enfrentarse a un trabajo, en la mayoría de casos, presencial”, añade.

En el gabinete también han notado un aumento de las conductas autolíticas y de los casos de suicidio tras la pandemia: “En la mayoría de ocasiones no se trata del primer intento y hay alumnos que ya formaban parte del programa de prevención del Sergas”.

La forma en la que vivieron la pandemia y su entorno influyen en la salud mental de los estudiantes pero también la carrera elegida. Y la mayoría de usuarios del gabinete psicopedagógico están matriculados en grados tecnológicos.

Cuando la situación lo requiere, las responsables del servicio derivan a los alumnos a las consultas de psicólogos o psiquiatras. “Seguimos trabajando con ellos, pero solo en lo que está relacionado con el ámbito académico”, explica Ferreiro.

Otros temas recurrentes por los que los universitarios acuden al servicio son la gestión del tiempo y las técnicas de estudio. Sobre todo, en épocas como la actual, a pocas semanas de que empiecen los exámenes.

“Ahora ya es imposible. Esto se trabaja de forma individualizada, con cada alumna y alumno, a lo largo del curso. La única manera de saber qué técnicas de estudio son las mejores para ellos es a través de ensayo-error. No tienen buenos hábitos de estudio ni saben gestionar su tiempo. Y además las redes sociales los absorben. Sienten que tienen que contestar de manera inmediata a los mensajes y subir fotos”, describe.

La directora del gabinete psicopedagógico también destaca que los estudiantes no están preparados para las decepciones: “La tolerancia a la frustración es cada vez más baja. Ante el mínimo problema saltan y, sobre todo, lo que notamos es que no tienen herramientas para enfrentarse a estas situaciones”.

Ferreiro cree que la sobreprotección familiar en las etapas vitales previas está detrás de esta incapacidad para reponerse tras cualquier revés. “Puede que este tema se agravase con la pandemia, pero ya viene de mucho antes. Por ese afán de ayudar, les facilitamos demasiado las cosas y en el momento en el que se tienen que enfrentar a pequeños problemas no tienen recursos y se frustran. No saben resolverlos y no son capaces de salir de ese círculo”, comenta.

La mayoría de usuarios del gabinete llegan por recomendación de algún compañero o de los profesores. “Antes de la pandemia, organizábamos jornadas para dar a conocer el servicio, pero después del COVID no las retomamos porque creemos que ya no es necesario. Estamos muy agradecidas por la ayuda de los docentes, que animan a los estudiantes a pedir nuestra ayuda”, subraya Ferreiro.

Programa para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

También agradece esta colaboración en el caso del Programa de integración de universitarios/as con necesidades específicas de apoyo educativo (Piune). “El número de alumnos se ha incrementado muchísimo. En 2012 empezamos con uno solo y ahora ya superamos el centenar. Incluso a estas alturas del curso estamos haciendo evaluaciones iniciales. Es muy buena noticia. Y afortunadamente muchos de ellos vienen derivados por profesores, lo cual agradezco enormemente”, destaca.

Gracias a este programa, los beneficiarios tienen más facilidades para seguir el curso y acabarlo con éxito. “No podemos tocar los contenidos de las materias, pero sí hacer adaptaciones en cuanto a metodologías, tiempos o sistemas de evaluación”, explica.

La permanencia en el programa es elevada y solo un 2% lo abandona. Y lo mismo ocurre en la actividad diaria desarrollada por el gabinete. “Los alumnos continúan viniendo tras las primeras sesiones y además es bastante común que acudan por cuestiones relacionadas con la gestión del tiempo y, a partir de ahí, empiecen a salir otros temas como problemas de ansiedad o relacionados con la gestión de emociones.

Ferreiro tiene claro que la salud mental de los alumnos debe ser una prioridad para cualquier universidad. “Cumplimos un servicio fundamental y cada vez más necesario. Si el estudiante no está bien anímicamente, emocionalmente y mentalmente lo que menos le va a preocupar son los estudios. Por lo tanto, no se va a esforzar ni a rendir y va a pensar que no es capaz ni es bueno. Tenemos suerte de tener el trabajo más bonito del mundo que es ayudar a la gente. Y es muy gratificante que los alumnos, tras acabar sus carreras, vengan a hacernos una visita o nos manden un correo para contarnos dónde están trabajando. Solo por eso merece la pena”, celebra Ferreiro, que también agradece “el trabajo y dedicación” de sus dos compañeras en el gabinete, Verónica Mariño y Sonia Martínez.