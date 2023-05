Zona Franca pone fecha a las obras para transformar López Mora

El proyecto de transformación del complejo del Consorcio de la Zona Franca en López Mora en un espacio con biblioteca, centro de negocios, emprendimiento y formación, un laboratorio cuántico y la sede de la fábrica de semiconductores fotónicos ya tiene firma. Será el Estudio Carme Pinós, con sede en Barcelona y representación en Vigo por medio de los arquitectos de Castroferro. El jurado, que se decantó por esta idea ya el martes de la semana pasada –sin conocer los autores– de entre cuatro opciones, abrió los sobres para conocer qué profesionales llevarán a cabo esta ambiciosa tarea. Se prevé el inicio de obras a mediados de 2024 y la licitación a finales de este o comienzo del siguiente.

Bajo el lema “Novos fluxos”, la propuesta contempla alumbrar un espacio público abierto y soleado que una todos los servicios interiores que se encuentran en los edificios, generando una plaza con jardín que comunica con todas las calles, ya sea mediante escaleras o ascensores abiertos al público.

Entre las novedades, destaca el uso comercial que se prevé en las plantas bajas de dos de los tres bloques –hacia Tomás A. Alonso, zona de paso de los universitarios– para conseguir que esta zona “tan cerrada en sí misma” se transforme “en un centro urbano volcado a la urbe”. Además, se plantean 100 plazas de aparcamiento para coches y 40 para motos en sótano –se eleva la parte trasera de la parcela–.

Es todo esto, entre otros factores, lo que convenció al jurado, como destacó el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, así como el embellecimiento del entorno, sin vallas y con zonas verdes. Mencionó la “recuperación de espacios ciudadanos a pie de calle” y los “flujos” que se establecen entre los edificios y los viales que rodean el complejo: López Mora, Arquitecto Pérez Bellas y Tomás A. Alonso. “Hay que seguir apostando por la transformación urbana. A partir de hoy, tenemos dos meses para definir los usos y otros seis meses para la redacción del proyecto. Necesitamos recuperar ese espacio cuanto antes. La demanda de suelo industrial y emprendimiento es elevada y la ocupación ya es del 100%”, apuntó.

Regades señaló que también se contempla un restaurante-cafetería, espacios de coworking y aceleradoras. “Estamos trabajando con la Universidad para que el laboratorio cuántico se establezca en este edificio y, además, tendremos un espacio de emprendimiento y oficinas en alquiler para empresas consolidadas. La idea es que una empresa que empieza con nosotros en una aceleradora pueda acceder después a una oficina y, si necesita un lugar para producir, un laboratorio o una nave, ofrecérselo”, anotó.

Jordi Castro, de Castroferro, trasladó la “ilusión” del equipo ganador, así como la “responsabilidad” que asume para hacer permeable este complejo, que, ahora, está de espaldas a la ciudad debido, en parte, a las vallas y el muro que lo separan de los viales del entorno. Lo más complejo de la actuación es, según comentó, “resolver las pendientes”, tarea que se podría completar con ayuda de soluciones mecánicas.

Carme Pinós es Premio Nacional de Arquitectura 2021. Entre sus proyectos recientes, destacan el conjunto en el centro histórico de Barcelona que comprende la Plaza de la Gardunya, la Escuela de Arte Massana y la fachada posterior del Mercado de la Boquería.

En el año 2016, fue distinguida con la Neutra Medal for Professional Excellence otorgada por la Universidad Politécnica de California en Pomona en reconocimiento a su carrera profesional y el mismo año recibió el Berkeley-Rupp Prize por su contribución a la promoción de la mujer en la arquitectura y su compromiso social. En 2012, fue nombrada International Fellow del Royal Institute of British Architects y, en el 2011, Honorary Member del American Institute of Architects. Entre sus diversos reconocimientos, también cuenta con el premio FAD de Arquitectura–Edificios de nueva planta de uso público (1991).